Fahiş trafik cezalarına neşter: Erdoğan'dan 'düzenleme' talimatı

Vatandaşlardan gelen yoğun tepkiler üzerine trafik cezalarındaki fahiş artışlar AK Parti strateji toplantısı ve Kabine'de masaya yatırıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni mağduriyetlerin önüne geçilmesi için yönetmeliğin ivedilikle revize edilmesi talimatını verdi. Yeni düzenlemenin nisan ayı sonuna kadar tamamlanması bekleniyor.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 30 Mart 2026 21:42, Son Güncelleme : 30 Mart 2026 21:43
Fahiş trafik cezalarına neşter: Erdoğan'dan 'düzenleme' talimatı

Yeni trafik cezaları gündemden düşmüyor. Milletvekilleri ve AK Partili siyasetçilere adeta şikayet yağdı. Konu önce AK Parti strateji toplantısında daha sonra ise Kabine'de masaya yatırıldı. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yönetmeliğin yeni mağduriyetlere yol açmayacak şekilde düzenlenmesi talimatını verdi. Yönetmeliğin nisan ayı sonuna kadar hazırlanacağı öğrenildi.

PARTİ İÇİ GÖRÜŞ AYRILIĞI

Tüm bunların yanı sıra AK Parti içinde de görüş ayrılıkları yaşanıyor. Kimine göre yeni cezalar çok ağır, kimine göre ise cezalar caydırıcı olmazsa kuralsızlığın önüne geçilemiyor. Bazı partililer "Vatandaş bu miktarları nasıl ödeyecek.

Sahada biz bunu nasıl anlatacağız?" diye serzenişte bulunurken, bazıları da seyir halinde cep telefonu kullanmak, saldırı amacıyla araçtan inme, ısrarlı takip, alkollü araç kullanma, makas atma gibi suçlarda cezaların gayet makul ve caydırıcı olduğunu savunuyor.

Bazı kurmaylar ise cezaların artırmanın suçu ya da ihlali önlemediği savını öne sürüyor. Bu doğrultu da cezalarda yapılan fahiş artışların sahadan olumludan olumsuz yansıma olarak geri döneceği değerlendirmesini yapıyor.


