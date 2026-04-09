Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan ünlü isimler serbest
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan ünlü isimler serbest
Hastanelerde QR Kod dönemi: Sorunlar 8 dakikada çözülüyor!

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "Hastanem Temiz" uygulaması sayesinde vatandaşlar, hastanelerdeki QR kodları okutarak temizlik, yemek ve teknik sorunlara dair bildirimlerini yapay zeka desteğiyle saniyeler içinde yetkililere ulaştırabiliyor. Vatandaşlardan gelen geri bildirimler yapay zeka tarafından analiz edilerek ilgili birimlere iletiliyor ve tespit edilen sorunlar ortalama 8 dakika gibi kısa bir sürede çözüme kavuşturuluyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Nisan 2026 23:05, Son Güncelleme : 10 Nisan 2026 00:00
Hastanelerde QR Kod dönemi: Sorunlar 8 dakikada çözülüyor!
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünce geliştirilen "Hastanem Temiz" uygulamasıyla, kentteki hastanelerde hizmet alan vatandaşlar QR kod ve yapay zeka destekli sistem aracılığıyla temizlik veya teknik sorunlara ilişkin görüşlerini anlık iletebiliyor.

İl Sağlık Müdürlüğünce kentteki sağlık hizmetlerinde kaliteyi artırmaya yönelik dijital dönüşüm çalışmaları kapsamında "Hastanem Temiz" uygulaması hayata geçirildi.

Uygulamayla vatandaşlar, hastanelerin çeşitli noktalarına yerleştirilen QR kodları okutarak, bulundukları alanı seçmeye gerek kalmadan sisteme doğrudan giriş yapabiliyor.

Temizlik, teknik sorun ya da memnuniyet bildirimleri kısa sürede iletilirken, lokasyon bilgisi otomatik olarak sisteme aktarılıyor ve talepler ilgili birimlere anında ulaştırılıyor.

Yapay zeka destekli analiz mekanizması bildirimleri, türü, yoğunluğu ve öncelik durumuna göre değerlendirerek müdahale süreçlerini optimize ediyor. Bu sayede yalnızca gerekli durumlarda ilgili personele uyarı gönderilerek gereksiz bildirim trafiğinin önüne geçiliyor.

Hiyerarşik takip sistemiyle çalışan uygulamada, ilgili personele iletilen taleplerin belirlenen sürede çözümlenmemesi halinde üst sorumlulara ve yönetime otomatik bildirim yapılıyor. Böylece hiçbir talep sahipsiz kalmazken, müdahale süreci kesintisiz sürdürülüyor.

Sistemden elde edilen veriler analiz edilerek müdahale süreleri, çözüm performansı ve tekrar eden sorunlar raporlanıyor. Bu analizler doğrultusunda hizmet kalitesinin artırılması hedefleniyor.

Uygulamada, her lokasyon için özel üretilen QR kodlar sayesinde yetkisiz erişimler engellenirken, tüm süreçler kayıt altına alınarak izlenebilir hale getiriliyor.

Sağlık hizmetlerinde dijitalleşme ve kalite odaklı yönetim anlayışının bir örneği olarak değerlendirilen uygulamayla, İstanbul genelinde daha hızlı, etkin ve sürdürülebilir hizmet modelinin yaygınlaştırılması amaçlanıyor.

"Hızlı çözüm sağlanıyor ve bir sonraki vatandaşımız aynı sorunla karşılaşmıyor"

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde başlatılan Sağlıkta Dönüşüm Projesi sayesinde hem fiziki altyapı hem de yönetim süreçlerinde büyük ilerleme kaydedildiğini söyledi.

Türkiye'nin deprem ve salgında sağlık sisteminin başarısını ispat ettiğini belirten Güner, bunu bakım hizmetleri, temizlik ile diğer fiziki ve lojistik ihtiyaçlara yönelik de sürdürdüklerini dile getirdi.

Güner, bu kapsamda geliştirilen "Hastanem Temiz" projesiyle anlık geri bildirim toplandığını anlatarak, vatandaşların hizmet alırken, hastanede dört bir köşeye yerleştirilen QR kodlar aracılığıyla temizlik, yemek ve diğer hizmetlerle ilgili görüşlerini iletebildiklerini aktardı.

Projede elde edilen geri bildirimlerin kurumun geliştirdiği yapay zeka yazılımıyla işlendiğini ve yöneticilere karar destek modülü aracılığıyla iletildiğini belirten Güner, "Hedefimiz, tedavi hizmetlerinde elde ettiğimiz başarıyı, bakım, temizlik ve fiziki şartlarda da gösterebilmek. Vatandaş bir sıkıntı gördüğünde, temizlik veya yemekle ilgili bir problem olsun, anında sisteme iletebiliyor. Ortalama 7-8 dakika içinde soruna geri dönüş sağlıyor ve çözümünü yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Doç. Dr. Güner, vatandaşların uygulamadan memnun kaldığını anlatarak, "Geri bildirimlerde yüzde 89 oranında teşekkür ve memnuniyet mesajı alıyoruz. Bu, doğru bir yolda ilerlediğimizin en güzel göstergesi. Ayrıca projeyle sadece fiziksel hizmetlerin değil, vatandaşın manevi ihtiyaçları da karşılanıyor" dedi.

QR kod üzerinden yapılan geri bildirimlerin kısa sürede yöneticilere iletildiğini dile getiren Güner, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar 1300'den fazla bildirime hızlı cevap verdik. Vatandaş QR kodla bildirim yaptığında yapay zeka yazılımımız hangi kategoriye ait olduğunu belirliyor ve hem çözümü yapacak hem de takip edecek yöneticilere saniyeler içinde iletiliyor. Projeyi takip eden merkez yöneticileri, başhekimlikler ve müdürlükler, sorunların ne kadarının çözüldüğünü, memnuniyet oranlarını ve çözüm süreçlerindeki aksaklıkları birebir izleyebiliyor. Hastaneyi yöneten aslında vatandaşlarımızdır. QR kodlar ve cep telefonu üzerinden yapılacak bildirimlerle bize yardımcı olmalarını bekliyoruz. Sorunları ilettiklerinde hızlı çözüm sağlanıyor ve bir sonraki vatandaşımız aynı sorunla karşılaşmıyor."

Güner, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun başlattığı Koruyan, Üreten, Geliştiren Sağlık Modeli ile İstanbul'da sağlık sistemini daha üst seviyelere taşımayı hedeflediklerini sözlerini ekledi.

