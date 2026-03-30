Bakanlıktan taciz iddiasıyla gündeme gelen çocuğun ölümüne açıklama

Baba Ahmet Torun, Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam eden kızının yaklaşık 70 saattir yaşam mücadelesi verdiğini ancak kızının artık beyin ölümünün gerçekleştiğini söyledi. Torun, "Uygun organlarının organ bekleyen hastalara verilmesini kabul ettik. Cenaze bilgisini ayrıca paylaşırız. Dostlar sağ olsun" dedi.

Görele Köprüsü üzerinde 28 Mart gecesi meydana gelen kazada, karşı şeride geçmek isteyen T.T.'ye A.H. yönetimindeki 28 RE 752 plakalı otomobil çarparak yaralanmasına neden olmuştu. Emniyetteki işlemlerinin ardından A.H. çıkarıldığı Görele Adliyesinde mahkemece tutuklanarak Espiye Cezaevine gönderilmişti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: Adli sürece dahil olunacak

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Görele'de, hakkında "çocuğa karşı cinsel taciz" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında görevinden uzaklaştırılan eski belediye başkanına ilişkin sürecin Bakanlık tarafından başından itibaren yakından takip edildiği belirtildi.

Söz konusu olayda, "cinsel tacize maruz kaldığını" aktaran 16 yaşındaki T.T'nin geçirdiği trafik kazası sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğinin derin bir üzüntüyle öğrenildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hayatını kaybeden evladımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabır ve başsağlığı diliyoruz. Bakanlığımız, cinsel istismar ve taciz davalarında olduğu gibi bu olayda da çocuğun üstün yararını esas alarak sürecin en başından itibaren hukuki takibini sürdürmektedir. Meydana gelen trafik kazasına ilişkin başlatılacak adli sürece de müdahil olunacak, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için süreç titizlikle takip edilecektir. Çocuklara yönelik her türlü istismar ve ihmal karşısında sıfır tolerans anlayışımızla hareket etmeye kararlılıkla devam edeceğimizi bir kez daha vurguluyoruz."