MEB, öğretmene zorunlu seminer görevi verecek

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi kapsamında

22 Ocak - 09 Şubat 2018

Grup Öğretmenler: 21-27 Ocak 2018 Grup Öğretmenler: 28 Ocak- 03 Şubat 2018 Grup Öğretmenler: 04-10 Şubat 2018 tarihlerinde eğitime katılacaklardır.

tarihleri arasında Antalya'da Suriyeli öğrencilerin dersine giren öğretmenlere yönelik olarak "ÖĞRETMEN EĞİTİMİ" gerçekleştirilecektir. Öğretmen eğitimlerine, okullarında 15 ve üzeri Suriyeli öğrencisi bulunan okullarda fiilen Suriyeli çocukların derslerine giren sınıf öğretmenleri, rehber öğretmenler ve diğer branşlardaki öğretmenler başvuruda bulunabilecektir. Okul idarecileri eğitime başvuruda bulunamayacaktır.

Öğretmenler başvurularını https://pictes.meb.gov.tr/pys/login internet adresi üzerinden Mebbis Kullanıcı Adı ve Şifresini kullanarak yapacaklardır. Eğitimlere katılmak için başvuru yapan öğretmenlere okul idaresi tarafından ek listede belirtilen kontenjan kadar onay verilecektir. Onay işlemleri okul idaresi tarafından https://pictes.meb.gov.tr/pys/login internet adresi üzerinden Kurum Mebbis Kullanıcı Adı ve Şifresi kullanılarak yapılacaktır. Eğitimlere ek listede belirtilen okulların katılımı zorunlu olup katılacak öğretmenlerin görevli-izinli sayılmaları hususunda Bakanlık Onayı ayrıca kurumlarına gönderilecektir.

Eğitimlere katılacak öğretmenlerin konaklama, yevmiye, ulaşım ve diğer zaruri giderleri proje bütçesinden karşılanacaktır. Öğretmenler ulaşımlarını karayolu/havayolu ile kendileri sağlayacaktır. Uçak ya da otobüs faturasını ibraz eden öğretmenlere ulaşım giderleri proje bütçesinden ödenecektir. Kendi aracı ile gelenlere rayiç bedel üzerinden ödeme yapılacaktır. Katılımcılar Antalya otobüs terminalinden/havalimanından organizasyonu sağlayan firma tarafından karşılanarak otellere transferi sağlanacaktır. Katılımcılar organizasyonu sağlayan firma tarafından da bilgilendirilecektir.

Başvurular, 20-31 Aralık 2017 tarihleri arasında alınacaktır. Onay işlemleri ise 01-03 Ocak 2018 tarihleri arasında okul idaresi tarafından yapılacaktır. Bu bağlamda, eğitimlere başvuran öğretmenlerin uygunluğu okul idaresi sorumluluğunda olup başvuruların ivedilikle tamamlanması önem arz etmektedir.

Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi kapsamında Milli Eğitim Bakanlığına 3595 okulda görev yapmakta olan öğretmenlerden 10175'i hizmet içi eğitim kurs ve seminerlere zorunlu katılacak, Eğitime katılması zorunlu olan 3595 okul listesi için tıklayınız.