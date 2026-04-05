Beşiktaş'tan paylaşım geldi: Penaltı kararına tepki
Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş deplasmanda Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup oldu. Beşiktaş, Yasin Kol'nu penaltı kararına tepki göstererek paylaşımda bulundu.
Haber Giriş : 05 Nisan 2026 23:20, Son Güncelleme : 05 Nisan 2026 23:21
Trendyol Süper Lig'de kritik haftada Beşiktaş deplasmanda Fenerbahçe'ye konuk oldu. Siyah-beyazlı takım, Kerem Aktürkoğlu'nun penaltı golüne engel olamadı ve sahadan 1-0 mağlup ayrıldı.
Beşiktaş'tan tepki paylaşımı
Beşiktaş kulübü, Yasin Kol'un penaltı kararına tepki gösterdi. Kulübün resmi hesabından yapılan paylaşımda "Skandal bi penaltı kararı" ifadeleriyle tepki gösterdi.