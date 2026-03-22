KDK müdahale etti, sahil halkın oldu: O sahil artık tamamen ücretsiz

Mersin'in Silifke sahilinde deniz alanını şezlong ve şemsiyelerle işgal ederek vatandaşlardan haksız ücret alan bir işletme, Kamu Denetçiliği Kurumu'nun (KDK) devreye girmesiyle tahliye edildi. Kıyı kanununa aykırı olarak kapatılan 700 metrekarelik alanın tahliyesiyle birlikte, sahil şeridi kesintisiz ve ücretsiz olarak yeniden tüm vatandaşların kullanımına açıldı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 22 Mart 2026 13:57, Son Güncelleme : 22 Mart 2026 13:58
Mersin'de Silifke sahilinde deniz alanını işgal ettiği ve denize girmek isteyenlerden ücret aldığı belirlenen işletme, Kamu Denetçiliği Kurumu'nun (KDK) girişimiyle tahliye edildi ve sahil ücretsiz olarak kullanıma açıldı.

KDK'ya başvuruda bulunan kişi, Silifke sahilinde hizmet veren bir işletmenin deniz alanını kapattığını ve işletmeden hizmet almayan vatandaşlar için de denize girmek için ücret alındığını öne sürdü. Bu durumun anayasal hakkın ihlali niteliği taşıdığını ifade eden vatandaş, deniz alanının herkesin kullanımına açık hale getirilmesini talep etti.

BELEDİYE VE KAYMAKAMLIKLA GÖRÜŞÜLDÜ

Başvuru üzerine konuyu araştıran ve inceleyen KDK, Silifke Belediye Başkanlığı ve Silifke Kaymakamlığı ile sorunun çözümüne yönelik görüşmeler gerçekleştirdi. İdareler tarafından, KDK'ya verilen cevabi yazılarda; devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan 700 metrekarelik alanın şezlong, gölgelik, masa sandalye konulması suretiyle işgal edildiğinin tespit edildiği belirtildi. Yazıda, gerekli denetimlerin gerçekleştirilmesinin ardından işletme hakkında işlem tesis edilerek tahliye edildiği, sahilin kesintisiz olarak arada herhangi bir engel bulunmadan ücretsiz olarak bütün vatandaşların kullanımına açık olduğu kaydedildi.

