Kira gelirinde 'eyvah' dememek için zaman daralıyor

Kira geliri beyannamesini bildirmeyen vatandaşlar için zaman daralıyor. Sosyal güvenlik uzmanı ve Türkiye Gazetesi yazarı İsa Karakaş, mülk sahiplerine 'son gün 31 Mart' hatırlatması yaparak, daha sonra pişman olmamaları için acele etmeleri gerektiği uyarısında bulundu.

Karakaş "Kira gelirinde 'eyvah' dememek için son çağrı: 31 Mart" başlıklı köşe yazısında ev sahiplerinin ağır cezalar ile karşılaşmamak için kira gelir beyannamesi vermeleri gerektiğini ifade etti.

"2025 yılı boyunca cebinize giren kira gelirlerini devlete bildirmek için zaman daralıyor. "Unuttum", "Bilmiyordum" ya da "Az miktar bir şey olmaz" demek, kapınıza ağır cezaların gelmesine davetiye çıkarmak demek" ifadelerini kullanan Karakaş, ev sahiplerinin kira beyannamesi hakkında bilmesi gerekenleri aktardı.

Karakaş yazısında şu ifadelere yer verdi:

Mülk sahipleri için kritik eşik geldi çattı. 2025 yılı boyunca cebinize giren kira gelirlerini devlete bildirmek için zaman daralıyor. "Unuttum", "Bilmiyordum" ya da "Az miktar bir şey olmaz" demek, kapınıza ağır cezaların gelmesine davetiye çıkarmak demek.

İşte mülk sahiplerinin bilmesi gereken, hayat kurtaran "Soru-Cevap" rehberimiz.

BİLMENİZ GEREKEN 11 KRİTİK SORU VE CEVAP

1. Beyanname vermek için son gün ne zaman?

Takviminizi işaretleyin: 31 Mart Salı günü mesai bitimi son tarih. Bu tarihe kadar beyannamenizi vermeli ve ilk taksit ödemenizi yapmalısınız.

2. 2025 yılı için istisna sınırı ne kadar?

Eğer konutunuzdan yıllık toplam 47.000 TL'den (2026 yılı için 58.000 TL) daha az kira geliri elde ettiyseniz beyanname vermenize gerek yok. Bu rakamın bir kuruş üstü bile beyan zorunluluğu getirir.

3. Hiç gelir elde etmediysem ne yapmalıyım?

Eviniz boş kaldıysa veya istisna sınırının altında geliriniz varsa, vergi dairesinin sizi "kaçak" sanmaması için e-Devlet (Hazır Beyan Sistemi) üzerinden "İstisna Dilekçesi" vermeniz yerinde olacaktır.

4. Birden fazla evim var, her biri için ayrı istisna uygulanır mı?

Hayır. Kaç eviniz olursa olsun, toplam gelirinizden sadece bir kez (2025 için 47.000 TL) istisna düşebilirsiniz.

5. Beyanname verince ayrıca mükellefiyet kaydı açtırmalı mıyım?

Hayır, yorulmayın. Siz beyannamenizi verdiğiniz anda vergi dairesi kaydınızı otomatik olarak açıyor.

6. İş yeri kirasında sınır nedir?

Stopaj (vergi kesintisi) yapılan iş yerlerinde brüt geliriniz 2025 yılı için 330.000 TL'yi (2026 için 400.000 TL) aşıyorsa beyanname şart. Kesinti yapılmayan yerlerde ise sınır sadece 18.000 TL.

7. Hem ev hem iş yeri gelirim varsa ne olacak?

Hesap şöyle: Konut gelirinden istisnayı düşün, kalan rakamla iş yeri brüt gelirini topla. Toplam 330.000 TL'yi geçiyorsa ikisini de beyan etmelisiniz.

8. Ödediğim kirayı, aldığım kiradan düşebilir miyim?

Evet! Eğer "Gerçek Gider Yöntemi"ni seçerseniz, kendi oturduğunuz evin kirasını (Türkiye'de yaşıyorsanız), elde ettiğiniz kira gelirinden masraf olarak düşebilirsiniz.

9. Karşılıksız kiraya verilen ev için vergi ödenir mi?

"Evimi arkadaşıma bedava verdim" veya "Çok ucuza kiraladım" diyerek vergiden kaçamazsınız.

Eğer kira bedeli, emlak vergi değerinin %5'inden düşükse, devlet o %5'lik tutarı gelir kabul eder ve vergisini ister.

10. Eğitim ve sağlık harcamalarımı vergiden düşebilir miyim?

Evet, bu büyük bir avantaj! Beyan ettiğiniz gelirin %10'unu aşmaması şartıyla; kendiniz, eşiniz ve çocuklarınız için yaptığınız eğitim ve sağlık harcamalarını vergi matrahından indirebilirsiniz.

* Şartlar: Harcama Türkiye'de yapılmalı, fatura/makbuzla belgelenmeli ve harcama yapılan kurum vergi mükellefi olmalıdır.

* Çocuk tanımı: 18 yaşını (eğitim görüyorsa 25 yaşını) doldurmamış çocuklar bu kapsama girer.

11. Beyannameyi nasıl vereceğim?

Vergi dairesine gitmenize gerek yok. e-Devlet üzerinden "Hazır Beyan Sistemi"ne girin; bilgileriniz zaten orada sizi bekliyor. Onaylayıp ödemenizi yapın, işlem tamam!

DİKKAT: BEYAN ETMEZSENİZ NE OLUR?

* İstisna Hakkı Yanar: 47.000 TL'lik muafiyet hakkınızı tamamen kaybedersiniz. Tüm gelir üzerinden vergi ödersiniz.

* Cezalar Kapıda: Vergi ziyaı cezası, 2 kat usulsüzlük cezası ve her ay için gecikme faizi ile karşılaşırsınız.

* Pişmanlık Kurtarır: Eğer idare tespit etmeden siz "pişmanlıkla" bildirirseniz, ağır cezalardan kurtulup sadece faizle süreci yönetebilirsiniz.