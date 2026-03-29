Ekonomide zorlu nisan mesaisi: Gözler enflasyon ve faiz kararında!

Türkiye ekonomisi, nisan ayında hem küresel jeopolitik risklerle hem de kritik yerel verilerle yüzleşmeye hazırlanıyor. Ekonomi yönetimi; enflasyon, dış ticaret, sanayi üretimi ve bütçe sonuçlarının yanı sıra Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun (PPK) vereceği kritik faiz kararına odaklanacak.

Kritik Veri Trafiği: İlk Durak Dış Ticaret ve Enflasyon

Nisan ayının veri takvimi oldukça yoğun. İşte piyasaların takip edeceği ilk önemli tarihler:

2 Nisan: Ticaret Bakanı Ömer Bolat, mart ayı dış ticaret istatistiklerini Van'da açıklayacak. Şubat ayında ihracat 21 milyar 65 milyon dolarla tarihi zirvelerinden birini görmüştü.

3 Nisan: TÜİK , mart ayı enflasyon verilerini paylaşacak. Şubatta yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 31,53 olarak kayıtlara geçmişti.

8 Nisan: Finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları belli olacak.

Bütçe ve Sanayi Üretiminde "İlk Çeyrek" Karnesi

Nisan ayının ikinci haftasından itibaren ekonominin üretim ve borçlanma cephesinden veriler gelecek:

Sanayi ve Cari Açık: 10 Nisan'da sanayi üretimi endeksi, 13 Nisan'da ise şubat ayı ödemeler dengesi istatistikleri açıklanacak. Ocak ayında cari işlemler hesabı 6,8 milyar dolar açık vermişti.

Bütçe Uygulama Sonuçları: Hazine ve Maliye Bakanlığı, 15 Nisan'da mart ayı verilerini duyuracak. Bu açıklamayla birlikte 2026 yılının ilk çeyrek bütçe sonuçları da netleşmiş olacak.

Merkez Bankası 22 Nisan'da Toplanıyor

Nisan ayının en kritik gündem maddesi hiç kuşkusuz faiz kararı olacak. TCMB Başkanı Fatih Karahan başkanlığındaki Para Politikası Kurulu, 22 Nisan'da bir araya gelecek.

Kurul, 12 Mart'taki son toplantısında politika faizini yüzde 37'de sabit bırakmıştı. Özellikle bölgedeki çatışmaların maliyet kanalı ve iktisadi faaliyetler üzerindeki etkilerinin bu toplantıda birincil gündem maddesi olması bekleniyor.

Uluslararası Ekonomi Zirvesi Sapanca'da

9-12 Nisan tarihleri arasında Sapanca, dev bir organizasyona ev sahipliği yapacak. "Büyük Dönüşüm" temasıyla düzenlenecek olan Uluslararası Ekonomi Zirvesi'nin açılışını Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yapacak. Zirvede küresel savunma stratejilerinden enerji arz güvenliğine kadar yeni ekonominin yol haritası masaya yatırılacak.

İstihdam ve Güven Endeksleri Takipte

Ayın son haftasında ise reel sektörün ve vatandaşın nabzı ölçülecek: