Eğitim Bir Sen'den 'Ramazan Hoca' açıklaması

Hz. Muhammed'in Doğumunun 1500. Yılına Özel Yapay Zeka Projesi
Hz. Muhammed'in Doğumunun 1500. Yılına Özel Yapay Zeka Projesi
Doğubeyazıt'ta askeri araç kazasında 1 askerimiz şehit oldu
Doğubeyazıt'ta askeri araç kazasında 1 askerimiz şehit oldu
1 yılda 3 bin 766 ameliyat yapan cerraha ödül
1 yılda 3 bin 766 ameliyat yapan cerraha ödül
Okullarda ilk ders Finansal okuryazarlık oldu
Okullarda ilk ders Finansal okuryazarlık oldu
Bahçeli: Terörsüz Türkiye hedefi önümüzdeki tarihi bir fırsat kapısıdır
Bahçeli: Terörsüz Türkiye hedefi önümüzdeki tarihi bir fırsat kapısıdır
Açığa alınan tapu memuru yetkisiz sorguyu itiraf etti
Açığa alınan tapu memuru yetkisiz sorguyu itiraf etti
Bakan Işıkhan: SGK gelirleri giderlerini karşılıyor
Bakan Işıkhan: SGK gelirleri giderlerini karşılıyor
2026-MSÜ: Sınav Sonuçları Açıklandı
2026-MSÜ: Sınav Sonuçları Açıklandı
TOKİ İstanbul 100 bin konut adresi: 3 ilçe gündemde
TOKİ İstanbul 100 bin konut adresi: 3 ilçe gündemde
Benzin ve motorine indirim geliyor
Benzin ve motorine indirim geliyor
Resmi Gazetede yayımlandı. 3 siyasi parti hakkında suç duyurusu
Resmi Gazetede yayımlandı. 3 siyasi parti hakkında suç duyurusu
İsrail, İran'ın enerji alt yapısını vurdu. Petrol yeniden yükseldi
İsrail, İran'ın enerji alt yapısını vurdu. Petrol yeniden yükseldi
Fiyat düştü, Kuyumcukent'te gram altın tükendi
Fiyat düştü, Kuyumcukent'te gram altın tükendi
Polislerin çalışma sistemi sil baştan! Emniyet Teşkilatı Kanunu güncellenecek
Polislerin çalışma sistemi sil baştan! Emniyet Teşkilatı Kanunu güncellenecek
Motorin ve benzinde fiyat artışı: Motorin 80 lirayı aştı
Motorin ve benzinde fiyat artışı: Motorin 80 lirayı aştı
Bayram tatilinde trafik kazalarında 31 kişi hayatını kaybetti
Bayram tatilinde trafik kazalarında 31 kişi hayatını kaybetti
Milli Eğitim Akademisi kesin kayıt sonuçları açıklandı
Milli Eğitim Akademisi kesin kayıt sonuçları açıklandı
Telefon tutucu ve koku yasak mı? DMM açıklama yaptı
Telefon tutucu ve koku yasak mı? DMM açıklama yaptı
Bakan Tekin'den teşekkür: 'Ramazan Genelgesi' meyvelerini verdi
Bakan Tekin'den teşekkür: 'Ramazan Genelgesi' meyvelerini verdi
İslam Memiş'ten iki gruba çağrı: Bu düşüş altında alım için fırsat!
İslam Memiş'ten iki gruba çağrı: Bu düşüş altında alım için fırsat!
Trafik kanunu ile ilgili asılsız paylaşım yapanlara soruşturma
Trafik kanunu ile ilgili asılsız paylaşım yapanlara soruşturma
Öğretmenlere alan değişikliği imkanı: Başvuru takvimi belli oldu
Öğretmenlere alan değişikliği imkanı: Başvuru takvimi belli oldu
LGS başvuru maratonu başladı: Son gün 10 Nisan
LGS başvuru maratonu başladı: Son gün 10 Nisan
Erol Köse'nin sır ölümü: El yazısıyla not bırakmış!
Erol Köse'nin sır ölümü: El yazısıyla not bırakmış!
Emlakçılar 81 ilde ekran kararttı: İlan ücretleri kiraları geçti!
Emlakçılar 81 ilde ekran kararttı: İlan ücretleri kiraları geçti!
Trump'tan 'erteleme' talimatı geldi, altın ve gümüşteki düşüş durdu
Trump'tan 'erteleme' talimatı geldi, altın ve gümüşteki düşüş durdu
Meteoroloji'den 'kesintisiz yağış' uyarısı: Cuma günü yeni dalga geliyor!
Meteoroloji'den 'kesintisiz yağış' uyarısı: Cuma günü yeni dalga geliyor!
Üç üniversite araştırdı: Türkiye ortadan ikiye mi ayrılıyor?
Üç üniversite araştırdı: Türkiye ortadan ikiye mi ayrılıyor?
İki eski bakan kazada yaralandı, soruşturma başladı
İki eski bakan kazada yaralandı, soruşturma başladı
Trump'tan geri adım: Enerji tesislerine saldırı 5 gün ertelendi
Eğitim Bir Sen'den 'Ramazan Hoca' açıklaması

Eğitim Bir Sen Genel Sekreteri Talat Yavuz, Manisa'da tutuklanan öğretmen Ramazan Avuşmak'a ilişkin açıklama yaptı. Sendika, sürecin yakından takip edildiğini belirtti.

Haber Giriş : 24 Mart 2026 12:06, Son Güncelleme : 24 Mart 2026 12:11
Manisa'da görev yapan öğretmen Ramazan Avuşmak'ın tutuklanmasına ilişkin tartışmalar sürerken, Eğitim Bir Sen Genel Sekreteri Talat Yavuz'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Yavuz, sürecin başından itibaren takip edildiğini belirterek, olayın hukuki zeminden çıkarılarak "linç kampanyasına" dönüştürülmek istendiğini öne sürdü.

Süreç başından beri takip ediliyor

Eğitim Bir Sen tarafından yapılan açıklamada, Ramazan Avuşmak'ın tutuklanmasına ilişkin sürecin ilk günden itibaren izlenildiği vurgulandı. Sendika, öğretmenin yeniden öğrencileriyle buluşacağı güne kadar sürecin takipçisi olacaklarını belirtti.

Açıklamada, adli ve idari sürecin "özel çaba ve işgüzarlıkla başlatıldığı" iddia edilerek, sürecin belirli çevreler tarafından farklı bir boyuta taşındığı savunuldu.

"Linç kampanyasına dönüştürülmek isteniyor" iddiası

Talat Yavuz'un açıklamasında, olayın bazı kesimler tarafından hukuk sınırlarının dışına çıkarılmak istendiği ifade edildi. Özellikle bazı sendikaların sürece müdahil olduğu öne sürülerek şu değerlendirmeye yer verildi:

"Eğitim İş sendikasının yerine göre savcı, hakim veya müfettiş rolüne büründüğüne şahit olduk."

Açıklamada, olayın bir öğrencinin şikayetinden tüm sınıfa yayılan bir sürece dönüşmesinin dikkat çekici olduğu belirtilerek, bu durumun detaylı şekilde incelendiği kaydedildi.

"Ramazan etkinlikleri hedef alındı" iddiası

Açıklamada ayrıca, okullarda düzenlenen Ramazan etkinliklerinin bazı kesimleri rahatsız ettiği ileri sürüldü. Bu çerçevede yaşanan sürecin benzer olaylarla ilişkilendirilerek kurgulandığı iddia edildi.

Sendika, eğitim ortamlarında ideolojik tartışmaların geride kaldığını ve okulların artık bilim, teknoloji ve üretime odaklanması gerektiğini savundu.

Tutuklamaya tepki: "Gerekli bir durum yok"

Eğitim Bir Sen, öğretmen Avuşmak'ın tutuklu yargılanmasına da karşı çıktı. Açıklamada, öğretmenlerin davet edildiğinde ifade vermeye gideceği belirtilerek şu ifadeler kullanıldı:

"Ortada tutuklu yargılanmayı gerektiren bir durum yoktur."

Ayrıca öğretmenin kelepçeli şekilde götürülmesine ilişkin görüntülerin doğru bulunmadığı ifade edildi.

"Görevine dönecek" vurgusu

Sendika, yürütülen hukuki sürecin sonunda Ramazan Avuşmak'ın yeniden görevine döneceğini savundu. Açıklamada, süreç sonunda ortaya çıkacak sonucun kamuoyunda tartışma yaratan iddialara da cevap vereceği belirtildi.

Sendikal gerilim dikkat çekti

Açıklamanın önemli bir bölümünde sendikalar arası gerilime de yer verildi. Eğitim İş sendikasına yönelik sert eleştirilerin bulunduğu açıklamada, eğitim çalışanlarına "dikkatli olun" çağrısı yapıldı.

