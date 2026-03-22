Maliye 'lüks yaşam'ın peşinde: 16 bin mükellef incelemeye alındı!

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yüksek tutarlı lüks harcama yapmasına rağmen düşük gelir beyan eden veya hiç beyanda bulunmayan mükellefler için düğmeye bastı. Vergi Denetim Kurulu (VDK) Risk Analiz Merkezi tarafından tespit edilen 16 bin 300 kişi, harcamalarının kaynağını açıklamak üzere görüşmeye çağrılacak. Lüks araçtan yata, loca biletinden takıya kadar pek çok kalem mercek altına alınırken; uyumsuzluk tespit edilenler vergi incelemesine sevk edilecek.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Mart 2026 12:15, Son Güncelleme : 22 Mart 2026 12:30
Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı (VDK), şirket ortağı olan, yüksek tutarlı lüks harcama yapan ancak buna uygun gelir bildirmeyen mükelleflere tebligatta bulunacak.

VDK, yüksek gelir grubundaki mükelleflere ilişkin gözetim ve uyum programını sürdürüyor.

Bu kapsamda, büyük ölçekli şirketlere ortak olan, 2025 yılında yüksek tutarlı lüks harcama yapan ancak herhangi bir gelir bildirmeyen veya bildirilen gelir harcamasıyla uyumsuz olan mükelleflere, tebligatta bulunarak onları görüşmeye çağıracak.

VDK Risk Analiz Merkezince bu çerçevede belirlenen mükellef sayısı, 16 bin 300 oldu.

Programın ilk aşamasında, büyük ölçekli anonim ve limited şirket ortağı olup şirketleri kar dağıtmamasına karşın lüks yaşam sürdüren, yaşam standardı ile gelir düzeyi birbiriyle örtüşmeyen, gelir vergisi beyanında bulunmayan veya beyanda bulunsa bile beyan ettiği gelir ile harcamalarında uyumsuzluk olan mükelleflere, odaklanıldı. Tespit edilen kişiler, mükellefiyet görevleri açısından uyarılacak.

Gözetim programının bir diğer ayağında da herhangi bir şirket ortaklığı olmayan, buna karşın lüks araç, gayrimenkul, lüks saat, takı, çanta, lüks tatil, kombine maç bileti, loca, yüksek fiyatlı konserler, tekne, yat, kotra ile diğer lüks tüketim mallarının müşterileri arasında bulunan kişiler radara girdi. Analizlere göre, gelir düzeyi bu tüketimin kaynağını açıklayamayacak durumda olan mükellefler, vergisel yükümlülüklere karşı bilgilendirilecek.

Uyumsuz mükellefler incelemeye sevk ediliyor

VDK, 2025 yılında başlattığı ilk Yüksek Gelir Grupları Gözetim ve Uyum Programı ile büyük ölçekli şirket ortağı olup 2023-2024 döneminde gelir vergisi beyannamesi vermemiş, potansiyel gelir ve harcama düzeyi ile vergi beyanları uyumsuz 10 bin mükellefi mercek altına almış, gözetim kapsamındaki mükellefler 15 milyar lira matrah artırımında bulunmuştu.

Gözetim çalışması ve mükellef görüşmeleri sonunda, riskli bulunup bir eylemde bulunmayan mükelleflerin, incelemeleri de devam ediyor.

"Vergi adaleti açısından önem taşıyor"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kayıt dışı ekonomiyle mücadelenin yeni analiz metotları kullanılarak genişletildiğini belirterek "Yüksek gelirli olmasına rağmen buna uygun beyan ve bildirimde bulunmayan mükelleflerin tespiti ve gözetimi, vergi adaletinin sağlanması açısından büyük önem taşıyor. Bu çalışmalar, vergisini doğru ve zamanında ödeyen mükelleflerin haklarını korumayı ve kayıt dışılıkla etkin mücadeleyi amaçlıyor. Tüm mükelleflerimizi, yükümlülüklerini doğru ve zamanında yerine getirmeye davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

