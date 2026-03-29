Bakan Çiftçi'den belediye soruşturmalarında 'çifte standart' iddiasına yanıt

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Anadolu Basın Federasyonu'nda muhalefet belediyelerine yönelik "çifte standart" iddialarını yalanladı. Soruşturma izni verilen 1.298 belediye arasında AK Parti 591 dosya ile başı çekerken, CHP 321 dosya ile ikinci sırada yer aldı. Bakan Çiftçi, Mansur Yavaş dönemine ait 12 raporun yargıya intikal ettiğini açıklayarak, "Hata yapanla yüzleşen bir anlayışın temsilcisiyiz" dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 29 Mart 2026 15:06, Son Güncelleme : 29 Mart 2026 15:07
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Anadolu Basın Federasyonu programında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Özellikle muhalefet belediyelerine yönelik yanlı tutum sergilendiği iddialarını yalanlayan Bakan Çiftçi, 31 Mart 2024 seçimlerinden sonra yürütülen teftişlerin detaylı dökümünü paylaştı.

Soruşturma İzinlerinde AK Parti İlk Sırada

Bakan Çiftçi'nin paylaştığı verilere göre; seçim sonrası dönemde toplam 3 bin 224 inceleme yapıldı ve bunlardan bin 298'i için soruşturma izni verildi. Soruşturma izni verilen belediyelerin partilere göre dağılımı şu şekilde:

  • AK Parti: 591 belediye (Toplamın yaklaşık %46'sı)

  • CHP: 321 belediye

  • MHP: 102 belediye

  • İYİ Parti: 6 belediye

  • DEM Parti: 18 belediye

  • Diğer Partiler: 260 belediye

Bakan Çiftçi, bu tablonun denetim mekanizmalarının siyasi kimlik gözetmeksizin işlediğinin en açık kanıtı olduğunu vurguladı.

Mansur Yavaş Hakkındaki Soruşturmaların Detayları Netleşti

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş dönemine ilişkin 2019 yılından bu yana yürütülen işlemler hakkında da bilgi veren Bakan Çiftçi, şu verileri paylaştı:

  • İnceleme Sayısı: Toplam 49 araştırma ve ön inceleme onayı verildi.

  • Soruşturma İzinleri: 31 farklı konuda yapılan incelemeler 6 ana başlıkta toplandı. Bu 6 soruşturma izninden 2'si Danıştay tarafından bozuldu.

  • Görevliler Hakkındaki Kararlar: Belediye Başkanı'nın doğrudan bilgisi ve imzası olmayan konularda 25 "Soruşturma İzni Verilmemesi" kararı alınırken, ilgili alt düzey görevliler için kısmen izin verildi.

  • Yargıya İntikal: 12 tevdi raporu Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına, 1 rapor Hazine ve Maliye Bakanlığına gönderildi. Ayrıca oluşan kamu zararının tahsili için belediyeye 1 tazmin raporu iletildi.

"Milletin Emanetine Sahip Çıkıyoruz"

Denetim süreçlerini hukuk devletine bağlılığın bir göstergesi olarak niteleyen Bakan Çiftçi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Yanlış yapanın karşısındayız" sözünü hatırlattı.

Bakan Çiftçi, "Biz hatayı örten değil; hatayla yüzleşen bir anlayışın temsilcileriyiz. Türkiye'de denetim mekanizmaları etkin şekilde işlemekte, hiçbir siyasi kimlik kişilere ayrıcalık sağlamamaktadır. Eğer bir yanlış varsa gereği yapılır" ifadelerini kullandı. Şu an itibarıyla Ankara Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşlarında rutin kış teftişleri ve 12 farklı araştırma süreci ise devam ediyor.

