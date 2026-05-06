9 günlük Kurban Bayramı tatilinden kimler yararlanamayacak?

Kurban Bayramı Arifesi 26 Mayıs 2026 Salı günü idari izinle tam gün tatil kapsamına alındı. Resmi bayram günleri 27 Mayıs Çarşamba, 28 Mayıs Perşembe, 29 Mayıs Cuma ve 30 Mayıs Cumartesi olarak belirlendi. 31 Mayıs Pazar gününün de birleşmesiyle mesai 1 Haziran Pazartesi günü başlayacak. Kamu çalışanları için tatil 23 Mayıs Cumartesi'nden itibaren 9 güne ulaşırken özel sektör çalışanları arife öğleden sonrasıyla başlayan 4,5 günlük yasal tatille yetinecek.

İdari izin nedir, kimleri kapsar?

İdari izin, kanuni bir resmi tatil olmayıp tamamen yürütme organının aldığı kararlarla uygulamaya konulan bir düzenlemedir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi memurları, sözleşmeli personeli (4/B kapsamında çalışanlar) ve işçi statüsünde olmayan kamu çalışanlarını kapsar. Belediye görevlileri ve devlet sanatçıları da bu kapsama dahildir. Özel sektör çalışanları ise idari izin kapsamına girmiyor.

Hangi memurlar tatil yapamayacak?

9 günlük tatil kararı kamu personelinin tamamını kapsıyor gibi görünse de pratikte tablo farklı. Cumhurbaşkanlığı kararına göre kamu hizmetlerinin aksamaması amacıyla kurumlar "asgari personel" bulundurma zorunluluğuyla hareket edecek. Bu çerçevede tatilden tam anlamıyla yararlanamayacak başlıca gruplar şunlar:

Sağlık personeli: Hastanelerin acil servisi, yoğun bakım, radyoterapi, evde sağlık ve 112 birimleri bayram süresince kesintisiz hizmet verir. Sağlık Bakanlığı'nın her bayram döneminde yayımladığı genelgeler kapsamında bu personel nöbet sistemine tabi tutulur.

Kolluk kuvvetleri: Emniyet ve jandarma personeli, kamu düzeni ve güvenliğin sürekliliği nedeniyle bayram tatillerinde tam kapasite görev yapar.

İtfaiye personeli: Kesintisiz hizmet esasıyla çalışan itfaiye ekipleri Belediye İtfaiye Yönetmeliği kapsamında nöbet sistemiyle görevini sürdürür.

Cezaevi personeli: İnfaz ve koruma memurları ile ceza infaz kurumu çalışanları, kurumların kesintisiz faaliyeti için bayramlarda nöbet tutar.

Enerji ve altyapı personeli: TEİAŞ, BOTAŞ ve su idareleri gibi kritik altyapı kuruluşlarının teknik operasyon personeli hizmetin doğası gereği bayramlarda çalışmaya devam eder.

Diyanet personeli: Cami ve mescitlerde görev yapan imam hatip, müezzin kayyım ve vaizler dini bayram günlerinde fiilen görev yapar.

Kültür, müze ve kütüphane personeli: Müzeler, kütüphaneler ve ören yerleri 2429 sayılı Kanun kapsamındaki bayram günlerinde de ziyaretçiye açık kalmak zorunda olduğundan ilgili personel tatilden tam yararlanamaz.

Bayramda çalışana ne kadar ödeme yapılacak?

27 Ağustos 2025 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan ve 1 Ocak 2026-31 Aralık 2027 dönemini kapsayan 8. Dönem Toplu Sözleşme, bayram tatilinde çalışmak zorunda kalan kamu görevlilerinin mali haklarını hizmet kollarına göre ayrı ayrı düzenledi.

Sağlık personeli: 657 sayılı Kanun'un ek 33. maddesi kapsamındaki nöbet ücretleri resmi ve dini bayram günleri için yüzde 25 artırımlı ödenecek. Diyaliz, ameliyathane ve mesai saatleri dışında acil servise hizmet veren röntgen ve laboratuvar birimleri ile entegre sağlık hizmeti sunulan merkezlerde tutulan nöbetlerde bu oran yüzde 50'ye yükseliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personelinde nöbet ücret katsayıları da artırıldı; bayram günlerinde tutulan nöbetler için haftalık nöbet sayısı sırasıyla 5 ve 14 olarak belirlendi.

Diyanet personeli: Cami ve mescitlerde görev yapan baş imam hatip, uzman imam hatip, imam hatip, baş müezzin kayyım ve müezzin kayyımlar dini bayram günlerinde fiilen çalıştıkları her gün için fazla çalışma saat ücretinin 5 katının 8 saate tekabül eden tutarı kadar ödeme alacak. Vaizler de dini bayram günlerinde aynı yöntemle fazla çalışma ücreti kazanacak.

Enerji ve sanayi kuruluşları: MSB, EÜAŞ, TEİAŞ, TEDAŞ, ÇAYKUR, Eti Maden, TTK, TKİ ve Türkşeker gibi kuruluşların taşra teşkilatında çalışanlar bayram günlerinde fiilen görev yaptıkları her gün için fazla çalışma saat ücretinin 5 katının 6 saate tekabül eden tutarını alacak.

PTT personeli: Resmi ve dini bayram günlerinde fiilen çalışanlara fazla çalışma saat ücretinin 5 katının 8 saate tekabül eden tutarı ödenecek.

Kültür ve sanat personeli: Müze, kütüphane ve ören yeri çalışanlarına fazla çalışma saat ücretinin 5 katını aşmamak kaydıyla ödeme yapılacak.

Kolluk personeli: Emniyet ve jandarma personeli bayramda çalıştıkları için ne o güne özel ayrıca ödeme alıyor ne de fiili telafi izni hakkına sahip. Aldıkları "fazla çalışma ücreti" Danıştay kararlarıyla sabit bir tazminat olarak nitelendirildiğinden, bayramda çalışmanın doğrudan karşılığı sayılmıyor. Bu durum uzun süredir sendikalar ve muhalefet tarafından eleştiri konusu olmaya devam ediyor.

İdari izin günlerinde nöbet tutana telafi izni veya nöbet ücreti

Toplu sözleşmenin sağlık koluna ilişkin bölümünde özellikle dikkat çeken bir düzenleme, idari izin günlerinde çalışanları yakından ilgilendiriyor. Resmi ve dini bayram tatili sebebiyle verilen genel idari izin günlerinde fiilen görev yapanlara, çalıştıkları süre ile orantılı olarak izin kullandırılacak. İzin kullandırılmasının mümkün olmaması halinde ise bu çalışılan süreler karşılığında nöbet ücreti ödenecek.

Bu düzenleme, 25 Mayıs Pazartesi ve 26 Mayıs Salı sabahı gibi idari izin kapsamındaki günlerde nöbet tutan sağlık personelini doğrudan ilgilendiriyor. Söz konusu personel, bayram tatilinden mahrum kaldığı günlerin karşılığını ya telafi izni ya da nöbet ücreti olarak alabilecek.

Önemli uyarı: İdari izin günleri hukuki süreleri durdurmaz

Son olarak hem kamu görevlilerine hem de vatandaşlara hatırlatmak gereken kritik bir ayrıntı var. Resmi tatil günleri HMK'nın 93. maddesi kapsamında adli süreleri durdururken idari izin günleri bu kapsama girmiyor. Yani 25 Mayıs Pazartesi ve 26 Mayıs Salı sabahı idari izin olarak ilan edilmiş olsa da mahkemelerdeki hukuki süreler bu günlerde işlemeye devam ediyor. Hukuki süreçleri olanların bu tarihlere dikkat etmesi büyük önem taşıyor.