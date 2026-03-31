Sistem arızası ödemeleri durdurdu: SGK'den 7 Nisan'a kadar ek süre
%0 Faizli 25.000 TL
%0 Faizli 25.000 TL
Sponsorlu İçerik
5G dönemi başladı: İşte 5G'ye geçiş için yapılması gerekenler

Türkiye'de 5G dönemi 81 ilde resmen başladı! Peki, telefonunuz ve SIM kartınız bu hıza hazır mı? 4,5G'den 10 kat daha hızlı olan yeni nesil iletişime geçmek için yapmanız gereken aktivasyon adımları, uyumlu cihaz ayarları ve SIM kart güncellemelerine dair tüm detaylar haberimizde.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Mart 2026 16:44, Son Güncelleme : 31 Mart 2026 17:20
Türkiye'nin 32 yıllık mobil iletişim yolculuğunda kritik bir eşik daha aşıldı. 4,5G teknolojisinin ardından merakla beklenen 5'inci nesil (5G) mobil haberleşme hizmeti, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen törenle resmen ilan edildi. Bugünden itibaren Türkiye genelindeki 81 il merkezinde 5G sinyalleri aktif hale getirildi.

5G ile Neler Değişecek? 10 Kat Daha Hızlı İnternet

5G teknolojisi, mevcut 4,5G altyapısına oranla en az 10 kat daha yüksek hız ve milisaniyeler seviyesinde düşük gecikme süresi vaat ediyor. Bu teknolojik sıçrama sadece cep telefonlarını değil, birçok sektörü kökten değiştirecek:

  • Akıllı Ulaşım ve Otonom Sürüş: Araçlar arası iletişim kusursuz hale gelecek.

  • Sağlık ve Tarım: Uzaktan cerrahi müdahaleler ve akıllı tarım uygulamaları yaygınlaşacak.

  • Sanayi: Akıllı fabrikalarda üretim verimliliği maksimum seviyeye çıkacak.

  • Dijital Dönüşüm: Daha fazla cihazın aynı anda sorunsuz bağlanabilmesiyle "Nesnelerin İnterneti" (IoT) çağı tam kapasite başlayacak.

5G'ye Geçiş İçin Yapılması Gerekenler

Vatandaşların bu yüksek hızdan yararlanabilmesi için izlemesi gereken adımlar oldukça basit:

  1. Cihaz Uyumluluğu: Öncelikle 5G teknolojisini destekleyen bir akıllı telefona sahip olmanız gerekiyor. Telefonunuzun "Ayarlar > Mobil Ağlar" kısmında 5G seçeneğini görüyorsanız cihazınız uyumludur.

  2. SIM Kart Kontrolü: Mevcut 4,5G uyumlu SIM kartlar 5G teknolojisinde de kullanılabiliyor. Ancak daha eski kartların güncellenmesi şart.

  3. Aktivasyon: Hizmetin operatörlerin mobil uygulamaları üzerinden veya SMS yoluyla aktif edilmesi gerekiyor.

  4. Şebeke Seçimi: Son aşamada telefonun şebeke ayarlarından tercih edilen ağ tipini "5G" olarak seçmek yeterli.

Hedef: 2 Yıl İçinde Her Noktada 5G

Bugün 81 il merkezinde devreye alınan hizmetin, önümüzdeki iki yıl içinde Türkiye'nin en uç noktalarına kadar yayılması hedefleniyor. Yüksek hız ve düşük gecikme kapasitesi, kamu hizmetlerinde de etkinliği artırarak dijital devlet süreçlerini çok daha hızlı ve verimli bir yapıya kavuşturacak.

Siz de operatörünüzün internet sitesi üzerinden cihazınızın 5G uyumlu olup olmadığını hemen kontrol edebilir, aktivasyon işlemlerini tamamlayarak bu yeni nesil teknolojiyi kullanmaya başlayabilirsiniz.

