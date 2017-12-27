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'Mor beyin'i yazıp, Bylock'a girmiş gibi gösteren kişi belli oldu
Mor beyin yazılımını TÜBİTAK eski çalışanı yazmış, Bylock'a girmeyenleri girmiş gibi göstermiş
Mor beyin yazılımını TÜBİTAK eski çalışanı yazmış, Bylock'a girmeyenleri girmiş gibi göstermiş.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bugün yaptığı açıklamada, 11 bin 480 kişiye iradesi dışında Bylock yüklendiğini belirtmişti.
Başsavcı Yüksel Kocaman da yaklaşık 1000 kişinin bu durumdan tahliye edileceğini açıkladı.
Yüksel Kocaman ayrıca, Mor beyin uygulaması ile Bylock'a yönlendirme yapıldığını, yazılımı yapanın da TÜBİTAK eski çalışanı Kemalettin Cengiz Erbakırcı olduğunu vurguladı.
Erbakırcı, 15 Temmuz darbe girişiminden 4 gün sonra yurtdışına kaçmış. Hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
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