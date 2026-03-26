Motorin litre fiyatına 5 lirayı aşan indirim geliyor

Petrol fiyatlarında jeopolitik tansiyonun kısmen yatışabileceğine yönelik beklentilerle yaşanan gerileme, akaryakıt fiyatlarına da yansıyor. Motorinin litre fiyatında yarından itibaren geçerli olmak üzere 5,44 TL indirim yapılması planlanırken, benzin fiyatlarında ise şimdilik değişiklik öngörülmüyor.

Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 26 Mart 2026 09:17, Son Güncelleme : 26 Mart 2026 09:18
Küresel petrol fiyatlarındaki gerilemede, ABD-İsrail-İran hattında ateşkes ihtimaline yönelik beklentiler ile diplomatik temasların sürdüğüne ilişkin haber akışı etkili oldu. Jeopolitik risklerin tamamen ortadan kalkmamasına karşın, petrol fiyatlarındaki aşağı yönlü hareketin akaryakıt pompa fiyatlarına da yansımaya başladığı belirtiliyor.

Sektör temsilcilerinin aktardığına göre, motorin grubunda yapılması planlanan indirim tutarı 5,44 TL seviyesinde bulunuyor.

Motorin 70 liranın altına inecek

Beklenen indirimin pompaya yansıması halinde motorinin litre fiyatının:

İstanbul'da 68,54 TL'ye

Ankara'da 69,68 TL'ye

İzmir'de 69,95 TL'ye gerilemesi öngörülüyor.

İstanbul, İzmir ve Ankara'da güncel benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

  • İstanbul Avrupa Yakası:
  • Benzin: 62.43 TL
  • Motorin: 73.98 TL
  • LPG: 30.49 TL
  • İstanbul Anadolu Yakası:
  • Benzin: 62.29 TL
  • Motorin: 73.84 TL
  • LPG: 29.89 TL
  • Ankara:
  • Benzin: 63.41 TL
  • Motorin: 75.12 TL
  • LPG: 30.37 TL
  • İzmir:
  • Benzin: 63.68 TL
  • Motorin: 75.39 TL
  • LPG: 30.29 TL

