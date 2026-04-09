İki kamu bankasında üst yönetim kadrosu şekillendi!

YÖK Başkanı Özvar: İstihdam oranı düşük bölümler kapatılacak
YÖK Başkanı Özvar: İstihdam oranı düşük bölümler kapatılacak
Eşel Mobil olmasaydı motorin ve benzin kaç TL olurdu?
Eşel Mobil olmasaydı motorin ve benzin kaç TL olurdu?
THY'de yönetim kurulu başkanı ve genel müdür değişti
THY'de yönetim kurulu başkanı ve genel müdür değişti
Sözleşmeli öğretmenler de uzmanlık tazminatı alabilecek
Sözleşmeli öğretmenler de uzmanlık tazminatı alabilecek
Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında 5 isim adliyeye sevk edildi
Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında 5 isim adliyeye sevk edildi
Fatih'e 'Londra Modeli' önerisi: Tarihi Yarımada'ya girişler ücretli olsun!
Fatih'e 'Londra Modeli' önerisi: Tarihi Yarımada'ya girişler ücretli olsun!
TCMB açıkladı: Rezervlerde savaş sonrası ilk yükseliş!
TCMB açıkladı: Rezervlerde savaş sonrası ilk yükseliş!
Yönetmelik değişti: Aile Hekimliği personel istihdam şartları iyileştirildi!
Yönetmelik değişti: Aile Hekimliği personel istihdam şartları iyileştirildi!
Üç ili birbirine bağlayan yol 'ölüm yolu' oldu: 4 ayda 18 can kaybı!
Üç ili birbirine bağlayan yol 'ölüm yolu' oldu: 4 ayda 18 can kaybı!
İçişleri'nden 18 il için uyarı: Doğu'da kar, Güney'de sağanak bekleniyor!
İçişleri'nden 18 il için uyarı: Doğu'da kar, Güney'de sağanak bekleniyor!
LGS sınavı başvuruları yarın sona eriyor
LGS sınavı başvuruları yarın sona eriyor
Bursa Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti
Bursa Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti
Meclis Başkanı Kurtulmuş'tan ara seçim açıklaması
Meclis Başkanı Kurtulmuş'tan ara seçim açıklaması
Trafikte kavganın bedeli ağır oldu: 900 bin ceza
Trafikte kavganın bedeli ağır oldu: 900 bin ceza
'Türkiye, NATO'nun en stratejik paydaşlarından biridir'
'Türkiye, NATO'nun en stratejik paydaşlarından biridir'
MSB'den Mavi Vatan'da yerli güç vurgusu
MSB'den Mavi Vatan'da yerli güç vurgusu
Kadınların doğum izninde yeni dönem
Kadınların doğum izninde yeni dönem
Motorinde tarihin en büyük indirimi yarın!
Motorinde tarihin en büyük indirimi yarın!
Bekçi alımında ikamet şartı değişmedi
Bekçi alımında ikamet şartı değişmedi
Karar Resmi Gazetede... O plakalar ücretsiz yenilenecek
Karar Resmi Gazetede... O plakalar ücretsiz yenilenecek
Sosyal medyada 15 yaş sınırı: İlk 6 madde Meclis'ten geçti
Sosyal medyada 15 yaş sınırı: İlk 6 madde Meclis'ten geçti
Sıcaklıklar mevsim normallerinin altında...Meteoroloji 42 ili uyardı
Sıcaklıklar mevsim normallerinin altında...Meteoroloji 42 ili uyardı
Bakanlıktan üç ildeki zincir marketlere 'fahiş fiyat' incelemesi
Bakanlıktan üç ildeki zincir marketlere 'fahiş fiyat' incelemesi
Tarım işçilerini taşıyan minibüs ile tır çarpıştı: 7 ölü
Tarım işçilerini taşıyan minibüs ile tır çarpıştı: 7 ölü
Bakanlıktan düzenleme hazırlığı: Televizyonlar da yenilenip satılacak!
Bakanlıktan düzenleme hazırlığı: Televizyonlar da yenilenip satılacak!
Sosyal medyaya ve doğum iznine yönelik düzenlemeleri içeren teklif Genel Kurulda
Sosyal medyaya ve doğum iznine yönelik düzenlemeleri içeren teklif Genel Kurulda
İstanbul'daki hain saldırı sonrası 34 ilde operasyon: 198 gözaltı
İstanbul'daki hain saldırı sonrası 34 ilde operasyon: 198 gözaltı
MGK bildirisinde 'Terörsüz Türkiye' kararlılığı
MGK bildirisinde 'Terörsüz Türkiye' kararlılığı
İki kamu bankasında üst yönetim kadrosu şekillendi!

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Nisan 2026 21:40, Son Güncelleme : 09 Nisan 2026 21:43
Halkbank ve VakıfBank tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamalara göre; yönetim kurulu başkanları, genel müdürler ve komite üyeleri seçildi. Halkbank'ta Meltem Taylan Aydın, VakıfBank'ta ise Mustafa Saydam yönetim kurulu başkanı oldu.

Halkbank ve VakıfBank'ın Olağan Genel Kurul toplantıları tamamlandı. Alınan kararlarla birlikte bankaların önümüzdeki dönemi yönetecek kadroları ve stratejik komiteleri şu şekilde şekillendi:

Halkbank'ta Yeni Yönetim Yapısı

Halkbank'ta yönetim kurulu başkanlığına Meltem Taylan Aydın getirilirken, genel müdürlük koltuğuna Recep Süleyman Özdil seçildi.

Üst Yönetim ve Kredi Komitesi

  • Yönetim Kurulu Başkanı: Meltem Taylan Aydın

  • Yönetim Kurulu Başkan Vekili: Şeref Aksaç

  • Genel Müdür: Recep Süleyman Özdil

  • Kredi Komitesi (Asil): Recep Süleyman Özdil, Şeref Aksaç, Mevlüt Uysal

  • Kredi Komitesi (Yedek): Sezai Uçarmak, Maksut Serim

Banka Komiteleri ve Bağımsız Üyeler

  • Denetim Komitesi: Maksut Serim (Başkan), Mevlüt Uysal

  • Kurumsal Yönetim Komitesi: Meltem Taylan Aydın (Başkan), Okay Memiş

  • Ücretlendirme Komitesi: Mevlüt Uysal (Başkan), Mihrimah Belma Sekmen

  • Sürdürülebilirlik Komitesi: Mihrimah Belma Sekmen (Başkan), Nuray Serdaroğlu Erbil

VakıfBank'ta Görev Dağılımı

VakıfBank'ın 72. Olağan Genel Kurulu'nda mevcut başkanlar görevini korurken, genel müdürlük makamında isim değişikliğine gidildi ve Osman Arslan genel müdür olarak seçildi.

Üst Yönetim ve Kredi Komitesi

  • Yönetim Kurulu Başkanı: Mustafa Saydam

  • Yönetim Kurulu Başkan Vekili: Cemil Ragıp Ertem

  • Genel Müdür: Osman Arslan

  • Kredi Komitesi Üyeleri: Osman Arslan, Mustafa Saydam, Şahin Uğur, Adnan Ertem, Halil Çelik

Diğer Komiteler

  • Denetim Komitesi: Sadık Yakut, Halil Çelik

  • Kurumsal Yönetim Komitesi: Vedat Demiröz, Haydar Kemal Kurt, Ali Tahan, Korhan Turgut

  • Ücret Komitesi: Adnan Ertem, Sadık Yakut

