İstanbul Valisi açıkladı: Kantin kartı desteği kimlere verilecek?
İstanbul Valisi açıkladı: Kantin kartı desteği kimlere verilecek?

İstanbul Valisi Davut Gül, valilik koordinasyonunda ve hayırseverlerin destekleriyle hayata geçirilen "Gönülden Bir Öğün" projesi kapsamında, ihtiyaç sahibi 100 bin öğrenciye kantin kartı desteği sağlamayı hedeflediklerini açıkladı. Projeden öncelikli olarak şehit ve gazi çocukları, yetimler, engelli öğrenciler ve meslek lisesi öğrencilerinin yararlanacağını ifade eden Vali Gül, İstanbul Çocukları Vakfı aracılığıyla daha fazla çocuğa ulaşmak için hayırseverlere çağrıda bulundu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 10 Nisan 2026 07:41, Son Güncelleme : 10 Nisan 2026 09:14
Vali Gül, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul Çocukları Vakfı olarak, valiliğin koordinasyonunda ve hayırseverlerin destekleriyle "Gönülden Bir Öğün" projesini hayata geçirdiklerini belirtti.

Proje kapsamında, toplam 100 bin öğrenciye kantin kartı desteği sağlamayı hedeflediklerini aktaran Gül, projeden yararlanabilmek için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na (SYDV) kayıtlı olmanın ve belirlenen şartları sağlamanın ön şart olduğunu kaydetti.

Gül, ilk etapta, ihtiyaç ve öncelik durumu gözetilerek destek verilecek öğrenci gruplarını şu şekilde açıkladı:

"Şehit ve gazi çocukları, yetim ve öksüz çocuklar, engelli çocuklar, Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmetinden faydalanan çocuklar, koruyucu aile yanında kalan çocuklar, roman çocuklar, babası ceza infaz kurumunda bulunan çocuklar, anne ve babası ayrı olan ailelerin çocukları, meslek liselerinde öğrenim gören öğrenciler."

Vali Gül, "Kantin kartlarına aylık 2 bin lira yükleme yapılacak olup, bu tutar yalnızca okul kantinlerinde yemek ihtiyacının karşılanması amacıyla kullanılacaktır. Bu anlamlı projeye katkı sunan tüm hayırseverlerimize teşekkür ediyor, desteklerinizle daha fazla çocuğumuza ulaşmayı temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.

