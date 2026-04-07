'Vatan Emniyet'ten alınacaksın' tehdidini yapan kadın kim çıktı?

İstanbul Fatih'te trafikte yaşanan tartışmada kimlik göstererek tehditte bulunan kadının sahte milletvekili kimliği kullandığı belirlendi. Olayla ilgili iki kişiye para cezası kesildi. Ayrıca kadın sürücü hakkında "Evrakta sahtecilik" suçundan işlem başlatıldı

Haber Giriş : 07 Nisan 2026 10:49, Son Güncelleme : 07 Nisan 2026 12:11
İstanbul'un Fatih ilçesinde trafikte yaşanan bir tartışma, sahte kimlik skandalını ortaya çıkardı. Ters yönden geldiği iddia edilen bir kadın sürücü ile erkek sürücü arasında başlayan tartışmada, araçtaki başka bir kadın cüzdanından çıkardığı kimliği göstererek "Vatan Emniyet'ten alınacaksın" diyerek tehditte bulundu. Yapılan incelemede söz konusu kimliğin sahte olduğu tespit edildi.

Trafikte tartışma büyüdü

Olay, Fatih Ahmediye Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre ters istikametten gelen kadın sürücü ile bir erkek sürücü arasında sözlü tartışma yaşandı. Erkek sürücü yaşananları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.

Görüntülerde erkek sürücünün, "Önünüz boş, tersten geliyorsunuz. Ben zaten size yol verdim" diyerek durumu anlatmaya çalıştığı görüldü.

"Kimliğe bak" diyerek tehdit etti

Tartışma sırasında araçta bulunan diğer kadın, cüzdanından çıkardığı bir kimliği göstererek sürücüyü tehdit etti. Kadının, "Trafikten seni alacaklar, kimliğe bak" ifadelerini kullandığı ve plakasının alındığını söylediği anlar kayıtlara yansıdı.

Sahte milletvekili kimliği kullandığı belirlendi

Olayın ardından yapılan incelemelerde, söz konusu kadının TBMM rozetli sahte bir kimlik kullandığı ortaya çıktı. Kadının kendisini milletvekili gibi tanıttığı tespit edildi.

Yetkililer, hem sahte kimlik kullanan kadına hem de aracı kullanan sürücüye toplam 16 bin 246 lira idari para cezası uyguladı.

"Evrakta sahtecilik" suçundan işlem başlatıldı

Sahte kimlik kullandığı belirlenen kadın hakkında ayrıca "evrakta sahtecilik" suçundan adli işlem başlatıldığı bildirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

