Milli Eğitim Akademisi Akademik Takvimi açıklandı: İlk ders 13 Nisan'da!

Milli Eğitim Akademisi Hazırlık Eğitimi Programı kapsamında uygulanacak akademik takvim belli oldu.



Milli Eğitim Akademisi tarafından belirlenen takvime göre Akademi bünyesinde eğitim ve uygulama merkezlerine yerleştirilen öğretmen adaylarının birinci ders dönemi 13 Nisan'da başlayacak, 26 Haziran'da sona erecek. Eğitim ve uygulama merkezlerinde 6 Temmuz'da başlayacak ikinci dönem, 11 Eylül'de tamamlanacak.



21-27 Eylül'de ara tatil



Hazırlık eğitimine devam eden öğretmen adayları, 21-27 Eylül tarihleri arasında ara tatil yapacak. Akademide uygulama eğitimlerinin verileceği üçüncü dönem 28 Eylül'de başlayacak ve 4 Aralık'ta sona erecek.



Hazırlık eğitimi 22 Şubat 2027'de tamamlanacak



Hazırlık eğitiminin dördüncü döneminde ise dersler 7 Aralık'ta başlayacak. Öğretmen adaylarının eğitimleri 22 Şubat 2027'de tamamlanacak. Öğretmen adayları, uygulama dönemi dışındaki her eğitim döneminde ayrı ayrı ara sınav, dönem sonu sınavı ile ek sınava tabi tutulacak.



Milli Eğitim Akademisi Hazırlık Eğitimi Programı Akademik Takvimine Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesi üzerinden ulaşılabilecek.