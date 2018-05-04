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Aile Bakanlığı çalışanları GYS açıklaması bekliyor
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı çalışanları görevde yükselme süreciyle ilgili açıklama bekliyor.
Milli Eğitim Bakanlığı, 13 Ocak 2018 tarihinde, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı personelini kapsayan görevde yükselme sınav sonuçlarını Şubat ayında açıkladı.
Ancak o tarihten bu yana bir gelişme olmadı. Yani Bakanlık çalışanları sadece sonuçları öğrenebildiler.
Oysaki sınava giren bakanlık çalışanları, sözlü sınav tarihlerine ve tercihlere yönelik de açıklamalar beklemektedir.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının, adaylara bilgilendirme yapması uygun olacaktır.
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