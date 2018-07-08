|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
701 sayılı ihraç ve iade KHK'sı Resmi Gazetede yayımlandı
701 sayılı KHK Resmi Gazetede yayımlandı
8 Temmuz 2018 tarihli Resmi Gazetede, 701 sayılı ihraç ve iade KHK'sı yayımlandı.
KHK'yı bilgisayarınıza indirmek için TIKLAYINIZ148 kamu personeli, 701 sayılı KHK ile göreve iade edildi
Kurumlarından daha önce ayrılan, TSK'dan 324, Emniyet Genel Müdürlüğünden 1167 ve jandarmadan 35 personelin rütbeleri 701 sayılı KHK ile alındı
OHAL kapsamında çıkartılan 701 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile çeşitli kurumlarda görev yapan 18 bin 632 personel kamudan ihraç edildi.
OHAL kapsamında çıkartılan 701 sayılı KHK ile Jandarma Genel Komutanlığından 649 subay, astsubay ile uzman çavuş ihraç edildi.
OHAL kapsamında çıkartılan 701 sayılı KHK ile 4 Vali Yardımcısı ve 4 Kaymakam meslekten ihraç edildi.
OHAL kapsamındaki 701 sayılı KHK ile Adalet Bakanlığından aralarında hakim adayı, infaz ve koruma memurlarının da bulunduğu 1052 kişi ihraç edildi.
701 Sayılı KHK ile Kara Kuvvetlerinden 3 bin 77, Deniz Kuvvetlerinden bin 126,
Hava Kuvvetlerinden bin 949 subay ve astsubay ihraç edildi.
Emniyet Genel Müdürlüğünden 8998, Milli Eğitim Bakanlığından 658 kişi ihraç edildi
İŞTE KURUMSAL BAZDA SAYILAR
TBMM: 3
Bu haber 732,255 defa okundu. 129 Yorum yapıldı
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI