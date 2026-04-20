TCMB'de görev değişikliği: Akçay ayrıldı, iki başkan yardımcısı atandı

28 Temmuz 2023'te Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı görevine atanan ekonomist Dr. Osman Cevdet Akçay, görevinden ayrıldı.

Dünya Gazetesi'nde yer alan habere göre; yaş haddi nedeniyle nisan ayında emekliye ayrılması beklenen Akçay'ın yerine atanan yeni isimler de belli oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla gerçekleşen atamada, TCMB Başkan Yardımcısı pozisyonuna Para Politikası Kurulu Üyesi Fatma Özkul ve Gazi İshak Kara atandı.

Cevdet Akçay kimdir?



1961 yılında Trabzon'da doğan Osman Cevdet Akçay, 1983'te Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi bölümünden mezun oldu. Akçay, The City University of New York, The Graduate School and University Center'da ekonomi alanında 1990 yılında M.Phil ve 1992 yılında doktora derecesini aldı.

Çalışma hayatına 1985 yılında The City University of New York, The Graduate School and University Center'da doktora asistanı olarak başlayan Akçay, 1986-1990'da Hunter College ve Baruch College'da öğretim görevlisi, 1990-1991'de Manhattan College, New York'ta misafir öğretim üyesi olarak çalıştı. 1992 yılında yardımcı doçent olarak Boğaziçi Üniversitesi'nde göreve başlayan ve doçentliğini Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi bölümünde alan Akçay, 2001 yılında Koç Üniversitesi'ne tam zamanlı öğretim üyesi olarak geçti.

2009 yılına kadar öğretim üyeliği ve önce Koçbank, daha sonra Yapı ve Kredi Bankası başekonomistliği görevini beraber götüren Akçay, 2009-2018'de banka başekonomisti olarak görev yaptı. Akçay, Temmuz-Ekim 2018'de Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda, 2018-2023'te ise Fiba Group, Holding ve Banka'da danışmanlık görevinde bulundu.

28 Temmuz 2023 tarihinde Merkez Bankası yönetimine girdi.