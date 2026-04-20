Eski Vali Tuncay Sonel'e 65 soruluk sorgulama

Gülistan Doku cinayeti soruşturması, 6 yıl sonra kritik bir eşiğe ulaştı. Dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel, suç delillerini yok etme şüphesiyle gözaltına alınarak Erzurum'a götürüldü. Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı, Sonel için 65 soruluk ayrıntılı bir sorgulama listesi hazırladı.

Tuncay Sonel Kimdir, Neden Gözaltına Alındı?

Olayların yaşandığı dönemde Tunceli Valisi olarak görev yapan Tuncay Sonel, İçişleri Bakanlığı tarafından daha önce görevden uzaklaştırılmıştı. Elazığ'da tespit edilen Sonel, 17 Nisan 2026'da gözaltına alınarak karayoluyla Erzurum'a nakledildi. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı, Sonel hakkında suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçlamasıyla işlem başlattı. Sorgusu tamamlandıktan sonra Erzurum Adliyesi'ne sevk edilmesi bekleniyor.

Silinen Hastane Kaydı Davayı Nasıl Değiştirdi?

Gülistan Doku cinayeti soruşturmasında en çarpıcı bulgulardan biri silinen dijital kayıtlar oldu. Gülistan'ın kaybolduğu günlerde polis tarafından tespit edilen hastane kaydının çıktısı dosyaya eklenmiş, ancak dijital kaydın sonradan silindiği anlaşıldı. Soruşturmanın son aşamasında fiziksel kopyanın yeniden incelemeye alınmasıyla Gülistan'ın o tarihte gerçekten hastaneye gittiği kesinleşti. Savcılık, bu silme işleminin nasıl ve kim tarafından gerçekleştirildiğini araştırıyor. Savcılık bu kaydın hangi 'zincir' içinde silindiğini bulmaya çalışıyor. Gözaltındaki başhekim ve Tuncay Sonel'e bu süreç de sorulacak.

Tutuklanan Mustafa Türkay Sonel Ne Dedi?

Gülistan Doku cinayeti kapsamında tutuklanan Mustafa Türkay Sonel, savcılıktaki ifadesinde Gülistan ile hiçbir tanışıklığının olmadığını savundu. Kendisine yöneltilen tüm suçlamaları reddeden Sonel, dijital izlerin ilgili bölgede görünmesini ise sıradan güzergah geçişleriyle açıkladı.

Koçpınar Köyü'ndeki Yeraltı Taraması Ne Ortaya Koydu?

Gizli tanık beyanı doğrultusunda Pertek ilçesine bağlı Koçpınar Köyü'nde yapılan teknik arama çalışmasında kritik bulgulara ulaşıldı. Uzmanlar, bölgede daha önce kazı yapıldığını ve alanın sonradan boşaltıldığını tespit etti. Bir ceset ile birlikte çeşitli eşyaların gömülmüş olabileceği değerlendirildi. Soruşturma kapsamında Mustafa Türkay Sonel ve Umut Altaş'ın suça iştirak ettiği ileri sürülüyor.

Gülistan Doku Cinayeti Davası: Süreç Nasıl Gelişti?

Gülistan Doku, 2020 yılında Tunceli'de kayboldu. Yıllarca "kayıp şahıs" olarak takip edilen dosya, son gelişmelerle birlikte cinayet soruşturmasına dönüştü. Dava; silinen kayıtlar, gizli tanık beyanları ve teknik bulgularla birlikte Türkiye'nin en çok takip edilen adli vakalarından biri haline geldi.