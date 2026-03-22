Ana sayfaHaberler Yargı ve Düzenleyici Kurum Kararları

Yargıtay'dan 'WhatsApp' kararı: Yazışmalar delil sayıldı

Samsun'da bir vatandaşın, "altın bozdurarak 90 bin TL borç verdim, geri ödeme altın kuru üzerinden yapılmalı" diyerek açtığı dava Yargıtay'dan döndü. Borçlunun "TL olarak aldım" savunmasını ve taraflar arasındaki WhatsApp yazışmalarını inceleyen mahkeme, alacağın altın cinsinden olduğuna dair somut bir delil bulunmadığına hükmetti. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin WhatsApp kayıtlarına dayanarak verdiği "ret" kararını hukuka uygun bularak onadı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Mart 2026 11:22, Son Güncelleme : 22 Mart 2026 11:22
Yazdır
Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, iki kişi arasındaki alacağın altın mı yoksa Türk lirası cinsinden mi olduğuna dair açılan alacak davasında, yerel mahkemenin WhatsApp yazışmalarını dikkate alarak verdiği kararı hukuka uygun buldu.

Dairenin kararına göre, Samsun'da yaşayan bir kişi, yakınından borç para istedi. Borç istenen, altınlarını bozdurarak 90 bin lirayı borç verdi. Aradan geçen süreden sonra 40 bin lira ödeme yapan borçlu, 50 bin lirayı ödemek için süre istedi. Alacaklı, altın bozdurarak borç verdiğini, kalan borcun bu nedenle 50 bin lira olarak değil, 51,31 cumhuriyet altınının Türk lirası karşılığı olarak ödenmesini talep ederek dava açtı.

Borçlu, davacının kendisine Türk lirası olarak borç verdiğini, cumhuriyet altını üzerinden ödünç sözleşmesi yapıldığı iddiasının gerçeği yansıtmadığını, delil niteliğinin bulunmayan WhatsApp mesaj içeriklerinde davacıdan altın aldığına yönelik hiçbir beyanının olmadığını, 50 bin lira dışında davacıya borcunun bulunmadığını ileri sürerek davanın reddini talep etti.

Yargılamayı yapan Vezirköprü 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, altın cinsinden borç verildiği iddiasını ispat yükünün davacıda olduğunu, taraflar arasındaki WhatsApp mesajlarında da borcun altın cinsinden olduğuna dair içerik olmaması nedeniyle davayı reddetti.

Alacaklı kişi, yerel mahkemenin ret kararına karşı istinaf başvurusunda bulundu.

Yargıtay yerel mahkeme kararını onadı

İstinaf başvurusunu inceleyen Samsun Bölge Adliye Mahkemesi 5. Hukuk Dairesi, yerel mahkeme kararını hukuka uygun buldu.

Davacı alacaklı, hükme itirazda bulunarak, dosyayı temyiz etti.

Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, derece mahkemelerince verilen kararı hukuka uygun bularak, oy birliğiyle onanmasını kararlaştırdı.

Dairenin kararında, taraflar arasındaki para transferine ilişkin dekontlar, WhatsApp yazışma içerikleri doğrultusunda davacının iddiasını ispatlayamadığı belirtilerek, alacağının altın cinsinden ödenmesi talebinin reddedilmesinde hukuka aykırılık bulunmadığı kaydedildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber