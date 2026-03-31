Bursa B.B. Başkanı Mustafa Bozbey, eşi, kızı, kardeşi dahil 59 kişi gözaltına alındı

CHP'li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, eşi, kızı ve kardeşlerinin de aralarında bulunduğu 55 kişi, rüşvet ve kara para aklama soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Türkiye, yerel yönetimlere yönelik düzenlenen büyük bir yolsuzluk operasyonuyla çalkalanıyor. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen kapsamlı soruşturma doğrultusunda, Bursa Emniyet Müdürlüğü Organize Şube Müdürlüğü ekipleri sabahın erken saatlerinde düğmeye bastı. 4 ili kapsayan operasyonlarda Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in yanı sıra ailesi ve çok sayıda belediye çalışanı gözaltına alındı. Belediye binası ve Bozbey'in konutunda aramalar devam ederken, operasyonun detayları "kara para aklama" ve "rüşvete aracılık" iddialarına dayanıyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne Şafak Operasyonu: Mustafa Bozbey Gözaltında

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürütülen soruşturma, Bursa merkezli 4 ilde eş zamanlı baskınlarla gerçekleştirildi. Edinilen bilgilere göre, operasyonun odağında "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlaması bulunuyor.

Operasyon kapsamında Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey gözaltına alınırken; ekipler Bozbey'in konutunda ve belediye hizmet binasında geniş çaplı bir arama başlattı. Bilgisayar kayıtları ve pek çok evraka el konulurken, operasyonun derinleşerek devam edeceği bildirildi.

Aile Boyu Gözaltı: Eşi, Kızı ve Kardeşleri de Listede

Operasyonun en dikkat çeken detaylarından biri ise gözaltı listesindeki isimler oldu. Sadece Başkan Bozbey değil, ailesinden pek çok isim de soruşturma dosyasında yer alıyor.

Seden Bozbey: Mustafa Bozbey'in eşi.

Side Bozbey Gürel:Mustafa Bozbey'in kızı.

Ramiz ve Ertan Bozbey:Mustafa Bozbey'in kardeşleri.

Bu isimlerin yanı sıra, eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'in de gözaltına alınan 59 kişilik listede bulunduğu ve rüşvete aracılık suçlamasıyla karşı karşıya kaldığı öğrenildi.

55 Kişi Gözaltında, Firari İş İnsanları Aranıyo

Operasyon kapsamında toplamda 55 kişi gözaltına alınırken, listede yer alan bazı isimlerin yurt dışına kaçtığı tespit edildi. Nilüfer Belediyesi Zabıta Müdürü Yılmaz Adıgüzel gibi kamu görevlilerinin yanı sıra; iş insanları **Abdulkadir Alkan, Naci Abay, Şevket Gündüz ve Tuğrul Kutluay** hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Söz konusu iş insanlarının operasyon öncesinde yurt dışına çıktığı belirlendi.

Mustafa Bozbey Kimdir? Kariyeri ve Siyasi Geçmişi

CHP'li Belediyelere Yönelik Operasyonlar Devam Ediyor

Son dönemde CHP'li belediyelere yönelik hukuki süreçler hız kazandı. Geçtiğimiz günlerde Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın "ihale fesat karıştırma" ve "rüşvet" suçlamalarıyla tutuklanmasının ardından gelen bu son operasyon, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. İçişleri Bakanlığı ve adli makamların belediyelerdeki usulsüzlük iddialarına yönelik incelemelerinin sürdüğü belirtiliyor.

BAŞSAVCILIK'TAN AÇIKLAMA

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, söz konusu soruşturma kapsamında Nilüfer ilçesinde dönemin Nilüfer Belediye Başkanları Mustafa Bozbey ve Turgay Erdem ile bazı belediye çalışanlarının inşaat projelerinde rüşvet karşılığında usulsüz emsal artışları yaparak kendilerine ve proje sahiplerine maddi menfaat sağladıklarının tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatı ile Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü görevlilerince 31 Mart 2026'da aralarında suç örgütü lideri konumunda bulunan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve Nilüfer Belediyesi Eski Başkanı Turgay Erdem'in de (tutuklu) bulunduğu 59 şüpheliye yönelik olarak Bursa merkezli toplam 5 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 55 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı, şüphelilere ait 51 ikamet, 23 adet şirket/iş yeri ve 1 adet vakıf adresi ile şüphelilerin kullanımında olan araçlarında arama ve el koyma işlemlerinin yanı sıra firari 4 şüpheli hakkında yakalama çalışmalarının devam ettiği, Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü, soruşturmanın safahatı ve sonucu hakkında bilgi verileceği hususu, kamuoyuna saygıyla duyurulur."

MUSTAFA BOZBEY KİMDİR?

1962 yılında Bursa'nın Özlüce Mahallesi'nde doğan Bozbey, ilkokul eğitimini Özlüce İlkokulu'nda, orta ve lise öğrenimini ise Bursa Cumhuriyet Lisesi'nde tamamladı.

Anadolu Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nü 1984 yılında bitirdikten sonra, aynı üniversitede yüksek lisans yaparak İnşaat Yüksek Mühendisi unvanı ile mezun olan Bozbey, kendi şirketini kurarak hayatına devam etti.

18 Nisan 1999 tarihinde DSP'nin Nilüfer Belediye Başkan adayı olan Bozbey, Nilüfer İlçesi'nin üçüncü belediye başkanı oldu.

28 Mart 2004 seçimlerinde bir kez daha Nilüfer Belediye Başkanlığı'na aday olan Bozbey, seçime bu kez CHP'den girdi.

2024 yılında yapılan yerel seçimlerde CHP'nin Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı olduğunu açıklayan Bozbey, oyların yüzde 47.62'sini alarak belediye başkanı seçildi.

8 Mayıs 2024 tarihinde yapılan Marmara Belediyeler Birliği'nin (MBB) 17. Başkanı oldu.

OPERASYONLAR SÜRÜYOR

CHP'li belediyelere yönelik operasyonlar sürerken son olarak Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım , "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "rüşvet", "irtikap" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından tutuklanmıştı