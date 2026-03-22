Şehit 3 personelin kimliği belli oldu
Şehit 3 personelin kimliği belli oldu
Katar'daki helikopter kazası şehitleri için siyasilerden taziye mesajları
Katar'daki helikopter kazası şehitleri için siyasilerden taziye mesajları
Yeni haftada hava nasıl olacak?
Yeni haftada hava nasıl olacak?
Fatih'te doğal gaz kaynaklı patlamada 2 bina çöktü: 9 kişi kurtarıldı
Fatih'te doğal gaz kaynaklı patlamada 2 bina çöktü: 9 kişi kurtarıldı
Kabine salı günü toplanıyor: Gündemde hangi konular var?
Kabine salı günü toplanıyor: Gündemde hangi konular var?
KDK müdahale etti, sahil halkın oldu: O sahil artık tamamen ücretsiz
KDK müdahale etti, sahil halkın oldu: O sahil artık tamamen ücretsiz
Ara tatil bitti! 19 milyon öğrenci için yarın ders zili çalıyor
Ara tatil bitti! 19 milyon öğrenci için yarın ders zili çalıyor
Maliye 'lüks yaşam'ın peşinde: 16 bin mükellef incelemeye alındı!
Maliye 'lüks yaşam'ın peşinde: 16 bin mükellef incelemeye alındı!
Yargıtay'dan 'WhatsApp' kararı: Yazışmalar delil sayıldı
Yargıtay'dan 'WhatsApp' kararı: Yazışmalar delil sayıldı
İŞKUR sınırları aştı: 2025'te 13 bin kişi yurt dışında iş sahibi oldu!
İŞKUR sınırları aştı: 2025'te 13 bin kişi yurt dışında iş sahibi oldu!
Kamuda 1 milyarlık tasarruf: İŞKUR'da İMOS dönemi başladı
Kamuda 1 milyarlık tasarruf: İŞKUR'da İMOS dönemi başladı
Bayram sonrası TBMM'de yoğun mesai: İşte gündemdeki konular
Bayram sonrası TBMM'de yoğun mesai: İşte gündemdeki konular
Tatil bitti, okullar başlıyor: Okula dönüş sendromuna karşı ne yapmalı?
Tatil bitti, okullar başlıyor: Okula dönüş sendromuna karşı ne yapmalı?
Bakan Uraloğlu açıkladı: Hürmüz'e alternatif güzergah hızlanıyor!
Bakan Uraloğlu açıkladı: Hürmüz'e alternatif güzergah hızlanıyor!
Gayrimenkulde 'emlakçı' değil 'uzman' dönemi: Sektör eğitim şartı istiyor!
Gayrimenkulde 'emlakçı' değil 'uzman' dönemi: Sektör eğitim şartı istiyor!
Terörsüz Türkiye için süreç hızlanıyor: Çerçeve yasa yolda!
Terörsüz Türkiye için süreç hızlanıyor: Çerçeve yasa yolda!
34 yıllık öğretmen tutuklandı: 'Delil yok tartışması'
34 yıllık öğretmen tutuklandı: 'Delil yok tartışması'
20 yıl cezası olan hükümlü bayram izninde cinayet işledi
20 yıl cezası olan hükümlü bayram izninde cinayet işledi
Bursa'da aile faciası: 60 yaşındaki adam yeğenini öldürdü, kardeşini ve damadını yaraladı
Bursa'da aile faciası: 60 yaşındaki adam yeğenini öldürdü, kardeşini ve damadını yaraladı
Camide yarı çıplak küfürlü şarkı söyleyen genç tutuklandı
Camide yarı çıplak küfürlü şarkı söyleyen genç tutuklandı
Çatalca'da göç idaresinin otobüsü devrildi. 3'ü polis 4 yaralı
Çatalca'da göç idaresinin otobüsü devrildi. 3'ü polis 4 yaralı
Bayramın ikinci gününde İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 74'e çıktı
Bayramın ikinci gününde İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 74'e çıktı
Ortadoğu gerginliği altın fiyatlarını vurdu! Yüzde 10 kayıp
Ortadoğu gerginliği altın fiyatlarını vurdu! Yüzde 10 kayıp
43 ilin geçiş noktasında yoğun trafik! Tatilciler dönüşe geçti
43 ilin geçiş noktasında yoğun trafik! Tatilciler dönüşe geçti
29 ilde DEAŞ operasyonu: 139 şüpheli yakalandı
29 ilde DEAŞ operasyonu: 139 şüpheli yakalandı
İstanbul'da 'huzur' uygulaması: 527 gözaltı
İstanbul'da 'huzur' uygulaması: 527 gözaltı
Numan Kurtulmuş: Farkındalık yalnızca bir güne sığmaz
Numan Kurtulmuş: Farkındalık yalnızca bir güne sığmaz
'AİLEM' ile 268 bin 719 çağrıya çeviri desteği sağlandı
'AİLEM' ile 268 bin 719 çağrıya çeviri desteği sağlandı
Bakan Uraloğlu açıkladı: Yerli hızlı tren bu yıl raylara iniyor
Bakan Uraloğlu açıkladı: Yerli hızlı tren bu yıl raylara iniyor
Kayseri'de feci kaza: Tıp öğrencisi Yaren yaşamını yitirdi
Kayseri'de feci kaza: Tıp öğrencisi Yaren yaşamını yitirdi
Ana sayfaHaberler Siyasi

Kabine salı günü toplanıyor: Gündemde hangi konular var?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, iki haftalık aranın ardından 24 Mart Salı günü Beştepe'de toplanıyor. ABD ve İsrail'in İran hamleleri sonrası bölgede artan savaş riski, NATO tarafından imha edilen füzeler ve Türkiye'nin hava savunma kapasitesinin değerlendirileceği toplantıda; Hürmüz Boğazı'nın kapanmasıyla yükselen petrol fiyatlarına karşı alınacak ekonomik tedbirler de karara bağlanacak.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 22 Mart 2026 14:34, Son Güncelleme : 22 Mart 2026 14:35
Kabine salı günü toplanıyor: Gündemde hangi konular var?
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, iki haftalık aranın ardından önemli başlıkları görüşmek için 24 Mart Salı günü bir araya gelecek.

Toplantıda, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılar ının ardından yaşanan gelişmeler görüşülecek. Savaşın yayılım hızı, İran'ın çevre ülkelere yönelik saldırıları kabinede değerlendirilecek.

İRAN'DAN ATILAN FÜZELER KABİNE GÜNDEMİNDE

Öte yandan İran'dan Türkiye'ye atılan ve NATO tarafından imha edilen balistik füzeler de kabinenin gündeminde. Olası risklere karşı alınan hava savunma tedbirleri değerlendirilecek.

Kabinede savaşın ekonomi üzerindeki etkileri de ele alınacak. Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasından sonra petrol fiyatlarındaki yükseliş ve alınabilecek tedbirler masada olacak.

Savaşın enflasyon hedefleri üzerinde yarattığı baskı ve fiyat istikranın sağlanabilmesi için alınabilecek ek tedbirlerin de konuşulması bekleniyor.

Türkiye, Yunanistan'ın Doğu Akdeniz ve Ege'deki askeri adımlarını da yakından izliyor. Gayri askeri statüdeki adalara silah sevk etme kararı sonrası Türkiye'nin atacağı olası adımların kabinede görüşülmesi bekleniyor.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun nihai raporu sonrası hukuki adım beklentisi var. Olası yasal adımların da görüşülebileceği değerlendiriliyor.

Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunacak.

