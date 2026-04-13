Ortaokulda 'menenjit' alarmı: Valilikten 'süreç kontrol altında' açıklaması

Zonguldak Valiliği, Gazi Mustafa Kemal Ortaokulu'nda bir öğrencide görülen menenjit şüphesi üzerine başlatılan sürecin titizlikle takip edildiğini ve 8 Nisan'dan bu yana yeni bir vaka kaydedilmediğini duyurdu. 8 Nisan'da yüksek ateş ve bilinç kaybı şikayetleriyle hastaneye kaldırılan 8. sınıf öğrencisinin tedavisi sürerken, halk sağlığı ekipleri okulda geniş çaplı inceleme ve bilgilendirme çalışması yürüttü.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Nisan 2026 16:36, Son Güncelleme : 13 Nisan 2026 16:37
Zonguldak Valiliği, "çocuklarda menenjitin yayıldığı" yönündeki haberlere ilişkin, sürecin hassasiyetle izlendiğini ve 8 Nisan'da kaydedilenin dışında herhangi bir vakanın tespit edilmediğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Gazi Mustafa Kemal Ortaokulu 8. sınıf öğrencisinin, 8 Nisan'da yüksek ateş, bulantı, istifra, baş ağrısı ve bilinç kaybı şikayetleriyle Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesine (BEUN) başvurduğu belirtildi.

Aynı gün akşam saatlerinde menenjit şüphesiyle hastaneye yatırılan öğrencinin tedavisinin sürdüğü bilgisine yer verilen açıklamada, vakanın İl Sağlık Müdürlüğünün bildirimi zorunlu hastalıklar sistemi kapsamında şüpheli olarak kaydedildiği ifade edildi.

Açıklamada, okul idaresinin İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bildirimde bulunduğu ve ilgili kurumlar arasında koordinasyon sağlandığı, 9 Nisan Perşembe günü halk sağlığı ekiplerince okulda inceleme ve bilgilendirme çalışmasının yapıldığı kaydedildi.

Yakın temaslı öğrenciler, öğretmenler, kantin çalışanları ve aile bireylerine yönelik koruyucu tedavi başlatıldığı belirtilen açıklamada, "Basına yansıyan menenjit şüphesi haberleri hassasiyetle takip edilmekte olup mevcut durumda ikinci bir menenjit şüpheli vaka tespit edilmemiştir." bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, Zonguldak Kadın, Doğum ve Çocuk Hastanesi ile BEUN Hastanesi Çocuk Acil Servisleri başta olmak üzere tüm sağlık birimlerinin süreci valilik koordinasyonunda takip ettiği vurgulandı.

