Türkiye BYD'ye yeni kota vermiyor

Türkiye'de elektrikli araç pazarında hızlı yükseliş yakalayan BYD, son dönemde hem satış hem de kamu politikaları açısından kritik bir sürece girdi. Gazeteci Fatih Altaylı'nın açıklamalarına göre, markanın Türkiye'de üretim yatırımını hayata geçirmemesi nedeniyle yeni araç ithalatı için kota artırımı yapılmıyor.

BYD satışlarında dikkat çeken düşüş

Yakın dönemde yoğun talep gören BYD araçlarının satışlarında ciddi bir gerileme yaşandığı ifade ediliyor. Türkiye'de özellikle elektrikli araçlara yönelik vergi avantajları, yerli üretim şartına bağlanırken, bu durum ithalat ağırlıklı satış yapan markaları doğrudan etkiliyor.

Altaylı'ya göre, BYD'nin satış performansındaki düşüşün arkasında bu teşvik sistemine uyum sağlayamaması bulunuyor.

Yatırım şartı yerine getirilmedi

Türkiye'nin otomotiv politikası kapsamında, üretim yatırımı yapan markalara vergi avantajı sağlanıyor. Ancak BYD'nin bu kapsamda verdiği yatırım sözünü henüz yerine getirmediği belirtiliyor.

İddiaya göre, markanın 1 yıl içinde hayata geçirmesi beklenen üretim tesisi için aradan geçen süreye rağmen somut bir adım atılmadı. Tesisin kurulmasına yönelik herhangi bir inşaat sürecinin başlamadığı da vurgulanıyor.

Kota doldu, yeni izin yok

BYD'ye daha önce tanınan vergi avantajlı araç ithalat kotasının dolduğu ve yeni kota verilmesinin gündemde olmadığı ifade ediliyor.

Bakanlığın, yatırım taahhüdü gerçekleşmeden ek kota açmaya sıcak bakmadığı belirtilirken, bu durumun doğrudan satışlara yansıdığı değerlendiriliyor.

1 milyar dolarlık ceza iddiası

Altaylı'nın aktardığına göre, yatırım yükümlülüğünün yerine getirilmemesi halinde Türkiye'nin BYD'ye ciddi bir yaptırım uygulaması da gündemde. Bu kapsamda, şirketin yaklaşık 1 milyar dolar tutarında bir ceza ile karşı karşıya kalabileceği öne sürülüyor. Söz konusu rakamın, planlanan tesis yatırım bedeline denk olduğu ifade ediliyor.

Çin hükümeti engeli iddiası

BYD cephesinden ise yatırım sürecine ilişkin farklı bir gerekçe öne sürülüyor. Şirketin, Türkiye'de yapılması planlanan yatırımın gecikmesinde Çin hükümetinden gerekli onayın alınamamasını işaret ettiği belirtiliyor.

Daha önce uygun görüldüğü ifade edilen yatırımın neden geciktiğine dair resmi bir açıklama yapılmazken, sürecin belirsizliğini koruduğu dikkat çekiyor.

Türkiye'nin otomotiv stratejisinde yeni dönem

Uzmanlara göre yaşanan gelişmeler, Türkiye'nin otomotiv sektöründe "yerli üretim odaklı teşvik" politikasını daha sıkı uyguladığını gösteriyor. Elektrikli araç pazarının hızla büyüdüğü bu dönemde, yatırım yapmayan markaların avantaj kaybetmesi ve ithalat kısıtlarıyla karşılaşması bekleniyor.