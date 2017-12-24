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Taşeron düzenlemesinin kapsadığı kamu kurumlar

Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçe kapsamındaki idareler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, Sosyal Güvenlik Kurumları ve KHK ekinde listesi bulunan diğer özel bütçeli kuruluşların listesi
24 Aralık 2017 13:29
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Taşeron düzenlemesinin kapsadığı kamu kurumlar

Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçe kapsamındaki idareler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, Sosyal Güvenlik Kurumları ve KHK ekinde listesi bulunan diğer özel bütçeli kuruluşların listesi;

Genel Bütçe Kapsamındaki İdareler;

* TBMM

* Cumhurbaşkanlığı

* Başbakanlık

* Anayasa Mahkemesi

* Yargıtay

* Danıştay

* Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu

* Sayıştay

* Bakanlıklar (21 Adet)

* Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği

* Jandarma Genel Komutanlığı

* Sahil Güvenlik Komutanlığı

* Emniyet Genel Müdürlüğü

* Diyanet İşleri Başkanlığı

* Hazine Müsteşarlığı

* Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı

* Devlet Personel Başkanlığı

* Türkiye İstatistik Kurumu

* AFAD

* Gelir İdaresi Başkanlığı

* Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü

* Meteoroloji Genel Müdürlüğü

* Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü

* Göç İdaresi Genel Müdürlüğü

Özel Bütçe Kapsamındaki İdareler

* Yükseköğretim Kurulu (YÖK)

* Üniversiteler (114 Adet)

* ÖSYM

* İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

* Savunma Sanayi Müsteşarlığı

* Atatürk Dil Ve Tarih Yüksek Kurumu

* Atatürk Araştırma Merkezi

* Türk Dil Kurumu

* Türk Tarih Kurumu

* TODAİE

* TÜBİTAK

* Türkiye Bilimler Akademisi

* Türkiye Adalet Akademisi

* Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu

* Karayolları Genel Müdürlüğü

* Spor Genel Müdürlüğü

* Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü

* Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü

* Orman Genel Müdürlüğü

* Vakıflar Genel Müdürlüğü

* Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü

* Maden Teknik ve Arama Genel Müdürlüğü

* Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü

* Türk Akreditasyon Kurumu

* Türk Standartları Enstitüsü

* Türk Patent Ve Marka Kurumu

* Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü

* Türkiye Atom Enerjisi Kurumu

* KOSGEB

* Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA)

* GAP Bölge Kalkınma İdaresi

* Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

* Kamu Denetçiliği Kurumu

* Ceza İnfaz Kurumları İle Tutukevleri İşyurtları Kurumu

* Mesleki Yeterlilik Kurumu

* Yurtdışı Türkler Ve Akraba Topluluklar Başkanlığı

* Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı

* Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı

* Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı

* Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı

* Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

* Türkiye Su Enstitüsü

* Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu

* Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu

* Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı

* Helal Akreditasyon Kurumu

Denetleyici ve Düzenleyici Kurumlar

* Radyo ve Televizyon Üst Kurulu

* Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu

* Sermaye Piyasası Kurulu

* Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

* Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu

* Kamu İhale Kurumu

* Rekabet Kurumu

* Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu

* Kamu Gözetimi, Muhasebeve Denetim Standartları Kurumu

* Kişisel Verileri Koruma Kurumu

Sosyal Güvenlik Kurumları

* Sosyal Güvenlik Kurumu

* Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü

KHK Ekinde Listesi Bulunan Diğer Özel Bütçeli Kuruluşlar

* Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü

* Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı

* Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı

* Kalkınma Ajansları

* Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve Nato Pol Tesisleri İşletme Başkanlığı

* Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Başkanlığı

* Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları

* Ereğli Kömür Havzası Amele Birliği ve Biriktirme Yardımlaşma Sandığı

* Spor Genel Müdürlüğü Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri

* Kanunla kurulan fonlar ve kefalet sandıkları

* Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü

* Spor Toto Teşkilatı Başkanlığı
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