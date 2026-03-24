Eğitim Bir Sen'den 'Ramazan Hoca' açıklaması

Manisa'da görev yapan öğretmen Ramazan Avuşmak'ın tutuklanmasına ilişkin tartışmalar sürerken, Eğitim Bir Sen Genel Sekreteri Talat Yavuz'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Yavuz, sürecin başından itibaren takip edildiğini belirterek, olayın hukuki zeminden çıkarılarak "linç kampanyasına" dönüştürülmek istendiğini öne sürdü.

Süreç başından beri takip ediliyor

Eğitim Bir Sen tarafından yapılan açıklamada, Ramazan Avuşmak'ın tutuklanmasına ilişkin sürecin ilk günden itibaren izlenildiği vurgulandı. Sendika, öğretmenin yeniden öğrencileriyle buluşacağı güne kadar sürecin takipçisi olacaklarını belirtti.

Açıklamada, adli ve idari sürecin "özel çaba ve işgüzarlıkla başlatıldığı" iddia edilerek, sürecin belirli çevreler tarafından farklı bir boyuta taşındığı savunuldu.

"Linç kampanyasına dönüştürülmek isteniyor" iddiası

Talat Yavuz'un açıklamasında, olayın bazı kesimler tarafından hukuk sınırlarının dışına çıkarılmak istendiği ifade edildi. Özellikle bazı sendikaların sürece müdahil olduğu öne sürülerek şu değerlendirmeye yer verildi:

"Eğitim İş sendikasının yerine göre savcı, hakim veya müfettiş rolüne büründüğüne şahit olduk."

Açıklamada, olayın bir öğrencinin şikayetinden tüm sınıfa yayılan bir sürece dönüşmesinin dikkat çekici olduğu belirtilerek, bu durumun detaylı şekilde incelendiği kaydedildi.

"Ramazan etkinlikleri hedef alındı" iddiası

Açıklamada ayrıca, okullarda düzenlenen Ramazan etkinliklerinin bazı kesimleri rahatsız ettiği ileri sürüldü. Bu çerçevede yaşanan sürecin benzer olaylarla ilişkilendirilerek kurgulandığı iddia edildi.

Sendika, eğitim ortamlarında ideolojik tartışmaların geride kaldığını ve okulların artık bilim, teknoloji ve üretime odaklanması gerektiğini savundu.

Tutuklamaya tepki: "Gerekli bir durum yok"

Eğitim Bir Sen, öğretmen Avuşmak'ın tutuklu yargılanmasına da karşı çıktı. Açıklamada, öğretmenlerin davet edildiğinde ifade vermeye gideceği belirtilerek şu ifadeler kullanıldı:

"Ortada tutuklu yargılanmayı gerektiren bir durum yoktur."

Ayrıca öğretmenin kelepçeli şekilde götürülmesine ilişkin görüntülerin doğru bulunmadığı ifade edildi.

"Görevine dönecek" vurgusu

Sendika, yürütülen hukuki sürecin sonunda Ramazan Avuşmak'ın yeniden görevine döneceğini savundu. Açıklamada, süreç sonunda ortaya çıkacak sonucun kamuoyunda tartışma yaratan iddialara da cevap vereceği belirtildi.

Sendikal gerilim dikkat çekti

Açıklamanın önemli bir bölümünde sendikalar arası gerilime de yer verildi. Eğitim İş sendikasına yönelik sert eleştirilerin bulunduğu açıklamada, eğitim çalışanlarına "dikkatli olun" çağrısı yapıldı.