Erdoğan: Okullarımızın güvenliği önceliklerimizin en başında
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Gülistan Doku soruşturmasında 'Umut Altaş' için kırmızı bülten talebi

Adalet Bakanlığı, Gülistan Doku soruşturmasında firari şüpheli Umut Altaş'ın geçici tutuklanması ve kırmızı bültenle aranması için resmi süreci başlattı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Nisan 2026 18:02, Son Güncelleme : 20 Nisan 2026 18:08
Yazdır
Tunceli'de okuyan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin soruşturma kapsamında Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca 14 Nisan'da bazı şüpheliler hakkında gözaltı talimatı verilmiş, 10 şüpheli tutuklanmıştı.

Soruşturmada, şüphelilerden Altaş'ın yurt dışında olduğu tespit edilmişti.

Alınan bilgiye göre, Adalet Bakanlığı, Altaş'ın geçici tutuklanması ve kırmızı bültenle aranması için resmi süreci başlattı.

Altaş'ın iade dosyasının hem ABD makamlarına iletilmek hem de Interpol Genel Sekreterliği tarafından kırmızı bülten yayımlanmasını sağlamak üzere ilgili bakanlıklara bildirildiği öğrenildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber