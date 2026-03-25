Dünyanın beklediği haber: İşte 1 aylık ateşkes ve 15 maddelik yol haritası

Gazeteci Sevim: Gürlek aleyhinde Türk bayraklı Photoshoplu sahte belge ürettiler
Gazeteci Sevim: Gürlek aleyhinde Türk bayraklı Photoshoplu sahte belge ürettiler
Türkiye'nin yeni insansız deniz aracı PİRANA Yunanistan basınında
Türkiye'nin yeni insansız deniz aracı PİRANA Yunanistan basınında
Türkiye QS'de rekor kırdı. 247 program listeye girdi
Türkiye QS'de rekor kırdı. 247 program listeye girdi
Ateşkes haberi mesajı piyasaları hareketlendirdi: Petrol düştü, altın yükseldi
Ateşkes haberi mesajı piyasaları hareketlendirdi: Petrol düştü, altın yükseldi
Merkez Bankası yeniden 'yerli altın' alımına başlıyor
Merkez Bankası yeniden 'yerli altın' alımına başlıyor
Benzin ve motorine indirim geldi
Benzin ve motorine indirim geldi
Marketlerde yeni dönem: Atık yağ toplama noktaları kurulacak!
Marketlerde yeni dönem: Atık yağ toplama noktaları kurulacak!
Bu zeytinyağı firması 82 kez tağşiş listesinde yer aldı
Bu zeytinyağı firması 82 kez tağşiş listesinde yer aldı
Yağışlı hava bu hafta da yurdu terk etmeyecek
Yağışlı hava bu hafta da yurdu terk etmeyecek
Bakan Memişoğlu: Sağlık sanayisi, Türkiye'nin yüz akı olacak
Bakan Memişoğlu: Sağlık sanayisi, Türkiye'nin yüz akı olacak
Erdoğan'dan araç sürücülerini rahatlatacak açıklama: İçişlerine talimat verildi!
Erdoğan'dan araç sürücülerini rahatlatacak açıklama: İçişlerine talimat verildi!
MSÜ Rektörü Afyoncu'dan hakkındaki iddialara açıklama: Tamamı yalan!
MSÜ Rektörü Afyoncu'dan hakkındaki iddialara açıklama: Tamamı yalan!
42 ilde 24 ay vadeyle arsa satışı yapılacak: İşte şartları
42 ilde 24 ay vadeyle arsa satışı yapılacak: İşte şartları
Bakan Bayraktar yanıtladı: İran'dan Türkiye'ye gaz akışı kesildi mi?
Bakan Bayraktar yanıtladı: İran'dan Türkiye'ye gaz akışı kesildi mi?
Bakan Gürlek'in tapu kayıtlarını sorgulayan tapu teknikeri tutuklandı
Bakan Gürlek'in tapu kayıtlarını sorgulayan tapu teknikeri tutuklandı
Erdoğan: Milletimizin sinir uçlarıyla oynayan alçaklara gerekeni yapıyoruz
Erdoğan: Milletimizin sinir uçlarıyla oynayan alçaklara gerekeni yapıyoruz
Doğubeyazıt'taki askeri araç kazasından acı haber
Doğubeyazıt'taki askeri araç kazasından acı haber
Bakan Gürlek'in tapu kayıtlarını sorgulayan tapu müdürü gözaltında
Bakan Gürlek'in tapu kayıtlarını sorgulayan tapu müdürü gözaltında
Felsefe öğretmeni Ramazan hoca tahliye edildi
Felsefe öğretmeni Ramazan hoca tahliye edildi
Konut satışında BDDK dopingi: İpotekli satışlar 33 ayın zirvesinde!
Konut satışında BDDK dopingi: İpotekli satışlar 33 ayın zirvesinde!
Hz. Muhammed'in Doğumunun 1500. Yılına Özel Yapay Zeka Projesi
Hz. Muhammed'in Doğumunun 1500. Yılına Özel Yapay Zeka Projesi
1 yılda 3 bin 766 ameliyat yapan cerraha ödül
1 yılda 3 bin 766 ameliyat yapan cerraha ödül
Okullarda ilk ders Finansal okuryazarlık oldu
Okullarda ilk ders Finansal okuryazarlık oldu
Bakan Işıkhan: SGK gelirleri giderlerini karşılıyor
Bakan Işıkhan: SGK gelirleri giderlerini karşılıyor
2026-MSÜ: Sınav Sonuçları Açıklandı
2026-MSÜ: Sınav Sonuçları Açıklandı
TOKİ İstanbul 100 bin konut adresi: 3 ilçe gündemde
TOKİ İstanbul 100 bin konut adresi: 3 ilçe gündemde
Resmi Gazetede yayımlandı. 3 siyasi parti hakkında suç duyurusu
Resmi Gazetede yayımlandı. 3 siyasi parti hakkında suç duyurusu
İsrail, İran'ın enerji alt yapısını vurdu. Petrol yeniden yükseldi
İsrail, İran'ın enerji alt yapısını vurdu. Petrol yeniden yükseldi
Fiyat düştü, Kuyumcukent'te gram altın tükendi
Fiyat düştü, Kuyumcukent'te gram altın tükendi
Polislerin çalışma sistemi sil baştan! Emniyet Teşkilatı Kanunu güncellenecek
Polislerin çalışma sistemi sil baştan! Emniyet Teşkilatı Kanunu güncellenecek
Dünyanın beklediği haber: İşte 1 aylık ateşkes ve 15 maddelik yol haritası

ABD'nin İran ile bir ay süreli ateşkes için başlattığı girişim çerçevesinde 15 maddelik kapsamlı bir anlaşmanın müzakere edileceği öne sürüldü. İşte 15 maddelik yol haritası...

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 25 Mart 2026 08:38, Son Güncelleme : 25 Mart 2026 08:40
Dünyanın beklediği haber: İşte 1 aylık ateşkes ve 15 maddelik yol haritası

ABD'nin, İran ile bir ay süreli ateşkes ilan edilmesini hedeflediği ve bu kapsamda bir anlaşma mekanizması üzerinde çalışıldığı öne sürüldü. Al Arabiya'nın, İsrail'in Kanal 12 televizyonuna dayandırdığı habere göre, ateşkes planı ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner tarafından yürütülüyor.

Haberde, Washington yönetiminin hedefinin bir ay sürecekgeçici ateşkes olduğu belirtilirken, İran ile yapılması planlanan anlaşmanın Gazze ve Lübnan'daki mutabakatlara benzerlik taşıdığı ifade edildi. Ateşkes süresi boyunca 15 maddelik kapsamlı bir anlaşmanın müzakere edilmesi planlanıyor.

Al Hadath'ın yine İsrail Kanal 12'ye dayandırdığı bilgilere göre, söz konusu 15 maddelik anlaşma taslağında şu başlıklar yer alıyor:

1 - Yaptırımların yeniden devreye alınması tehdidinin otomatik olarak kaldırılması
2 - İran'ın mevcut nükleer kapasitesinin tamamen ortadan kaldırılması
3 - İran'ın "asla nükleer silah arayışında olmayacağına" dair taahhüt vermesi
4 - İran topraklarında herhangi bir nükleer zenginleştirme faaliyetinin yasaklanması
5 - Zenginleştirilmiş uranyumun Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'na (UAEA) teslim edilmesi
6 - Natanz, İsfahan ve Fordow'daki nükleer tesislerin devre dışı bırakılması ve imha edilmesi
7 - UAEA'ya tüm bilgilere tam erişim izni verilmesi
8 - İran'ın "vekalet güçleri" stratejisinden vazgeçmesi
9 - Bölgedeki milis gruplara finansman ve silah desteğinin kesilmesi
10 - Hürmüz Boğazı'nın kapatılmadan açık tutulması
11 - Balistik füze programına ilişkin kararın ertelenmesi
12 - Balistik füzelerin yalnızca savunma amaçlı kullanılması
13 - İran'a yönelik tüm yaptırımların kaldırılması
14 - Buşehr'de sivil nükleer programın geliştirilmesine destek verilmesi
15 - Yaptırımların yeniden uygulanması tehdidinin otomatik olarak iptal edilmesi
Söz konusu planla ilgili resmi makamlardan henüz doğrulama yapılmazken, tarafların önümüzdeki süreçte müzakerelere başlayabileceği belirtiliyor.

