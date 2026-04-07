Bakan Tekin'den 'kreş' çıkışı: Ders kitaplarını ve müfredatı biz denetlemeliyiz!
Bakan Bayraktar: TürkAkım boru hattının güvenliği önemli
Bakan Bayraktar: TürkAkım boru hattının güvenliği önemli
İsrail Konsolosluğu önünde çatışma: 3 terörist etkisiz hale getirildi
İsrail Konsolosluğu önünde çatışma: 3 terörist etkisiz hale getirildi
Bakan Göktaş: Sosyal ağ sağlayıcılar, 15 yaş altı çocuklara hizmet sunmayacak
Bakan Göktaş: Sosyal ağ sağlayıcılar, 15 yaş altı çocuklara hizmet sunmayacak
Bahçeli: Terörsüz Türkiye'de hiçbir ihmal ve zafiyetin kabulü mümkün değildir
Bahçeli: Terörsüz Türkiye'de hiçbir ihmal ve zafiyetin kabulü mümkün değildir
Üsküdar'da balya balya rüşvet paraları valizlerde ele geçirildi
Üsküdar'da balya balya rüşvet paraları valizlerde ele geçirildi
'Vatan Emniyet'ten alınacaksın' tehdidini yapan kadın kim çıktı?
'Vatan Emniyet'ten alınacaksın' tehdidini yapan kadın kim çıktı?
Mart ayında 729 operasyon: 2 bin 996 tutuklama
Mart ayında 729 operasyon: 2 bin 996 tutuklama
Altında tansiyon düştü, güvenli liman sarsıldı
Altında tansiyon düştü, güvenli liman sarsıldı
Simge Sağın, Melek Mosso, İbrahim Çelikol, Mustafa Ceceli gözaltına alındı
Simge Sağın, Melek Mosso, İbrahim Çelikol, Mustafa Ceceli gözaltına alındı
2012 KPSS soruşturması: 16 şüpheliye gözaltı kararı
2012 KPSS soruşturması: 16 şüpheliye gözaltı kararı
Yaptığı kadar alacak! Polis Meslek Kanunu ile yeni dönem başlıyor
Yaptığı kadar alacak! Polis Meslek Kanunu ile yeni dönem başlıyor
Etikete çözüm dijital hal! 'Tarla-raf' makasını kapatacak formül
Etikete çözüm dijital hal! 'Tarla-raf' makasını kapatacak formül
Trafikte sahte milletvekili kimliği gösteren kişi yakalandı
Trafikte sahte milletvekili kimliği gösteren kişi yakalandı
Bakan Bolat: Suudi Arabistan'la yapılan anlaşmayla transit ticareti başlattık
Bakan Bolat: Suudi Arabistan'la yapılan anlaşmayla transit ticareti başlattık
Öğretmen Ramazan Avuşmak'a ilk duruşmada beraat kararı
Öğretmen Ramazan Avuşmak'a ilk duruşmada beraat kararı
Kentsel dönüşümde yeni kredi desteği: 3 Milyon TL kredi, 180 ay vade!
Kentsel dönüşümde yeni kredi desteği: 3 Milyon TL kredi, 180 ay vade!
Polislerin mesai sistemi değişiyor, bekçilere gündüz mesaisi geliyor
Polislerin mesai sistemi değişiyor, bekçilere gündüz mesaisi geliyor
Kadro alamayan akademisyen sahte senetle dolandırmıştı: 10 kişi tutuklandı
Kadro alamayan akademisyen sahte senetle dolandırmıştı: 10 kişi tutuklandı
'Hatır sigortası' yapan yandı: Ödenen maaşlar faiziyle geri istenecek!
'Hatır sigortası' yapan yandı: Ödenen maaşlar faiziyle geri istenecek!
Gaziantep Adliyesi'nde 'temizlik' operasyonu: CHP'li Akdoğan'ın iddiaları boşa çıktı
Gaziantep Adliyesi'nde 'temizlik' operasyonu: CHP'li Akdoğan'ın iddiaları boşa çıktı
TCMB'den enflasyon analizi: 'Eşel Mobil' enflasyonu frenledi!
TCMB'den enflasyon analizi: 'Eşel Mobil' enflasyonu frenledi!
Erdoğan: Gündemimizde erken veya ara seçim yok
Erdoğan: Gündemimizde erken veya ara seçim yok
Akaryakıt mı, şarj mı? Yılda 105 bin TL cebinizde kalabilir
Akaryakıt mı, şarj mı? Yılda 105 bin TL cebinizde kalabilir
Sürücülere sevindirici haber: Akaryakıt zamları iptal edildi!
Sürücülere sevindirici haber: Akaryakıt zamları iptal edildi!
TMO'dan 'Yunan pirinci satılıyor' iddialarına yanıt
TMO'dan 'Yunan pirinci satılıyor' iddialarına yanıt
Sağlıkta milli dönem: GÖKBEY 'hava ambulansı' olarak göreve başlıyor!
Sağlıkta milli dönem: GÖKBEY 'hava ambulansı' olarak göreve başlıyor!
Mustafa Bozbey tutuklanmıştı: Valilik 'geçici başkan' görevlendirdi
Mustafa Bozbey tutuklanmıştı: Valilik 'geçici başkan' görevlendirdi
Nüfusu 2 binin altına düşen belediyeler köye dönüşecek
Nüfusu 2 binin altına düşen belediyeler köye dönüşecek
Ana sayfaHaberler Eğitim

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Gaziantep'te katıldığı kreş açılışında belediyelerin eğitim faaliyetlerine yönelik denetim yetkisini hatırlattı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ile yaşadığı diyaloğu aktaran Tekin, "Ders kitaplarını ve müfredatı biz denetlemeliyiz. Vatanseverliğini tespit etmediğimiz yerlerde çocuklarımızın vakit geçirmesine müsaade edemeyiz" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Nisan 2026 15:35, Son Güncelleme : 07 Nisan 2026 15:38
Yazdır
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Gaziantep'te hayırsever Uslu ailesinin desteğiyle yapılan Fatma Meral-Beyhan Uslu Kreş ve Gündüz Bakımevi'nin açılışında yaptığı konuşmada, kreş ve bakımevinin hayırlı olmasını diledi.

Bakanlık olarak bir öğrencinin okula erişim sorunu olduğunda bunu çözmekle mükellef olduklarını belirten Tekin, öğrencilerin ve öğretmenlerin okullardaki faaliyetlerinin içeriğini denetleme yetkisinin Milli Eğitim Bakanlığı'nda olduğunu vurguladı.

Bakan Tekin, şöyle konuştu:

"Zamanında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'na bunu söylüyordum. Diyordum ki, 'Siz iş adamlarından hayır aldığınızı iddia ediyordunuz, aldığınız hayırlarla inşa ettiğiniz okul binaları ile kreş binaları arasında bir paralellik var mı? Yani kimseyi kandırıyor musunuz, kandırmıyor musunuz, bunu bir görelim. Hayrı aldınız, ne aldınız? Ne kadar aldınız, ne yaptınız? Bunu bir görelim.' e-Okul diye bir sistemimiz var, bunu işleyelim. Orada kayıtlı olsun ve vatandaşımız bilsin. Burada bir okul var. Bu okul Milli Eğitim Bakanlığının kontrolünde ve bakanlığın uygun bulduğu kişiler bu okulda öğretmenlik yapıyor. Milli Eğitim Bakanlığının uygun bulduğu ders kitapları ve müfredat burada işleniyor. Bunu yapalım dedim, 'Siz bizi denetleyemezsiniz.' diyor. Niye denetleyemiyoruz? Siz hangi ülkede yaşıyorsunuz? Anayasamız sizi bağlamıyor mu? Kanunlar sizi bağlamıyor mu? Diyor ki 'Erkeksen gel kapat.' Ben kapatacağım demiyorum ki. Diyorum ki 'Gelin, buranın standartlarını belirleyelim.' Türkiye'de 75 bin okul var. Bu okullarda nasıl standartları belirliyorsak, nasıl programları denetliyorsak bunu da yapalım. Eğer denetlemezsek, bugün belediye başkanlarıyla ilgili yaşanan tartışmaların tekrar yaşanmayacağının garantisi yok."

Tekin, devletin yüklediği sorumlulukları yerine getirmeye çalıştıklarını ifade etti.

Birçok kamu kurum ve kuruluşunu eğitim öğretim sürecine katkı vermeye davet ettiklerini dile getiren Tekin, sözlerini şöyle tamamladı:

"Milli Eğitim Bakanı olarak da bu sürece katkı verenlere teşekkür ediyorum. Milletin çoluğunu çocuğunu kandırmak, nereye gittiği belli olmayan, ne program uyguladığı belli olmayan, vatanseverliğini tespit etmediğimiz, hukuka uygunluğunu belirlemediğimiz yerlerde çocuklarımızın vakit geçirmesine müsaade edemeyiz. O yüzden böyle bir hayrı yapıp Gaziantep Büyükşehir Belediyesine sunduğu için Beyhan Bey'e teşekkür ediyorum. Gaziantep Büyükşehir Belediyesine de bu hayrı, Milli Eğitim Bakanlığının denetiminde ve şeffaf bir biçimde kabul ettiği için teşekkür ediyorum."

Bakan Tekin, daha sonra açılışını yaptığı kreş ve gündüz bakımevini gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Programa, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, hayırsever Uslu ailesi ve ilgililer katıldı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber