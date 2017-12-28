Valiler, Bylock kullanıcısın denilerek hayatları karartılan 11 bin 480 kişinin gönlünü almalı!

Bylock'u telefonuna indirmemiş ve kurmamış olmasına rağmen, FETÖ'nün tuzak android programlarıyla Bylock sunucuna bağlanmış görünen 11 bin 480 kişinin masumiyeti, dün Ankara Cumhuriyet Başsavcısınca resmen açıklandı.

Muhtemelen bugünden itibaren listeler tüm taşraya ulaşmış olacak.

Ama Bylock indirmemiş ve kullanmamış olmasına rağmen, FETÖ'cü ilan edilerek toplumdan dışlanan vatandaşlarımızın yüreklerindeki burukluk uzun süre hafızalarından silinmeyecek.

Şimdi Devlete ve Devlet adına yetki kullanan Vali, vali yardımcısı, kaymakam ve il müdürlerine düşen önemli bir görev bulunmaktadır.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu vereceği bir talimatla, mülki idare amirleri arasında görev bölüşümü yaparak, bu masum insanların evlerinin ziyaret edilmesini sağlamalı, böylece bir anlamda Devlet adına özür iletilmelidir.

1 yıldır polisle savcıyla yani Devletin sert yüzüyle muhatap olan, gözaltı ve tutuklama süreci yaşayan veya her günün sabahına "bugün gözaltına alınacak mıyım?" korkusuyla uyanan bu insanlarımızın gönlü alınmalı ve Devlet olarak yanlarında olunduğu gösterilmelidir.