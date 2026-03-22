Kabine salı günü toplanıyor: Gündemde hangi konular var?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, iki haftalık aranın ardından önemli başlıkları görüşmek için 24 Mart Salı günü bir araya gelecek.

Toplantıda, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılar ının ardından yaşanan gelişmeler görüşülecek. Savaşın yayılım hızı, İran'ın çevre ülkelere yönelik saldırıları kabinede değerlendirilecek.

İRAN'DAN ATILAN FÜZELER KABİNE GÜNDEMİNDE

Öte yandan İran'dan Türkiye'ye atılan ve NATO tarafından imha edilen balistik füzeler de kabinenin gündeminde. Olası risklere karşı alınan hava savunma tedbirleri değerlendirilecek.

Kabinede savaşın ekonomi üzerindeki etkileri de ele alınacak. Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasından sonra petrol fiyatlarındaki yükseliş ve alınabilecek tedbirler masada olacak.

Savaşın enflasyon hedefleri üzerinde yarattığı baskı ve fiyat istikranın sağlanabilmesi için alınabilecek ek tedbirlerin de konuşulması bekleniyor.

Türkiye, Yunanistan'ın Doğu Akdeniz ve Ege'deki askeri adımlarını da yakından izliyor. Gayri askeri statüdeki adalara silah sevk etme kararı sonrası Türkiye'nin atacağı olası adımların kabinede görüşülmesi bekleniyor.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun nihai raporu sonrası hukuki adım beklentisi var. Olası yasal adımların da görüşülebileceği değerlendiriliyor.

Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunacak.