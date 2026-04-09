İki kamu bankasında üst yönetim kadrosu şekillendi!
Halkbank ve VakıfBank tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamalara göre; yönetim kurulu başkanları, genel müdürler ve komite üyeleri seçildi. Halkbank'ta Meltem Taylan Aydın, VakıfBank'ta ise Mustafa Saydam yönetim kurulu başkanı oldu.
Halkbank ve VakıfBank'ın Olağan Genel Kurul toplantıları tamamlandı. Alınan kararlarla birlikte bankaların önümüzdeki dönemi yönetecek kadroları ve stratejik komiteleri şu şekilde şekillendi:
Halkbank'ta Yeni Yönetim Yapısı
Halkbank'ta yönetim kurulu başkanlığına Meltem Taylan Aydın getirilirken, genel müdürlük koltuğuna Recep Süleyman Özdil seçildi.
Üst Yönetim ve Kredi Komitesi
Yönetim Kurulu Başkanı: Meltem Taylan Aydın
Yönetim Kurulu Başkan Vekili: Şeref Aksaç
Genel Müdür: Recep Süleyman Özdil
Kredi Komitesi (Asil): Recep Süleyman Özdil, Şeref Aksaç, Mevlüt Uysal
Kredi Komitesi (Yedek): Sezai Uçarmak, Maksut Serim
Banka Komiteleri ve Bağımsız Üyeler
Denetim Komitesi: Maksut Serim (Başkan), Mevlüt Uysal
Kurumsal Yönetim Komitesi: Meltem Taylan Aydın (Başkan), Okay Memiş
Ücretlendirme Komitesi: Mevlüt Uysal (Başkan), Mihrimah Belma Sekmen
Sürdürülebilirlik Komitesi: Mihrimah Belma Sekmen (Başkan), Nuray Serdaroğlu Erbil
VakıfBank'ta Görev Dağılımı
VakıfBank'ın 72. Olağan Genel Kurulu'nda mevcut başkanlar görevini korurken, genel müdürlük makamında isim değişikliğine gidildi ve Osman Arslan genel müdür olarak seçildi.
Üst Yönetim ve Kredi Komitesi
Yönetim Kurulu Başkanı: Mustafa Saydam
Yönetim Kurulu Başkan Vekili: Cemil Ragıp Ertem
Genel Müdür: Osman Arslan
Kredi Komitesi Üyeleri: Osman Arslan, Mustafa Saydam, Şahin Uğur, Adnan Ertem, Halil Çelik
Diğer Komiteler
Denetim Komitesi: Sadık Yakut, Halil Çelik
Kurumsal Yönetim Komitesi: Vedat Demiröz, Haydar Kemal Kurt, Ali Tahan, Korhan Turgut
Ücret Komitesi: Adnan Ertem, Sadık Yakut