Motorin litre fiyatına 5 lirayı aşan indirim geliyor

Küresel petrol fiyatlarındaki gerilemede, ABD-İsrail-İran hattında ateşkes ihtimaline yönelik beklentiler ile diplomatik temasların sürdüğüne ilişkin haber akışı etkili oldu. Jeopolitik risklerin tamamen ortadan kalkmamasına karşın, petrol fiyatlarındaki aşağı yönlü hareketin akaryakıt pompa fiyatlarına da yansımaya başladığı belirtiliyor.

Sektör temsilcilerinin aktardığına göre, motorin grubunda yapılması planlanan indirim tutarı 5,44 TL seviyesinde bulunuyor.

Motorin 70 liranın altına inecek

Beklenen indirimin pompaya yansıması halinde motorinin litre fiyatının:

İstanbul'da 68,54 TL'ye

Ankara'da 69,68 TL'ye

İzmir'de 69,95 TL'ye gerilemesi öngörülüyor.

