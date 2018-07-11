Bakanlık merkez teşkilatında, şube müdürlüğü ve şeflik olmayacak mı?

1 Nolu Cumhurbaşkanlığı kararnamesi, 10 Temmuz 2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı.

Kamöu yönetim sisteminde memurluktan Müsteşarlığa kadar hiyerarşik kademeler 3046 sayılı Kanunla düzenlenmiştir.

Ancak 3046 sayılı Kanunun hiyerarşik kademeleri gösteren neredeyse tüm maddeleri, 703 sayılı KHK'nın 41/e bendiyle yürürlükten kaldırılmıştır.

Kaldırılan 3046 sayılı Kanunun yerini ise artık 1 Nolu Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 509. maddesinde yer alan düzenlemeler alacaktır.

3046 sayılı Kanun çerçeve bir kanun idi. Uygulamada, kanunlarla düzenleme yapılarak 3046 sayılı Kanunda yer alan hiyerarşik kademelerden farklı düzenlemeler de yapılabiliyordu.

2 Nolu Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde yer alan düzenlemeler de çerçeve bir düzenlemeye benzemektedir. Çerçeve düzenlemeye göre, Bakanlıklarda şube müdürlüğü ve şeflik kadroları yok görünmektedir. Eğer Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle, teşkilat kanunlarında farklı bir düzenleme yapılmaz ise bu sistem uygulanacaktır.

Diğer taraftan, 2 nolu Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde merkez teşkilatında şef ve şube müdürü olmamasına rağmen, bu kadrolarda çalışanların ne olacağına dair bir düzenleme yer almamaktadır.

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