Öğretmen Ramazan Avuşmak'a ilk duruşmada beraat kararı

Kentsel dönüşümde yeni kredi desteği: 3 Milyon TL kredi, 180 ay vade!
Kentsel dönüşümde yeni kredi desteği: 3 Milyon TL kredi, 180 ay vade!
Polislerin mesai sistemi değişiyor, bekçilere gündüz mesaisi geliyor
Polislerin mesai sistemi değişiyor, bekçilere gündüz mesaisi geliyor
Kadro alamayan akademisyen sahte senetle dolandırmıştı: 10 kişi tutuklandı
Kadro alamayan akademisyen sahte senetle dolandırmıştı: 10 kişi tutuklandı
'Hatır sigortası' yapan yandı: Ödenen maaşlar faiziyle geri istenecek!
'Hatır sigortası' yapan yandı: Ödenen maaşlar faiziyle geri istenecek!
Gaziantep Adliyesi'nde 'temizlik' operasyonu: CHP'li Akdoğan'ın iddiaları boşa çıktı
Gaziantep Adliyesi'nde 'temizlik' operasyonu: CHP'li Akdoğan'ın iddiaları boşa çıktı
TCMB'den enflasyon analizi: 'Eşel Mobil' enflasyonu frenledi!
TCMB'den enflasyon analizi: 'Eşel Mobil' enflasyonu frenledi!
Erdoğan: Gündemimizde erken veya ara seçim yok
Erdoğan: Gündemimizde erken veya ara seçim yok
Akaryakıt mı, şarj mı? Yılda 105 bin TL cebinizde kalabilir
Akaryakıt mı, şarj mı? Yılda 105 bin TL cebinizde kalabilir
Sürücülere sevindirici haber: Akaryakıt zamları iptal edildi!
Sürücülere sevindirici haber: Akaryakıt zamları iptal edildi!
TMO'dan 'Yunan pirinci satılıyor' iddialarına yanıt
TMO'dan 'Yunan pirinci satılıyor' iddialarına yanıt
Sağlıkta milli dönem: GÖKBEY 'hava ambulansı' olarak göreve başlıyor!
Sağlıkta milli dönem: GÖKBEY 'hava ambulansı' olarak göreve başlıyor!
Mustafa Bozbey tutuklanmıştı: Valilik 'geçici başkan' görevlendirdi
Mustafa Bozbey tutuklanmıştı: Valilik 'geçici başkan' görevlendirdi
Nüfusu 2 binin altına düşen belediyeler köye dönüşecek
Nüfusu 2 binin altına düşen belediyeler köye dönüşecek
YÖK Başkanı duyurdu: Üniversitelere yeni programlar açılacak
YÖK Başkanı duyurdu: Üniversitelere yeni programlar açılacak
Deniz kirliliğine sıkı denetim: Milyonluk ceza yağdı
Deniz kirliliğine sıkı denetim: Milyonluk ceza yağdı
Sosyal medyada '15 yaş' sınırı yasalaşıyor
Sosyal medyada '15 yaş' sınırı yasalaşıyor
Doğum izni 24 haftaya çıkıyor
Doğum izni 24 haftaya çıkıyor
Herkes tapusuna bakıyor; O detay yoksa yıkım kararı geliyor...
Herkes tapusuna bakıyor; O detay yoksa yıkım kararı geliyor...
6 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu: 51 gözaltı
6 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu: 51 gözaltı
Mağduru tehdit edene af yok! Hukukçular: Cezalar artmalı
Mağduru tehdit edene af yok! Hukukçular: Cezalar artmalı
Bir araç yandı, 14 lüks araç kül oldu
Bir araç yandı, 14 lüks araç kül oldu
CHP, Özkan Yalım'ı kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti
CHP, Özkan Yalım'ı kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti
Bursa'da başkan vekili için seçim tarihi belli oldu
Bursa'da başkan vekili için seçim tarihi belli oldu
5 kişinin yaşamını yitirdiği kazada: Otobüs sahibi tutuklandı
5 kişinin yaşamını yitirdiği kazada: Otobüs sahibi tutuklandı
Diyanet İşleri Başkanlığı 3 bin 200 personel alacak
Diyanet İşleri Başkanlığı 3 bin 200 personel alacak
MSB duyurdu: İğneada açıklarında tespit edilen mayın, imha edildi
MSB duyurdu: İğneada açıklarında tespit edilen mayın, imha edildi
Bankalar yeni rekor tahminleri açıklarken altında ters köşe!
Bankalar yeni rekor tahminleri açıklarken altında ters köşe!
İran'dan yeni uyarı: Hürmüz gibi o da kapatılabilir
İran'dan yeni uyarı: Hürmüz gibi o da kapatılabilir
Şirket iflas etti, 600 kişi mağdur oldu: 177 kişi kutsal topraklardan döndü
Şirket iflas etti, 600 kişi mağdur oldu: 177 kişi kutsal topraklardan döndü
Öğretmen Ramazan Avuşmak'a ilk duruşmada beraat kararı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde ders sırasında Atatürk'e hakaret ettiği iddiasıyla önce tutuklanan, daha sonra tutuksuz yargılanmasına karar verilen felsefe öğretmeni Ramazan Avuşmak ilk kez çıktığı hakim karşısında beraat kararı aldı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 06 Nisan 2026 23:50, Son Güncelleme : 06 Nisan 2026 23:53
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde ders sırasında Atatürk'e hakaret ettiği iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan ve bir süre tutuklu kaldıktan sonra tutuksuz yargılanmasına karar verilen felsefe öğretmeni Ramazan Avuşmak hakim karşısına çıktı.

İlk duruşmada beraat kararı verildi

Turgutlu Adliyesi'nde görülen duruşma öncesinde adliye çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Polis ekipleri adliye binası önünde güvenlik çemberi oluştururken, duruşmayı takip etmek isteyen bazı vatandaşlar da adliye çevresinde toplandı.
"Atatürk'e hakaret" iddiasıyla Turgutlu 4. Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanan Ramazan Avuşmak çıktığı ilk duruşmada mahkeme heyeti tarafından suç unsuru oluşmadığı ve delil yetersizliği nedeniyle beraat etti.

"Ülkemizde de adaletli savcılar, hakimler var"

Mahkeme çıkışında kendisine destek vermek için adliye etrafında toplanan vatandaşların tezahüratlarıyla karşılanan Avuşmak adliye çıkışında yaptığı açıklamada, "Ülkemizde adaletli savcılar, hakimler olduğu ispatlanmıştır. Sadece Avrupa'da değil, bizim ülkemizde de adaletli savcılar var. Adaletli hakimler var. Hak hukuk bilen avukatlar var. Sivil toplum örgütleri var. Ben devletimden razıyım. Bugüne kadar yüzlerce öğrenci yetiştirdim. Öğrencilerim arasında avukat, doktor, hakim, savcı, polis, yüzbaşı, binbaşı, astsubay hepsini yetiştirdim. Allah devletimize zeval vermesin. Ben devletimden razıyım. Allah devletimden razı olsun. En aşağıdaki memurdan bürokrasiden olan kaymakam, vali, milli eğitim en yükseğe kadar devlet başkanımızdan Allah razı olsun. Onları yormasın. Ben devletimin emrindeyim. Bugüne kadar olduğu gibi emekli de olsam da yine emrindeyim. Söyleyeceğim bu kadar. Hepinize teşekkür ederim. Adalet yerini buldu, bulacaktır inşallah. Allah razı olsun. Teşekkür ederim" dedi.

