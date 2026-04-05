Türkiye'de GB'ler neden daha hızlı bitiyor! İşte nedeni

Mobil internet kullanıcılarını ikiye bölen "GB" tartışmasına teknik açıklama geldi. Operatörlerin eksik veri verdiği iddiasının aksine, arka planda çalışan uygulamalar ve otomatik güncellemeler veri tüketimini katlıyor. Avrupa'daki ağ optimizasyon farkları ve Wi-Fi kullanım sıklığı "internet orada daha uzun gidiyor" algısını tetiklerken, çözümün "veri tasarrufu" modunda olduğu vurgulanıyor.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 05 Nisan 2026 09:34, Son Güncelleme : 05 Nisan 2026 09:10
Türkiye'de bazı mobil internet kullanıcılarının sıkça dile getirdiği "GB daha hızlı bitiyor" iddiası, son dönemde sosyal medyada Fransa, İtalya ve Almanya gibi ülkelerle kıyaslanarak yeniden gündeme geldi. Bu tartışma, ülkemizin 5G'ye geçişiyle yeniden tartışılıyor.

Aynı miktarda veri paketinin yurt dışında daha uzun süre yettiği algısı, ilk bakışta operatör kaynaklı bir sorun gibi yorumlanıyor. Ancak teknik açıdan bakıldığında 1 GB veri, dünyanın her yerinde aynı büyüklüğü ifade ediyor. Yani Türkiye'deki 30 GB ile Fransa'daki 30 GB arasında fiziksel bir fark bulunmuyor. Asıl farkı oluşturan unsur, kullanıcı alışkanlıkları ve cihazların veri tüketim biçimi.

VİDEO İZLEME ALIŞKANLIĞI ÇOK ETKİLİ

Özellikle video izleme alışkanlıkları, bu farkın en büyük nedenlerinden biri. Türkiye'de yüksek hızlı 4.5G ve 5G bağlantılar sayesinde YouTube, Instagram ve Netflix gibi uygulamalar, videoları otomatik olarak 1080p hatta 4K kalitede oynatabiliyor. Bu da aynı içeriğin çok daha fazla veri tüketmesine yol açıyor. Örneğin 1 saatlik bir video 480p'de yaklaşık 500 MB harcarken, 1080p'de bu miktar 2-3 GB'a çıkabiliyor. Fransa'da ya da başka bir ülkede daha düşük hız veya farklı ayarlar nedeniyle videolar daha düşük kalitede oynatıldığında veri tüketimi doğal olarak azalıyor.

ARKA PLANDA ÇALIŞAN UYGULAMALARA DİKKAT

Bir diğer etken ise arka planda çalışan uygulamalar olarak gösteriliyor. Akıllı telefonlar, çoğu zaman kullanıcı farkında olmadan uygulama güncellemeleri indiriyor. Fotoğrafları buluta yedekliyor veya sosyal medya içeriklerini önceden yüklüyor. Türkiye'de aktif kullanılan bir telefonda bu işlemler ciddi veri tüketimine neden olabiliyor. Yurt dışına çıkan kullanıcılar ise genellikle roaming ücretlerinden çekindikleri için bu ayarları kapatıyor veya kısıtlıyor. Yani başka ülkede internetin daha dikkatli kullanımı söz konusu. Kullanıcılar da aynı paketi daha uzun süre dayanıyormuş gibi algılayabiliyor.

VERİ TASARRUFU SEÇENEĞİNİ AKTİF ET

Operatörlerin veri yönetimi ve ağ optimizasyonu da küçük fark oluşturabilir ancak bu durum eksik GB verme anlamına gelmiyor. Avrupa'daki bazı operatörler veri sıkıştırma veya trafik optimizasyonu tekniklerini daha agresif kullanabiliyor. Bunun yanında kullanıcıların Wi-Fi'ye daha sık bağlanması da mobil veri tüketimini düşürebiliyor. Tüm bu faktörler birleştiğinde ortaya 'yurt dışında internet daha uzun gidiyor' algısı çıkıyor. Ancak gerçekte sorun operatörlerden çok, kullanım alışkanlıkları ve otomatik ayarlardan kaynaklanıyor. Öte yandan, telefonunuzun ayarlar bölümünden veri tasarrufunu aktif hale getirebilirsiniz.

Orhan Orhun Ünal

