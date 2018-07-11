1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü
2018 \ 703 sayılı KHK ve Cumhurbaşkanlığı Kararnameleriyle yapılan düzenlemeler

Bakanlık merkez teşkilatında, şube müdürlüğü ve şeflik olmayacak mı?

Yayımlanan 1 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre Bakanlık merkez teşkilatlarında şube müdürlüğü ve şeflik kadroları olmayacak
11 Temmuz 2018 00:02
Yazdır
Bakanlık merkez teşkilatında, şube müdürlüğü ve şeflik olmayacak mı?

1 Nolu Cumhurbaşkanlığı kararnamesi, 10 Temmuz 2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı.

Kamöu yönetim sisteminde memurluktan Müsteşarlığa kadar hiyerarşik kademeler 3046 sayılı Kanunla düzenlenmiştir.

Ancak 3046 sayılı Kanunun hiyerarşik kademeleri gösteren neredeyse tüm maddeleri, 703 sayılı KHK'nın 41/e bendiyle yürürlükten kaldırılmıştır.

Kaldırılan 3046 sayılı Kanunun yerini ise artık 1 Nolu Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 509. maddesinde yer alan düzenlemeler alacaktır.

3046 sayılı Kanun çerçeve bir kanun idi. Uygulamada, kanunlarla düzenleme yapılarak 3046 sayılı Kanunda yer alan hiyerarşik kademelerden farklı düzenlemeler de yapılabiliyordu.

2 Nolu Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde yer alan düzenlemeler de çerçeve bir düzenlemeye benzemektedir. Çerçeve düzenlemeye göre, Bakanlıklarda şube müdürlüğü ve şeflik kadroları yok görünmektedir. Eğer Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle, teşkilat kanunlarında farklı bir düzenleme yapılmaz ise bu sistem uygulanacaktır.

Diğer taraftan, 2 nolu Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde merkez teşkilatında şef ve şube müdürü olmamasına rağmen, bu kadrolarda çalışanların ne olacağına dair bir düzenleme yer almamaktadır.

İşte karşılaştırmalı tablo

ESKİ DÜZENLEME (3046 SAYILI KANUN) YENİ DÜZENLEME (2 NOLU CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ)
Madde 15 - Bakanlık merkez, taşra, yurt dışı teşkilatları ile bağlı ve ilgili kuruluşlarının hiyerarşik kademeleri; hizmetin özelliklerinden kaynaklanan farklılıklar dikkate alınmak kaydıyla aşağıdaki şekilde düzenlenir.

a) Bakanlık merkez teşkilatında:

1. Müsteşarlık,

2. Müsteşarlığa bağlı Genel Müdürlük, Kurul Başkanlığı veya Daire Başkanlığı,

3. Genel Müdürlük veya Kurul Başkanlığına bağlı Daire Başkanlığı,

4. Şube Müdürlüğü,

5. İhtiyaca göre kurulacak şeflik.

----

b) Bağlı kuruluşlarda:

1. Genel Müdürlük,

2. Daire Başkanlığı,

3. Şube Müdürlüğü,

4. Şeflik,

5. Memurluk.

c) İlgili kuruluşlarda özel kanunlarında gösterildiği şekilde düzenlenir.

d) Taşra teşkilatı bölge kuruluşlarında:

1. Bölge Müdürlüğü,

2. Şube Müdürlüğü veya Başmühendislik,

3. Şeflik veya Mühendislik,

e) Taşra teşkilatı il kuruluşlarında:

1. Vali,

2. İl Müdürlüğü,

3. Şube Müdürlüğü,

4. Şeflik,

5. Memurluk.

f) Taşra teşkilatı ilçe kuruluşlarında:

1. Kaymakam,

2. İlçe Müdürlüğü,

3. İhtiyaç bulunan ilçelerde Şube Müdürlüğü,

4. Şeflik,

5. Memurluk.

g) Yurt dışı teşkilatında, kamu kurum ve kuruluşlarının Yurt Dışı Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname esaslarına göre düzenlenir.

Bakanlıkların temel kuruluşları ve hiyerarşik kademeler

MADDE 509

(4) Bakanlık merkez, taşra teşkilatları ile bağlı ve ilgili kuruluşların hiyerarşik kademeleri; hizmetin özelliklerinden kaynaklanan farklılıklar dikkate alınmak kaydıyla aşağıdaki şekilde düzenlenir.

a) Bakanlık merkez teşkilatında:

1) Bakan Yardımcılığı,

2) Bakan Yardımcılığına bağlı Genel Müdürlük, Kurul Başkanlığı veya Daire Başkanlığı,

3) Genel Müdürlük veya Kurul Başkanlığına bağlı Daire Başkanlığı,

------

b) Bağlı kuruluşlarda:

1) Genel Müdürlük,

2) Daire Başkanlığı,

3) İhtiyaca göre kurulacak Şube Müdürlüğü,

-----

c) Taşra teşkilatı bölge kuruluşlarında:

1) Bölge Müdürlüğü,

2) Şube Müdürlüğü veya Başmühendislik,

3) Şeflik veya Mühendislik,

-----

ç) Taşra teşkilatı il kuruluşlarında:

1) Vali,

2) İl Müdürlüğü,

3) Şube Müdürlüğü,

4) Şeflik,

----

d) Taşra teşkilatı ilçe kuruluşlarında:

1) Kaymakam,

2) İlçe Müdürlüğü,

3) İhtiyaç bulunan ilçelerde Şube Müdürlüğü,

4) Şeflik.
Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haber 85,889 defa okundu. 17 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Uzman ve uzman yardımcılarına soruşturma yetkisi verildi, harcırahları müfetişlerle eşitlendi
11 Temmuz 2018 14:16		 Diyanet'teki 4+2 düzenlemesi kimleri kapsıyor?
11 Temmuz 2018 09:49
Başbakanlıktaki 113 taşeron şoför için özel düzenleme yapıldı
10 Temmuz 2018 22:49		 Emekli olacak TRT personeline yüzde 30-50 oranında fazladan ikramiye
10 Temmuz 2018 22:17
Sağlık Bakanlığı kararnamesinde yapılan hata!
10 Temmuz 2018 20:35		 Valiliğe meslek dışından atama yapılabilecek
10 Temmuz 2018 20:06
Teşkilatı kaldırılan ve yerine yeni bir düzenleme konmayan kurumlar hakkında hangi hüküm uygulanacak?
10 Temmuz 2018 17:20		 Cumhurbaşkanı Yardımcısı olmasaydı DPB havuzuna düşecekti
10 Temmuz 2018 16:16
657 sayılı Kanunun 68/B bendi neden kaldırılmadı?
10 Temmuz 2018 16:02		 Devlet Personel Başkanlığı'nın neden kapatıldığı belli değil!
10 Temmuz 2018 14:58
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Yeni Cumhurbaşkanlığı kabinesini beğendiniz mi?
ÇOK OKUNANLAR
Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçları açıklandı
Bakanlık merkez teşkilatında, şube müdürlüğü ve şeflik olmayacak mı?
OHAL Komisyonu kararıyla görevine dönecek
Adnan Oktar ve örgütüne dev operasyon
Son Başbakan, gitmeden önce bu atamaları yaptı
Kardeşi FETÖ'den beraat eden öğretmen adayı, elendi
ODTÜ'deki pankart soruşturmasında öğrenciler tutuklandı
Adnan Oktar'ın şirketilerine kayyum atandı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a ilk görev
Seçim sonrası yapılan ilk ankete göre partilerin oy oranları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yabancı futbolcuların hanımları 6
hazine ve maliye bakanlığı 6
özlemek 2
Burhan Altıntop 3
chp'nin erdoğan yemin ederken ayağa kalkmaması 3
fargo 4
yeni kabine 2
08.07.2018 çorlu tren kazası 1
supporters 1
belediye başkanı 3
SON İLANLAR
Ilgaz Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Didim Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Erdek Belediyesi İşçi Alım İlanı
Geyikli Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Akharım Belediyesi İşçi Alım İlanı
Erdek Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Dedefakılı Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Gelibolu Belediyesi Engelli İşçi Alım İlanı
Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kocaeli Üniversitesi 188 Sözleşmeli Personel Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam