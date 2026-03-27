Şehir hastanesine 'sahte engelli raporu' operasyonu: 13 tutuklama

MEA'dan ek atama duyurusu: İşte atama takvimi ve şartları
Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "sahte rapor" soruşturmasında Erzurum Şehir Hastanesi'nde görevli bazı doktor ve sağlık çalışanlarının, usulsüz engelli raporu düzenleyerek ÖTV muafiyetinden yararlandığı tespit edildi. Teknik ve fiziki takibin ardından gözaltına alınan 22 şüpheliden 13'ü "rüşvet ve nitelikli dolandırıcılık" suçlarından tutuklanırken, haksız yere alınan araçlara şerh konuldu.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 27 Mart 2026 18:52, Son Güncelleme : 27 Mart 2026 18:50
Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı, Erzurum Şehir Hastanesinde engelli aracı almak amacıyla ÖTV muafiyetinden yararlanmak isteyen bazı şüphelilerin hastanede görev yapan doktorlar ve bazı sağlık çalışanları ile birlikte hareket ederek sahte rapor düzenledikleri ve bu şekilde çok sayıda araç temin ettiklerinin tespit edilmesi üzerine "rüşvet, nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik" suçları kapsamında soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında şüpheliler teknik ve fiziki takibe alındı.

Soruşturma neticesinde 60 şüpheli hakkında araştırmalar tamamlanarak, 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 1'i emniyet aşamasında serbest bırakılırken, ifadeleri alınan şüphelilerin 1'i Cumhuriyet Başsavcılığınca serbest bırakıldı. Diğer şüphelilerden bir kısmı tutuklama talebiyle, bir kısmı ise adli kontrol talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Erzurum Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince yapılan sorgulamalar neticesinde 13 şüpheli hakkında tutuklama kararı, 7 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Soruşturma kapsamında sahte engelli raporu ile alındığı tespit edilen araçlara şerh konulduğu bildirildi.

