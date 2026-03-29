Kuyumcuya fiyat sormaya son: Bu uygulama ile altın fiyatları anlık takip ediliyor!
Kuyumcuya fiyat sormaya son: Bu uygulama ile altın fiyatları anlık takip ediliyor!
Prof. Özvar açıkladı: İşte 3 yıllık üniversitenin detayları
Prof. Özvar açıkladı: İşte 3 yıllık üniversitenin detayları
Ekonomide zorlu nisan mesaisi: Gözler enflasyon ve faiz kararında!
Ekonomide zorlu nisan mesaisi: Gözler enflasyon ve faiz kararında!
TBMM'de yoğun hafta: İşte gündemdeki konular
TBMM'de yoğun hafta: İşte gündemdeki konular
Ankara Adliyesi'nde haraketli hafta: İşte görülecek davalar!
Ankara Adliyesi'nde haraketli hafta: İşte görülecek davalar!
Fiyatlar katlandı, kalite çakıldı: Neden her şey daha çabuk bozuluyor?
Fiyatlar katlandı, kalite çakıldı: Neden her şey daha çabuk bozuluyor?
Sosyal medyada '15 yaş' sınırı Meclis yolunda: Bakan Göktaş tarih verdi
Sosyal medyada '15 yaş' sınırı Meclis yolunda: Bakan Göktaş tarih verdi
1 Nisan'da başlıyor: 4.5G'ye veda, ışık hızına merhaba!
1 Nisan'da başlıyor: 4.5G'ye veda, ışık hızına merhaba!
Tarımda destek paketi netleşti: Planlı üretim yapanın mazotu devletten!
Tarımda destek paketi netleşti: Planlı üretim yapanın mazotu devletten!
Ankara'dan İsrail'e 'PKK-PJAK' resti: Suriye gibi müdahale ederiz!
Ankara'dan İsrail'e 'PKK-PJAK' resti: Suriye gibi müdahale ederiz!
Uçaklarda powerbank kararı 27 Martta başladı
Uçaklarda powerbank kararı 27 Martta başladı
O belediye başkanının 34 araç ve 114 taşınmazı varmış
O belediye başkanının 34 araç ve 114 taşınmazı varmış
Yapay Zeka Balonu Kapıda mı?
Yapay Zeka Balonu Kapıda mı?
İnfaz koruma memuru evinde ölü bulundu: Meslektaşı tutuklandı
İnfaz koruma memuru evinde ölü bulundu: Meslektaşı tutuklandı
Vergi iletişim hattı'na 1 milyonu aşkın çağrı geldi
Vergi iletişim hattı'na 1 milyonu aşkın çağrı geldi
Kara savaşı mı başlıyor? 3500 ABD deniz piyadesini Orta Doğu'ya ulaştı!
Kara savaşı mı başlıyor? 3500 ABD deniz piyadesini Orta Doğu'ya ulaştı!
Milas'ta sel felaketi: Dereye sürüklenen otomobilde 1 ölü, 1 yaralı
Milas'ta sel felaketi: Dereye sürüklenen otomobilde 1 ölü, 1 yaralı
Çerkezköy'de 'Sıfır gecikmeli yargı' uygulandı: Polisi yaralayan sürücüye 4 günde ceza
Çerkezköy'de 'Sıfır gecikmeli yargı' uygulandı: Polisi yaralayan sürücüye 4 günde ceza
Adapazarı Belediye Başkanı Işıksu partisinden istifa etti
Adapazarı Belediye Başkanı Işıksu partisinden istifa etti
Dışarıda yemek yiyenler için kritik değişiklik: Ayrıntıları belli oldu
Dışarıda yemek yiyenler için kritik değişiklik: Ayrıntıları belli oldu
Trafik kazasında yaralanan polis memuru şehit oldu
Trafik kazasında yaralanan polis memuru şehit oldu
'Nüfus konusu, bizim için bir beka meselesi'
'Nüfus konusu, bizim için bir beka meselesi'
24 haftalık doğum izni için ek madde
24 haftalık doğum izni için ek madde
8 ilde 'dolandırıcılık' operasyonları: 50 tutuklama
8 ilde 'dolandırıcılık' operasyonları: 50 tutuklama
Başsavcılık Aleyna Tutuş'la ilgili sosyal medya iddialarını yalanladı
Başsavcılık Aleyna Tutuş'la ilgili sosyal medya iddialarını yalanladı
Bahçeli: İzzet Bey'in istifası küskünlük nedeniyle değil
Bahçeli: İzzet Bey'in istifası küskünlük nedeniyle değil
Bakan Fidan: Bu tek başına İsrail'in savaşı değil, bütün dünya bunun bedelini ödüyor
Bakan Fidan: Bu tek başına İsrail'in savaşı değil, bütün dünya bunun bedelini ödüyor
Ankara Valiliğinden sağanak uyarısı
Ankara Valiliğinden sağanak uyarısı
5G kullanımı için ne gerekiyor? İşte detaylar...
5G kullanımı için ne gerekiyor? İşte detaylar...
Marketlerde yeni dönem: Etikete krema yerine kremsos yazılacak
Marketlerde yeni dönem: Etikete krema yerine kremsos yazılacak
1 Nisan'da başlıyor: 4.5G'ye veda, ışık hızına merhaba!

Türkiye, 1 Nisan 2026'dan itibaren mobil iletişimde 5G teknolojisine geçerek yeni bir dönemin kapısını aralıyor. Mevcut altyapıya göre devasa hız artışı ve minimum gecikme süresi sunan 5G; yüksek çözünürlüklü videolardan bulut tabanlı oyunlara, otonom araçlardan uzaktan sağlık hizmetlerine kadar her alanda dijital deneyimi kökten değiştirecek.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 29 Mart 2026 08:08, Son Güncelleme : 29 Mart 2026 08:32
1 Nisan'da başlıyor: 4.5G'ye veda, ışık hızına merhaba!
1 Nisan itibarıyla Türkiye'de 5G teknolojisinin devreye alınmasıyla birlikte, mobil iletişimde yeni bir dönemin kapısı aralanıyor. Mevcut 4.5G altyapısına kıyasla çok daha yüksek hız ve düşük gecikme süresi sunan bu teknoloji, yalnızca internetin hızlanması anlamına gelmiyor; aynı zamanda dijital yaşamın yeniden şekillenmesini beraberinde getiriyor. Özellikle büyük şehirlerde ilk etapta hissedilecek dönüşüm, zamanla ülke geneline de yayılacak.

MOBİL İNTERNET HIZLANIYOR

Tüketiciler açısından en görünür değişim, mobil internet hızlarındaki sıçrama olacak. Yüksek çözünürlüklü video izleme, bulut tabanlı oyunlar ve artırılmış gerçeklik uygulamaları artık kesintisiz ve anlık hale gelecek. Bu durum, özellikle mobil cihazların kullanım alışkanlıklarını kökten değiştirecek. Örneğin, daha önce Wi-Fi gerektiren birçok işlem, artık doğrudan mobil veri üzerinden gerçekleştirilebilecek. Böylece kullanıcılar için 'yer bağımsız' bir dijital deneyim daha erişilebilir hale gelecek. Öte yandan düşük gecikme süresi, sadece eğlence ve iletişim değil, günlük hayatın farklı alanlarında da hissedilecek.

AKILLI EV SİSTEMLERİNE GEÇİŞ

Akıllı ev sistemlerinden otonom araçlara, uzaktan sağlık hizmetlerinden endüstriyel otomasyona kadar pek çok alanda gerçek zamanlı veri akışı mümkün olacak. Bu gelişme, tüketicilerin teknolojiyle kurduğu ilişkiyi pasif bir kullanım düzeyinden çıkararak daha etkileşimli ve anlık bir deneyime dönüştürebilir. Özellikle, büyük şehirlerdeki toplu taşıma hatlarında değişim yaşacak. Otobanlardaki anlık veri paylaşımı araç sahiplerini rahatlatacak. Nesnelerin interneti (IoT) cihazlarıyla ev ve şehir yaşamında daha entegre bir yapının öne çıkması bekleniyor.

CEP TELEFONLARI YENİLENECEK

Yeni nesil altyapının tüm cihazlarla uyumlu olmaması, kullanıcıların 5G destekli telefonlara geçiş ihtiyacını doğuracak. Bu nedenle, önümüzdeki dönemde GSM operatörlerinin 5G uyumlu cihaz kampanyaları başlatması bekleniyor. 5G, yalnızca hız değil, aynı zamanda yeni bir dijital ekonomi ve kullanım alışkanlığı anlamına geliyor. 5G, çok daha yüksek internet hızları sayesinde video izleme, oyun ve veri indirme gibi işlemleri kesintisiz ve anlık hale getirecek. Düşük gecikme süresiyle akıllı ev sistemleri, uzaktan sağlık hizmetleri ve otonom teknolojiler daha verimli ve gerçek zamanlı çalışacak.

Orhan Orhun Ünal

