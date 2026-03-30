MİT, 12 yıldır aranan Önder Sığırcıklıoğlu'nu sınır ötesinde yakaladı

Türkiye'ye karşı casusluk faaliyetleri yürüttüğü tespit edilen Önder Sığırcıkoğlu, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada "siyasal ve askeri casusluk" suçundan tutuklandı. Sığırcıklıoğlu 2011 tarihinde ÖSO'nun kurucu komutanlarından Hüseyin Harmuş'u Türkiye'den kaçırıp Esed yönetimine teslim etmişti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Mart 2026 19:20, Son Güncelleme : 30 Mart 2026 20:32
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile Suriye İstihbarat Servisinin ortak çalışması sonucu 12 yıldır firari olan Sığırcıkoğlu Suriye-Lübnan sınırında yakalandı.

Sığırcıkoğlu, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ankara TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince Ankara Adliyesine getirildi.

Soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdikten sonra tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Sığırcıkoğlu, "siyasal ve askeri casusluk" suçundan tutuklandı.

Önder Sığırcıkoğlu kimdir?

Önder Sığırcıklıoğlu eski MİT tercümanı olup, 29 Ağustos 2011 tarihinde ÖSO'nun kurucu komutanlarından Hüseyin Harmuş'u Türkiye'den kaçırıp Esed yönetimine teslim etmişti.

Nusayri olduğunu belirten Önder Sığırcıklıoğlu'nun Suriye'nin devrik diktatörü Esed'e teslim ettiği Harmuş Esed zindanlarında işkence altında can vermişti.

Suriye'nin Kaderini Etkiledi

Önder Sığırcıkoğlu, 2011 yılında Özgür Suriye Ordusu komutanları Hüseyin Harmoush ve Mustafa Kassum'u kaçırarak Esad rejimine teslim etmiş ve Hüseyin Harmoush'un işkence sonucu ölümüne neden olmuştu.

Suriye'nin kaderinin değişmesine neden olan bu olay sonucu Önder Sığırcıkoğlu, 2013 yılında "Cebir, Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma" suçundan 20 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Firar sürecinde FETÖ bağlantılı yapıların aktif rol oynadığı tespit edildi. Dosya bilgilerinin usulsüz şekilde değiştirildiği, ceza süresinin hatalı hesaplandığı ve izin sürecinde ciddi usulsüzlükler yaşandığı saptandı.

Yapılan incelemelerde, Önder Sığırcıkoğlu'na ait iddianamenin 2014 yılında MİT TIR'ları davasında görevli FETÖ mensubu savcı Özcan Şişman tarafından düzenlendiği ortaya çıktı.

Sisteme eksik girilen müddetnamelerin ise FETÖ mensubu infaz savcısı Yunus Baki tarafından imzalandığı belirlendi.

Firarının ardından Önder Sığırcıkoğlu, uzun yıllar Suriye, Rusya ve Lübnan gibi ülkelerde saklandı. MİT, Sığırcıkoğlu'nun izini kaybetmeyerek kesintisiz bir takip ağı oluşturdu.

Önder Sığırcıkoğlu Suriye'ye sığındıktan sonra, Esad rejimi istihbaratı tarafından koruma altına alındı. Karşılığında Türkiye aleyhine aktif istihbarat faaliyeti yürütmesi istendi.

THKP/C-Acilciler (Mukaveme-i Suriye) örgütü lideri Mihrac Ural ve Hatay/Reyhanlı patlamalarının 2018'de yakalanan faili Yusuf Nazik ile yakın ilişki kurdu. Mihraç Ural'ın talimatıyla Türkiye karşıtı propaganda yaptı. İkili, sahte görüntülerle psikolojik operasyonlar yürüterek medyada manipülatif haberlerin çıkmasını sağladı.

Bir haber sitesine verdiği röportajında, "Hüseyin Harmoush'u bizzat kendisinin kaçırdığını, bu eylemi Türkiye'nin Suriye politikasını yanlış bulduğu için gerçekleştirdiğini, kaçırma operasyonunu kendi planladığını, bundan hiçbir pişmanlık duymadığını" ifade etti.

Önder Sığırcıkoğlu, Reyhanlı patlamalarının faili Yusuf Nazik ile de yakın ilişki kurdu. Sığırcıkoğlu ve Nazik bir dönem Suriye'de aynı evde konakladı.

Yine MİT'in bir operasyonu ile 2018'de yakalanarak Türkiye'ye getirilen Yusuf Nazik, ifadesinde Önder Sığırcıkoğlu tarafından hapisten kurtarıldığını doğruladı.

Önder Sığırcıkoğlu, Rusya İstihbaratı ile de temas kurarak görüşmeler yaptı. Türkiye'ye ait stratejik ve hassas bilgileri paylaştı.

MİT, Önder Sığırcıkoğlu'nun firarından sonra fiziki ve teknik yöntemlerle hareket profilini çıkardı. İletişim ağları ve sığındığı yerleri saptadı, sistematik olarak izledi. Yapılan istihbari analizlerle, Önder Sığırcıkoğlu'nun önce Suriye'de, ardından Lübnan Cebel Muhsin bölgesinde bir evde saklandığı, akabinde Rusya'nın Krasnodar Bölgesi'ne, daha sonra Mısır üzerinden tekrar Lübnan'a geçtiği tespit edildi.

Sığırcıkoğlu'nun, tekrar Suriye'ye geçmeye çalışacağı bilgisi üzerine, MİT ve Suriye İstihbaratı arasında gizli düzeyde ortak bir operasyon planlandı. İki ülke istihbaratı sınır hattında koordineli hareket ederek, şahsın sınır geçişini bekledi. 12 yıllık kaçışının ardından, Suriye-Lübnan sınırında düzenlenen ortak operasyonla Önder Sığırcıkoğluyakalandı.

Türk ve Suriye İstihbaratından Ortak Çalışma Grubu

Yakalamanın ardından MİT ve Suriye İstihbaratı, Hüseyin Harmoush'un infazına kadar uzanan süreçle ilgili ortak bir çalışma ekibi kurdu.

Adli mercilere teslim edilen Sığırcıkoğlu'nun, mevcut 20 yıllık hapis cezasının yanı sıra, siyasal ve askeri casusluk, terör örgütüne yardım ve yataklık, görevi kötüye kullanma ile öldürmeye yardım suçlarından da yargılanması bekleniyor.

Önder Sığırcıkoğlu'nun yakalanmasıyla Türkiye ile Suriye arasında istihbarat düzeyinde işbirliği de çok çok önemli bir hadisedir.

