Ateşkes sonrası petrol sert düştü, altın ve kripto yükseldi

ABD ile İran arasında varılan ateşkes anlaşmasının ardından küresel piyasalarda yön değişti. Türkiye saati ile 04.00 itibarıyla piyasada oluşan verilere göre, enerji fiyatları gerilerken güvenli liman ve alternatif yatırım araçlarında yükseliş gözlendi. Ateşkesin ardından özellikle Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması petrol fiyatlarını aşağı çekerken, yatırımcıların altın ve kripto paralara yöneldiği görüldü. Altın fiyatları Çarşamba günü Asya seansında üç haftanın zirvesine yükseldi.

Petrol fiyatlarında yüzde 15'i aşan sert düşüş

Ateşkesin en hızlı etkisi enerji piyasasında hissedildi. Küresel petrol arzı açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı'nın açılmasıyla birlikte arz endişeleri azaldı.

Dün 110 dolar seviyesine kadar çıkan Brent petrol, gelişmenin ardından yüzde 15 düşüşle 94 dolara kadar geriledi. Bu düşüş, jeopolitik risklerin azalmasının petrol fiyatları üzerindeki doğrudan etkisini bir kez daha ortaya koydu.

Altın fiyatlarında yükseliş sürüyor

Jeopolitik gelişmelerin ardından yatırımcıların güvenli liman arayışı altın fiyatlarını yukarı taşıdı.

Ons altın yüzde 2 artışla 4.810 dolara yükselirken, iç piyasada da yükseliş dikkat çekti. Kapalıçarşı'da gram altın 6.900 lira alış ve 7.057 lira satış seviyesine ulaştı.

Çeyrek altın ise 11.280 lira alış ve 12.112 lira satış fiyatıyla işlem gördü.

Diğer değerli metaller de yükselişte. Gümüş fiyatları %4,7 artarak ons başına 76,44 dolara çıktı. Platin ise %2,5 kazançla 2.030,60 dolar seviyesine ulaştı.

Kripto piyasasında toparlanma

Ateşkes haberleri kripto para piyasalarında da olumlu karşılandı. Küresel risk iştahındaki artışla birlikte kripto varlıklarda yükseliş gözlendi. Piyasanın en büyük varlığı olan Bitcoin 71 bin dolara yükselirken, Ethereum ise 2.234 dolar seviyesine çıktı. Genel kripto piyasasında ise ortalama yüzde 5'lik bir değer artışı kaydedildi.

Piyasalar ateşkese nasıl tepki verdi?

Uzmanlara göre ateşkes, kısa vadede piyasalarda rahatlama sağladı. Enerji arzına ilişkin risklerin azalması petrol fiyatlarını aşağı çekerken, yatırımcıların portföy çeşitlendirme eğilimi altın ve kripto varlıklara talebi artırdı.