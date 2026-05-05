EYT Kapsamına Nasıl Girilir?

Soru : Merhabalar hayırlı günler. Sizden EYT hakkında bilgi almak istiyorum.

Ben 13.11.1981 doğumluyum. İlk işe giriş tarihim: 15.09.1997. Uzun vade başlangıç tarihi: 19.08.1998. Uzun vade gün sayısı: 2643. 2011 yılında memur oldum. 4 C tescil bilgileri: Memuriyete giriş tarihim: 15.08.2011. Toplam gün sayısı: 5803. EYT olarak bilinen yasadan faydalanabiliyor muyum. Yardımcı olabilirseniz sevinirim. Şimdiden teşekkür ederim.

Mevzuat ve Değerlendirmeler:

Özetle, EYT konusu 1/3/2023 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 7438 sayılı Kanunla 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa eklenmiş olan geçici madde 95 hükmü ile sağlanmıştır.

Memurlar için emeklilik şartları arasında sigortalılık süresi şartı bulunmamaktadır. Bu maddeler tamamıyla 8 Eylül 1999 tarihinden önce çalışmaya başlamış kişileri kapsamaktadır.

Dolayısıyla, 8 Eylül 1999 tarihinden önce çalışma hayatına başlayanlar çalışma statülerine ve çalışma yaşlarına bakılmaksızın EYT kapsamına girerler ve son statülerinin tabi olduğu yaş şartı dışında emeklilik şartlarına tabi olurlar.

Son statüsü memur olanlar için emeklilik şartları ise erkek memurlar için 25 tam hizmet yılı (bu sürenin içerisinde işçi, esnaf, borçlanılan süreler, yıpranma payları, memurluk süreleri dahildir) olmaktadır.

Sonuç değerlendirmemiz olarak;

8 Eylül 1999 öncesi SGK primleri tam olarak ödenmiş işçilik sürenizin olduğunu anlamaktayız. Bu durumda EYT diye adlandırılan emeklilikte yaş şartı sizin için aranmaz, ancak memur statüsünden emeklilik için aranılan hizmet şartına (25 tam yıl hizmet) tabi olursunuz. Yani, 25 yıl hizmetin içerisine işçi, esnaf, yıpranma payı, borçlanılan süreler, memurluk süresi dahildir.

