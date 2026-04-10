Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Vekil Akademik Yöneticilere Ödeme Yapılması Kamu Zararı Mıdır?

Sayıştay Başkanlığı, vekaleten akademik görev yürüten enstitü ve yüksekokul müdürlerine ödeme yapılmasını kamu zararı olarak değerlendirmedi!

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 10 Nisan 2026 00:10, Son Güncelleme : 07 Nisan 2026 09:54
Yazdır
Sayıştay Başkanlığı tarafından devlet üniversitelerine yönelik yapılan denetimlerde, vekaleten görevlendirilen yüksekokul ve enstitü müdürlerine mevzuata aykırı olarak idari görev ödendiği tespit edilmiştir.

Sayıştay Dairesi tarafından yargılama sonucunda; asaleten atanma şartlarını haiz olan ve müdürlük görevini Kanunda belirtilen usuller dahilinde vekaleten yürüten öğretim üyesine asil müdür gibi yapılan ödemelerin, ilgili personelin asaleten atanması da mümkün iken idari tercih olarak vekaleten atanması nedeniyle harcama yetkilileri ve gerçekleştirme görevlileri açısından kasıt, kusur ve ihmal kriterleri ile değerlendirilmesi ve kamu zararı olarak kabul edilmesinin mümkün olmadığı ifade edilmiştir.

İŞTE SAYIŞTAY KARARI!

Görevini vekaleten yürüten bazı yüksekokul ve enstitü müdürlerine mevzuata aykırı olarak idari görev ödeneği ödenmesi sonucu oluşan . TL tutarındaki kamu zararı hakkında, . sayılı Asıl İlama ek olarak düzenlenen . sayılı Ek İlamın 2'nci maddesiyle verilen tazmin hükmüne ilişkin olarak sorumlulardan Harcama Yetkilisi ., Harcama Yetkilisi ., Harcama Yetkilisi . ve Harcama Yetkilisi . tarafından Temyiz Kurulu'na sunulan dilekçeler üzerine Temyiz Kurulu tarafından verilen . tarih ve ., ., . ve . tutanak numaralı ikinci bozma kararları çerçevesinde 6085 sayılı Sayıştay Kanunu'nun 55'inci maddesinin yedinci fıkrası hükmü gereğince konunun görüşülmesine karar verildi.

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun enstitülerle ilgili "Organlar" başlıklı 19'uncu maddesinde:

"a. Enstitünün organları, enstitü müdürü, enstitü kurulu ve enstitü yönetim kuruludur.

b. Enstitü müdürü, üç yıl için ilgili fakülte dekanının önerisi üzerine rektör tarafından atanır. Rektörlüğe bağlı enstitülerde bu atama doğrudan rektör tarafından yapılır. Süresi biten müdür tekrar atanabilir.

Müdürün, enstitüde görevli aylıklı öğretim elemanları arasından üç yıl için atayacağı en çok iki yardımcısı bulunur.

Müdüre vekalet etme veya müdürlüğün boşalması hallerinde yapılacak işlem, dekanlarda olduğu gibidir.

Enstitü müdürü, bu kanun ile dekanlara verilmiş olan görevleri enstitü bakımından yerine getirir.

.",

Aynı Kanun'un yüksekokullarla ilgili "Organlar" başlıklı 20'nci maddesinde ise:

"a. Yüksekokulların organları, yüksekokul müdürü, yüksekokul kurulu ve yüksekokul yönetim kuruludur.

b. Yüksekokul müdürü, üç yıl için ilgili fakülte dekanının önerisi üzerine rektör tarafından atanır. Rektörlüğe bağlı yüksekokullarda bu atama doğrudan rektör tarafından yapılır. Süresi biten müdür tekrar atanabilir.

Müdürün okulda görevli aylıklı öğretim elemanları arasından üç yıl için atayacağı en çok iki yardımcısı bulunur.

Müdüre vekalet etme veya müdürlüğün boşalması hallerinde yapılacak işlem, dekanlarda olduğu gibidir.

Yüksekokul müdürü, bu kanun ile dekanlara verilmiş olan görevleri yüksekokul bakımından yerine getirir.

."

Denilmektedir.

Yukarıya alınan madde hükümlerine göre müdürleri "atamaya yetkili makam" rektör olup, atama işlemi maddede sayılan şartları taşıyanlar arasından "normal usul" ile gerçekleştirilmektedir. Maddenin devamında ise dekanlarla ilgili 2547/16-a maddesi hükümleri müdürler için de geçerli kılınmıştır.

Kamu zararı tablosunda adı geçen öğretim üyeleri ilgili Yüksekokul/Enstitü Müdürlüklerine Rektör tarafından vekaleten atanmışlardır.

Temyiz Kurulunun söz konusu kararında da ifade edildiği üzere,

2547 saylı Yüksek Öğretim Kanunu'nun 16'ncı maddesinin lafzından müdürlüğe vekaletin altı aylık süreyle sınırlı olduğu ve söz konusu vekalet görevinin dekan yardımcısı tarafından ifa edileceği yorumu çıkarılabilirse de; mevzuatında boş olan müdürlük kadrosuna/görevine asaleten veya vekaleten atanma ayrımı ve düzenlenmesi yapılmamış olduğundan; ek ilama konu edilen atamaları/görevlendirmeleri mezkür 19'uncu ve 20'inci (dolayısıyla 16'ncı) maddeler bağlamında değerlendirmek isabetli olmayacaktır. Zira, vekaleten de olsa "uygun görüş ve onay" usulüne göre atanmış ve ilgili mevzuata göre yetki kullanıp görev ve sorumluluklarını yerine getiren bir kamu görevlisinden söz edilmektedir.

Bunun yanı sıra, ilgili öğretim üyesi, var olan bir müdürün geçici olarak ayrılması dolayısıyla vekaleten atanmış olmadığından kendisine yapılmış mükerrer bir ödeme söz konusu olmadığı gibi; müdürlük görevine sadece profesör olan öğretim üyeleri arasından atama yapılabileceğine ilişkin 2547 sayılı Kanun'un 19'uncu ve 20'inci maddeleri uyarınca, müdürlük görevine asaleten atanmak için aranan akademik koşulları da taşımaktadır.

Ayrıca müdür atamasında asil olarak atanma ile vekaleten atanma arasında 3 yıllık atamanın getirdiği güvence dışında fark bulunmamaktadır. Her iki halde de aynı görev aynı sorumluluk ve yetki çerçevesinde yapılmaktadır. Dolayısıyla, yukarıdaki maddeye göre ilgili süre dolmadan da yetkili makamca görevden alınabileceğinden; asil olarak atanma ile vekil olarak atanma arasında bu açıdan da fark bulunmadığı anlaşılmaktadır.

Tüm bu açıklamalar bağlamında, asaleten atanma şartlarını haiz olan ve müdürlük görevini Kanunda belirtilen usuller dahilinde vekaleten yürüten öğretim üyesine vekalet görevi süresince, asaleten atanacak dekana yapılması mümkün olan mali hakların ödenmesinde mevzuata aykırılık bulunmadığı gibi; müdürlük görevini vekaleten yürüten akademik personele asil müdür gibi yapılan ödemelerin, ilgili personelin asaleten atanması da mümkün iken idari tercih olarak vekaleten atanması nedeniyle harcama yetkilileri ve gerçekleştirme görevlileri açısından kasıt, kusur ve ihmal kriterleri ile değerlendirilmesi ve kamu zararı olarak kabul edilmesi de mümkün değildir.

Sonuç itibarıyla, bahse konu öğretim üyelerine yürüttükleri müdür vekilliği nedeniyle müdüre yapılan ödemelerin yapılması, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 71'inci maddesi kapsamında kamu zararına sebebiyet vermemektedir.

Bu itibarla, söz konusu vekaleten atamalar sonucunda yapılan . TL ödeme ile ilgili iş ve işlemlerin yasal düzenlemelere uygun olduğuna, oy birliğiyle karar verildi.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber