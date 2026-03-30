Trump'tan İran'a yeni tehdit: Anlaşamazsak Hark Adası'nı yok edeceğiz

ABD Başkanı Donald Trump, İran'da süren savaşa ilişkin yaptığı son paylaşımda İran ile savaşın sona ermesi için "ciddi görüşmeler yürütüldüğünü" ancak anlaşmaya varılmazsa ve Hürmüz Boğazı açılmazsa daha önce vurmadıkları noktaları hedef alacaklarını söyledi.

ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda "ABD, İran'daki askeri operasyonlarını sona erdirmek amacıyla yeni ve daha makul bir yönetimle ciddi görüşmeler yürütüyor" ifadelerini kullandı. Trump, İran ile anlaşmaya varılamazsa ve Hürmüz Boğazı açılmazsa İran'ın elektrik üretim tesislerini, petrol kuyularını ve Harg Adası'nı hedef alacaklarını söyledi.

ABD Başkanı Trump'ın açıklamaları şu şekilde:

"Amerika Birleşik Devletleri, İran'daki askeri operasyonlarımızı sona erdirmek amacıyla yeni ve daha makul bir rejimle ciddi görüşmeler yürütmektedir. Büyük ilerleme kaydedilmiştir; ancak herhangi bir nedenle kısa süre içinde bir anlaşmaya varılamazsa, ki muhtemelen varılacaktır, ve Hürmüz Boğazı derhal "ticarete açık" hale getirilmezse, İran'daki "bulunuşumuzu" şimdiye kadar özellikle "dokunmadığımız" tüm elektrik üretim tesislerini, petrol kuyularını ve Hark Adası'nı (ve muhtemelen tüm tuzdan arındırma tesislerini!) havaya uçurup tamamen yok ederek sonlandıracağız. Bu, İran'ın eski rejiminin 47 yıllık "terör saltanatı" boyunca katlettiği ve öldürdüğü çok sayıdaki askerimiz ve diğer kişiler için bir karşılık olacaktır. İlginiz için teşekkür ederim."

