Sıfır gecikmeli yargı: Polisi yaralayan sürücünün davası 4 günde bitti
Tekirdağ Çerkezköy'de trafik denetimi sırasında polis memuruna çarparak yaralayan motosiklet sürücüsü hakkında yürütülen adli süreç, Adalet Bakanlığı'nın "Sıfır Gecikmeli Yargı" anlayışıyla rekor sürede tamamlandı. 23 Mart'ta yaşanan olay sonrası tutuklanan sanık, hazırlanan iddianamenin kabul edilmesiyle 27 Mart'ta hakim karşısına çıktı. Olayın üzerinden henüz bir hafta geçmeden verilen mahkumiyet kararı, yargı sistemindeki yeni hız vizyonunun en güncel örneği oldu.
Motosiklet sürücüsü, görevli polis memuruna çarptı
Tekirdağ'da 23 Mart'ta yaşanan olayda, trafik denetimi sırasında "dur" ihtarına uymayan bir motosiklet sürücüsü, görevli polis memuruna çarparak yaralanmasına ve görev ekipmanının zarar görmesine neden oldu.
Olayın ardından yakalanan şüpheli, aynı gün çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Olaydan karara sadece 96 saat geçti
Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 24 Mart'ta iddianame hazırlandı. İddianamenin kabul edilmesinin ardından dosya kısa sürede yargılama aşamasına geçti.
Çerkezköy 1. Asliye Ceza Mahkemesinde 27 Mart'ta görülen duruşmada sanık hakkında mahkumiyet kararı verildi.
Böylece olay tarihi ile karar tarihi arasında geçen sürede dosya 4 günde sonuçlandırılmış oldu.