%0 Faizli 25.000 TL Taksitli Avans ve 22.000 TL'ye varan Chip-Para!
%0 Faizli 25.000 TL Taksitli Avans ve 22.000 TL'ye varan Chip-Para!
Sponsorlu İçerik
Ateşkes sonrası petrol sert düştü, altın ve kripto yükseldi
Ateşkes sonrası petrol sert düştü, altın ve kripto yükseldi
ABD ile İran arasında 15 günlük ateşkese varıldı
ABD ile İran arasında 15 günlük ateşkese varıldı
Emekli uzman çavuş cinnet geçirdi. Eşini, 2 kızını ve kendisini vurdu.
Emekli uzman çavuş cinnet geçirdi. Eşini, 2 kızını ve kendisini vurdu.
Sosyal medyaya ve doğum iznine yönelik düzenlemeleri içeren teklif Genel Kurulda
Sosyal medyaya ve doğum iznine yönelik düzenlemeleri içeren teklif Genel Kurulda
İslam Memiş: Altında şu an alma zamanı
İslam Memiş: Altında şu an alma zamanı
Erdoğan: Kendi bileğimizin gücüne güveniyoruz
Erdoğan: Kendi bileğimizin gücüne güveniyoruz
Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu: 3 isim serbest bırakıldı
Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu: 3 isim serbest bırakıldı
Akaryakıtta tarihin en büyük zammı: Motorin 90 TL sınırına dayandı!
Akaryakıtta tarihin en büyük zammı: Motorin 90 TL sınırına dayandı!
Tarlada 7, markette 200 lira: Adana'dan çıktı, Diyarbakır'da el yakıyor!
Tarlada 7, markette 200 lira: Adana'dan çıktı, Diyarbakır'da el yakıyor!
Türkiye'de her iki araçtan biri elektrikli veya hibrit
Türkiye'de her iki araçtan biri elektrikli veya hibrit
Her gebeye bir ebe: İlk gebelikte son 3 ay kesintisiz destek!
Her gebeye bir ebe: İlk gebelikte son 3 ay kesintisiz destek!
Avrupa'nın en büyüğü açıldı: Füze üretim kapasitesi 5 katına çıkıyor!
Avrupa'nın en büyüğü açıldı: Füze üretim kapasitesi 5 katına çıkıyor!
1 teröristin öldürüldüğü saldırıya Başsavcılıktan geniş çaplı soruşturma
1 teröristin öldürüldüğü saldırıya Başsavcılıktan geniş çaplı soruşturma
Sayıştay görevlileri de dosyada: Muhittin Böcek hakkında tutuklama kararı
Sayıştay görevlileri de dosyada: Muhittin Böcek hakkında tutuklama kararı
Nisan'da kar sürprizi: Başkentte kar, kuzeyde don bekleniyor
Nisan'da kar sürprizi: Başkentte kar, kuzeyde don bekleniyor
Bakan Tekin'den 'kreş' çıkışı: Ders kitaplarını ve müfredatı biz denetlemeliyiz!
Bakan Tekin'den 'kreş' çıkışı: Ders kitaplarını ve müfredatı biz denetlemeliyiz!
Bakan Bayraktar: TürkAkım boru hattının güvenliği önemli
Bakan Bayraktar: TürkAkım boru hattının güvenliği önemli
İsrail Konsolosluğu önünde çatışma: 3 terörist etkisiz hale getirildi
İsrail Konsolosluğu önünde çatışma: 3 terörist etkisiz hale getirildi
Bakan Göktaş: Sosyal ağ sağlayıcılar, 15 yaş altı çocuklara hizmet sunmayacak
Bakan Göktaş: Sosyal ağ sağlayıcılar, 15 yaş altı çocuklara hizmet sunmayacak
Bahçeli: Terörsüz Türkiye'de hiçbir ihmal ve zafiyetin kabulü mümkün değildir
Bahçeli: Terörsüz Türkiye'de hiçbir ihmal ve zafiyetin kabulü mümkün değildir
Üsküdar Belediyesi'ne usulsüzlük operasyonu: 20 gözaltı
Üsküdar Belediyesi'ne usulsüzlük operasyonu: 20 gözaltı
'Vatan Emniyet'ten alınacaksın' tehdidini yapan kadın kim çıktı?
'Vatan Emniyet'ten alınacaksın' tehdidini yapan kadın kim çıktı?
Mart ayında 729 operasyon: 2 bin 996 tutuklama
Mart ayında 729 operasyon: 2 bin 996 tutuklama
Altında tansiyon düştü, güvenli liman sarsıldı
Altında tansiyon düştü, güvenli liman sarsıldı
2012 KPSS soruşturması: 16 şüpheliye gözaltı kararı
2012 KPSS soruşturması: 16 şüpheliye gözaltı kararı
Yaptığı kadar alacak! Polis Meslek Kanunu ile yeni dönem başlıyor
Yaptığı kadar alacak! Polis Meslek Kanunu ile yeni dönem başlıyor
Etikete çözüm dijital hal! 'Tarla-raf' makasını kapatacak formül
Etikete çözüm dijital hal! 'Tarla-raf' makasını kapatacak formül
Trafikte sahte milletvekili kimliği gösteren kişi yakalandı
Trafikte sahte milletvekili kimliği gösteren kişi yakalandı
Ateşkes sonrası petrol sert düştü, altın ve kripto yükseldi

ABD ile İran arasında sağlanan ateşkes sonrası küresel piyasalarda sert fiyat hareketleri yaşandı. Petrol düşerken, altın ve kripto varlıklarda yükseliş dikkat çekti. Altın fiyatları Çarşamba günü Asya seansında üç haftanın zirvesine yükseldi.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 08 Nisan 2026 04:02, Son Güncelleme : 08 Nisan 2026 04:19
ABD ile İran arasında varılan ateşkes anlaşmasının ardından küresel piyasalarda yön değişti. Türkiye saati ile 04.00 itibarıyla piyasada oluşan verilere göre, enerji fiyatları gerilerken güvenli liman ve alternatif yatırım araçlarında yükseliş gözlendi. Ateşkesin ardından özellikle Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması petrol fiyatlarını aşağı çekerken, yatırımcıların altın ve kripto paralara yöneldiği görüldü. Altın fiyatları Çarşamba günü Asya seansında üç haftanın zirvesine yükseldi.

Petrol fiyatlarında yüzde 15'i aşan sert düşüş

Ateşkesin en hızlı etkisi enerji piyasasında hissedildi. Küresel petrol arzı açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı'nın açılmasıyla birlikte arz endişeleri azaldı.

Dün 110 dolar seviyesine kadar çıkan Brent petrol, gelişmenin ardından yüzde 15 düşüşle 94 dolara kadar geriledi. Bu düşüş, jeopolitik risklerin azalmasının petrol fiyatları üzerindeki doğrudan etkisini bir kez daha ortaya koydu.

Altın fiyatlarında yükseliş sürüyor

Jeopolitik gelişmelerin ardından yatırımcıların güvenli liman arayışı altın fiyatlarını yukarı taşıdı.

Ons altın yüzde 2 artışla 4.810 dolara yükselirken, iç piyasada da yükseliş dikkat çekti. Kapalıçarşı'da gram altın 6.900 lira alış ve 7.057 lira satış seviyesine ulaştı.
Çeyrek altın ise 11.280 lira alış ve 12.112 lira satış fiyatıyla işlem gördü.

Diğer değerli metaller de yükselişte. Gümüş fiyatları %4,7 artarak ons başına 76,44 dolara çıktı. Platin ise %2,5 kazançla 2.030,60 dolar seviyesine ulaştı.

Kripto piyasasında toparlanma

Ateşkes haberleri kripto para piyasalarında da olumlu karşılandı. Küresel risk iştahındaki artışla birlikte kripto varlıklarda yükseliş gözlendi. Piyasanın en büyük varlığı olan Bitcoin 71 bin dolara yükselirken, Ethereum ise 2.234 dolar seviyesine çıktı. Genel kripto piyasasında ise ortalama yüzde 5'lik bir değer artışı kaydedildi.

Piyasalar ateşkese nasıl tepki verdi?

Uzmanlara göre ateşkes, kısa vadede piyasalarda rahatlama sağladı. Enerji arzına ilişkin risklerin azalması petrol fiyatlarını aşağı çekerken, yatırımcıların portföy çeşitlendirme eğilimi altın ve kripto varlıklara talebi artırdı.

