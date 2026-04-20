Eski Vali Tuncay Sonel'e 65 soruluk sorgulama

Yeni haftada serin ve yağışlı hava görülecek
Yeni haftada serin ve yağışlı hava görülecek
%1,89 Faizli 100.000 TL Kredi Fırsatı
Ankara İstinaf'ın en hızlı dairesi ve en yavaş dairesi belli oldu
Ankara İstinaf'ın en hızlı dairesi ve en yavaş dairesi belli oldu
Hobi bahçeleri kontrolsüz bir rant ekonomisine dönüştü
Hobi bahçeleri kontrolsüz bir rant ekonomisine dönüştü
Uşak Belediyesi'ne 2. dalga operasyon: 25 gözaltı
Uşak Belediyesi'ne 2. dalga operasyon: 25 gözaltı
Belediye başkanının akrabası belediye çalışanını öldürdü
Belediye başkanının akrabası belediye çalışanını öldürdü
Okuldaki tayin gerçeği! Kendi çocuklarının yazılı sınav notlarını yükseltmişler
Okuldaki tayin gerçeği! Kendi çocuklarının yazılı sınav notlarını yükseltmişler
Önce borç sonra kumar! Z kuşağına 'modern senet' tuzağı
Önce borç sonra kumar! Z kuşağına 'modern senet' tuzağı
Kabinede ana gündem okul güvenliği
Kabinede ana gündem okul güvenliği
Eğitim sendikalarının iş bırakma eylemi doğru muydu?
Eğitim sendikalarının iş bırakma eylemi doğru muydu?
Bakan Fidan: Bölgede çok ciddi siyasi krizler var!
Bakan Fidan: Bölgede çok ciddi siyasi krizler var!
Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü görevden alındı
Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü görevden alındı
Bakan Gürlek '2025 Yılı Yargı İstatistikleri'ni paylaştı
Bakan Gürlek '2025 Yılı Yargı İstatistikleri'ni paylaştı
Yeni haftada hava nasıl olacak?
Yeni haftada hava nasıl olacak?
Bakan Fidan: İsrail'in yayılmacılığı küresel bir güvenlik sorunudur
Bakan Fidan: İsrail'in yayılmacılığı küresel bir güvenlik sorunudur
Cevdet Yılmaz: 2026 Türkiye için zirveler yılı olacak
Cevdet Yılmaz: 2026 Türkiye için zirveler yılı olacak
BDDK'dan 'kredi kartı limiti' açıklaması: Alınmış yeni bir karar yok!
BDDK'dan 'kredi kartı limiti' açıklaması: Alınmış yeni bir karar yok!
EKPSS temel soru kitapçığı ve cevap anahtarları yayımlandı
EKPSS temel soru kitapçığı ve cevap anahtarları yayımlandı
3 milyon mesaj analiz edildi: Dijital nefret tesadüf değil!
3 milyon mesaj analiz edildi: Dijital nefret tesadüf değil!
Kredi faizleri traktör satışlarını vurdu: 78 ilde arttı, 3 ilde azaldı!
Kredi faizleri traktör satışlarını vurdu: 78 ilde arttı, 3 ilde azaldı!
TBMM'de yoğun hafta: Okul saldırıları Meclis gündeminde
TBMM'de yoğun hafta: Okul saldırıları Meclis gündeminde
Gazi Meclis 106 yaşında: TBMM'de 5 günlük bayram coşkusu
Gazi Meclis 106 yaşında: TBMM'de 5 günlük bayram coşkusu
Cesetsiz cinayet olur mu? İşte uzmanların görüşleri
Cesetsiz cinayet olur mu? İşte uzmanların görüşleri
İçişleri'nden Yavaş'a soruşturma izni: 40 Milyon TL'lik kamu zararı iddiası
İçişleri'nden Yavaş'a soruşturma izni: 40 Milyon TL'lik kamu zararı iddiası
Okul saldırıları sonrası sert tedbir: VPN ve 'Çocuk Hattı' düzenlemesi yolda
Okul saldırıları sonrası sert tedbir: VPN ve 'Çocuk Hattı' düzenlemesi yolda
Pabucu ters giydiren fırsatçılık! 'Taban' fiyatına tavan zam
Pabucu ters giydiren fırsatçılık! 'Taban' fiyatına tavan zam
Ayser Çalık Ortaokulu'nda not skandalı
Ayser Çalık Ortaokulu'nda not skandalı
İklim değişikliği alerji mevsimini 4 hafta öne çekti
İklim değişikliği alerji mevsimini 4 hafta öne çekti
Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu tutuklandı
Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu tutuklandı
Soylu'dan Özgür Özel'e Gülistan Doku yanıtı
Soylu'dan Özgür Özel'e Gülistan Doku yanıtı
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Eski Vali Tuncay Sonel'e 65 soruluk sorgulama

Gülistan Doku cinayeti soruşturmasında eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel gözaltına alındı. Silinen hastane kayıtları ve yeraltı taraması davaya yeni boyut kattı. Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı, Sonel için 65 soruluk ayrıntılı bir sorgulama listesi hazırladı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 20 Nisan 2026 08:11, Son Güncelleme : 20 Nisan 2026 08:15
Yazdır
Eski Vali Tuncay Sonel'e 65 soruluk sorgulama

Gülistan Doku cinayeti soruşturması, 6 yıl sonra kritik bir eşiğe ulaştı. Dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel, suç delillerini yok etme şüphesiyle gözaltına alınarak Erzurum'a götürüldü. Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı, Sonel için 65 soruluk ayrıntılı bir sorgulama listesi hazırladı.

Tuncay Sonel Kimdir, Neden Gözaltına Alındı?

Olayların yaşandığı dönemde Tunceli Valisi olarak görev yapan Tuncay Sonel, İçişleri Bakanlığı tarafından daha önce görevden uzaklaştırılmıştı. Elazığ'da tespit edilen Sonel, 17 Nisan 2026'da gözaltına alınarak karayoluyla Erzurum'a nakledildi. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı, Sonel hakkında suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçlamasıyla işlem başlattı. Sorgusu tamamlandıktan sonra Erzurum Adliyesi'ne sevk edilmesi bekleniyor.

Silinen Hastane Kaydı Davayı Nasıl Değiştirdi?

Gülistan Doku cinayeti soruşturmasında en çarpıcı bulgulardan biri silinen dijital kayıtlar oldu. Gülistan'ın kaybolduğu günlerde polis tarafından tespit edilen hastane kaydının çıktısı dosyaya eklenmiş, ancak dijital kaydın sonradan silindiği anlaşıldı. Soruşturmanın son aşamasında fiziksel kopyanın yeniden incelemeye alınmasıyla Gülistan'ın o tarihte gerçekten hastaneye gittiği kesinleşti. Savcılık, bu silme işleminin nasıl ve kim tarafından gerçekleştirildiğini araştırıyor. Savcılık bu kaydın hangi 'zincir' içinde silindiğini bulmaya çalışıyor. Gözaltındaki başhekim ve Tuncay Sonel'e bu süreç de sorulacak.

Tutuklanan Mustafa Türkay Sonel Ne Dedi?

Gülistan Doku cinayeti kapsamında tutuklanan Mustafa Türkay Sonel, savcılıktaki ifadesinde Gülistan ile hiçbir tanışıklığının olmadığını savundu. Kendisine yöneltilen tüm suçlamaları reddeden Sonel, dijital izlerin ilgili bölgede görünmesini ise sıradan güzergah geçişleriyle açıkladı.

Koçpınar Köyü'ndeki Yeraltı Taraması Ne Ortaya Koydu?

Gizli tanık beyanı doğrultusunda Pertek ilçesine bağlı Koçpınar Köyü'nde yapılan teknik arama çalışmasında kritik bulgulara ulaşıldı. Uzmanlar, bölgede daha önce kazı yapıldığını ve alanın sonradan boşaltıldığını tespit etti. Bir ceset ile birlikte çeşitli eşyaların gömülmüş olabileceği değerlendirildi. Soruşturma kapsamında Mustafa Türkay Sonel ve Umut Altaş'ın suça iştirak ettiği ileri sürülüyor.

Gülistan Doku Cinayeti Davası: Süreç Nasıl Gelişti?

Gülistan Doku, 2020 yılında Tunceli'de kayboldu. Yıllarca "kayıp şahıs" olarak takip edilen dosya, son gelişmelerle birlikte cinayet soruşturmasına dönüştü. Dava; silinen kayıtlar, gizli tanık beyanları ve teknik bulgularla birlikte Türkiye'nin en çok takip edilen adli vakalarından biri haline geldi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber