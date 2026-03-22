Türkiye'nin 'sosyal risk haritası' şekilleniyor: 11 ilde hanelere dijital takip!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal riskleri henüz ortaya çıkmadan tespit edecek dev projede önemli bir aşamayı geride bıraktı. 35 ayrı başlıkta hazırlanan Sosyal Risk Haritaları'nın 11'i tamamlanırken; Gaziantep'ten İzmir'e, Trabzon'dan Van'a kadar belirlenen pilot illerde hane bazlı dijital takip süreci başlatıldı. 648 kriter üzerinden puanlanan haneler, "Aile Rehberi" ve "Çocuklar Güvende" sistemleri ile mercek altına alınarak bütüncül destek mekanizmalarına dahil edilecek.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Mart 2026 11:55, Son Güncelleme : 22 Mart 2026 13:47
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen Sosyal Risk Haritaları kapsamında hazırlanacak 35 haritadan 11'i için çalışmalar tamamlandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın talimatıyla başlayan proje kapsamında hane düzeyinde sosyal, ekonomik ve psikososyal göstergelerin analiz edilerek hane bazlı sosyal risk puanları oluşturuldu.

Bu puanların, mevcut durumu tespit etmenin yanı sıra sosyal risklerin erken belirlenmesine ve önleyici hizmetlerin güçlendirilmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

Elde edilen veriler doğrultusunda "Aile Rehberi" ve "Çocuklar Güvende" dijital takip sistemleri kapsamında yeni bir uygulama süreci de başlatılarak farklı bakanlıklar ve kamu kurumlarıyla koordinasyon içinde risk düzeyi yüksek hanelere yönelik bütüncül destek mekanizmaları devreye alınacak.

Dijital takip sisteminin ilk uygulanacağı iller arasında Gaziantep, Manisa, Niğde, Van, Sinop, Edirne, Aksaray, Adana, İzmir, Afyonkarahisar ve Trabzon yer alıyor.

Öte yandan, sosyal risk haritaları klasik sosyal yardım yaklaşımının ötesine geçerek veriye dayalı, hedef odaklı ve önleyici bir modelin temelini oluşturuyor.

Yeni dönemde eğitim, sağlık, istihdam ve yerel yönetimlerle entegre yürütülecek çalışmalarla ailelerin güçlendirilmesi ve çocukların korunması amaçlanıyor.

Sosyal risk puanlarının sahaya yansımasıyla özellikle kırılgan gruplara yönelik erken müdahale kapasitesinin artırılması ve kamu kaynaklarının daha etkin kullanılması hedefleniyor.

İllerde elde edilen deneyimlerin ardından model kademeli olarak tüm Türkiye'de yaygınlaştırılacak.

Sosyal Risk Haritaları erken uyarı sistemi işlevi görüyor

Sosyal Risk Haritası, bireylerin ve toplumun karşılaşabileceği sosyal risklerin veri temelli analiz edilip coğrafi düzeyde görselleştirildiği bir sistem.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından geliştirilen bu haritalar, kadına yönelik şiddet, çocuk istismarı, engelli bakıma muhtaçlık gibi farklı sosyal olguların bütüncül şekilde izlenmesine imkan sağlıyor.

Çalışma kapsamında 648 sosyal gösterge kullanılarak il, ilçe, mahalle hatta hane bazında risk analizleri yapılıyor.

Elde edilen veriler sayesinde kırılgan gruplar erken aşamada tespit edilerek koruyucu ve önleyici sosyal hizmet politikaları geliştiriliyor.

Sosyal Risk Haritaları, klasik "olay sonrası müdahale" anlayışının ötesine geçerek riskler ortaya çıkmadan önce müdahale edilmesini hedefleyen bir erken uyarı sistemi işlevi görüyor. Bu yönüyle haritalar, sosyal hizmetlerin daha etkin, hedef odaklı ve kanıta dayalı şekilde yürütülmesine katkı sunuyor.

