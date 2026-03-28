Adana'da tartışma silahlı kavgaya dönüştü: 1 ölü, 1 yaralı
Adana'nın Seyhan ilçesinde bir restoranda çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek silahlı çatışmaya dönüştüğü olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Mart 2026 07:34, Son Güncelleme : 28 Mart 2026 07:37
İddiaya göre, Yenibaraj Mahallesi'ndeki restoranda bulunan Emrah Çınar ile G.F. arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar birbirine ateş açtı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Çınar'ın yaşamını yitirdiğini belirleyen sağlık ekipleri, ağır yaralanan G.F.'yi Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.
Yapılan incelemelerin ardından Çınar'ın cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.