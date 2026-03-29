Sosyal medyada '15 yaş' sınırı Meclis yolunda: Bakan Göktaş tarih verdi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bir televizyon yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. 15 yaş altı için sosyal medya düzenlemesine ilişkin bilgi veren Bakan Göktaş, yeni düzenlemeyle ilgili Meclis'te yapılacak ilk görüşmenin önümüzdeki hafta gerçekleşeceğini duyurdu. Doğum oranlarının düşmesine ilişkin konuşan Bakan Göktaş, "Bizim toplumumuzda 'Çocuk bereketiyle gelir' denirdi. Artık çocuğun yük olarak görüldüğü bir zihniyete dönüşüyor." ifadelerini kullandı.

İLK GÖRÜŞME HAFTAYA

Çocukların sosyal medya içeriklerinden olumsuz etkilendiğine değinen Bakan Göktaş, "Psikolojik olarak bir etkileşim isteği de var. Oradaki içerikler çocuklarımızı etkiliyor. Avustralya'da 16 yaş sınırı getirildi. Fransa'da hazırlıklar var. Biz de uzun zamandır çalışıyoruz. Aileler, çocuklar ve uzmanlarla bir araya geldik. Sosyal medya devleri ile bir araya geldik. 15 yaş altı sosyal medya düzenlemesinin ilk düzenlemesi haftaya gerçekleşecek." dedi.

Sosyal medya şirketlerine sorumluluk düştüğünü söyleyen Bakan Göktaş, sözlerine şöyle devam etti: "Sosyal medya platformlarından şiddet içeren içerikleri filtrelemelerini bekliyoruz. Bizde yaş sınırlaması var ama kontrolü sınırlı. Kendi çocuklarına sosyal medyayı yasaklıyorlar, yüzlerini gizliyorlar. Bizim çocuklarımıza neden aynı hassasiyeti göstermiyorlar? Amacımız yasakçı zihniyet değil, bir muhatap bulmak. Bir içeriğe müdahale edildiğinde haftalarca geri dönüş olmuyor. Bunun 48 saat içinde çözülmesini istiyoruz."

EKRAN SÜRESİNİ AZALTMANIN 5 YOLU



Çocukların ekran süresini azaltmaya çalışan anne ve babalar için çocuk psikologları önerilerde bulundu. Uzmanlar, ekran süresini kontrol altına almanın yollarını şöyle sıraladı:

Küçük başlayın ve gerçekçi olun. İşbirliği yapın. Ekran süresini öğrenme fırsatına dönüştürün. Örnek davranışı sergileyin. Panik yapmayın.

DAHA KALİTELİ İLETİŞİM İÇİN KÜRESEL KAMPANYA

Sosyal medya platformlarının kullanıcı deneyiminin kalitesizleşmesine karşın dünya çapında dev bir kampanya başlatıldı. ABD, AB ve Norveç'ten bu sürece dur demek isteyen kampanyacılar, platform algoritmalarının nasıl çalıştığını, kişisel verilerin nasıl işlendiğinin açıkça paylaşılmasını talep etti. Ayrıca, içerik akışını boğan reklamlara sınırlama getirme önerisinde bulundu. Bu kampanyada sosyal medya kullanıcıları 14'ten fazla ülkenin politikacılarına sosyal medyada ırkçılığa karşı daha güçlü önlemlerin alınmasını istedi.

ŞİRKETLER DE SORUMLU OLACAK

Endonezya dijital dünyanın çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerine karşı önlemlerini sertleştirerek 16 yaş altındakilere sosyal medya kullanımını yasakladı. Alınan yeni karara göre hükümet yetkilileri bu hamlenin çocukları siber zorbalıktan, bağımlılıktan ve zararlı içeriklerden korumak amacıyla yapıldığını vurguladı. Yeni düzenleme sadece kullanıcıları değil, teknoloji firmalarını da ilgilendiriyor. Sosyal medya şirketlerine, kullanıcıların yaşlarını doğrulamak için katı denetim mekanizmaları kurma zorunluluğu getirildi. Kurallara uymayan platformların devasa para cezalarıyla karşı karşıya kalacağı belirtiliyor.