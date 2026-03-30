Bakan Yumaklı: Tertemiz bir dünya bırakmayı hedefliyoruz

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, NSosyal'deki hesabından, 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü'ne ilişkin paylaşımda bulundu.

Gıda israfı ile mücadelenin sadece bir çevre politikası değil, insanlığa karşı bir sorumluluk olduğuna dikkati çeken Yumaklı, şu değerlendirmede bulundu:

"Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'nin öncülüğünde yürütülen Sıfır Atık Hareketi ile israfa son veriyor, kaynaklarımızı doğru kullanma bilincini yaygınlaştırıyoruz. Çöpe giden her gıdanın, aslında geleceğimizden eksilen bir parça olduğunu biliyoruz. Mirasımız olan doğayı ve bereketi koruyarak evlatlarımıza israfsız, tertemiz bir dünya bırakmayı hedefliyoruz. 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü kutlu olsun."