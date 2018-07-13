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Bazı kamu kurumları, iade olan personelin bilgilerini DPB sistemine giriediği için, yakınlarının güvenlik soruşturmaları olumsuz çıkıyor
Kamu kurumları iade edilen personelin isimlerini, bilgi işlem alt yapısı üzerinden Devlet Personel Başkanlığı veri tabanına girmediği için çok sayıda kişinin güvenlik soruşturması olumsuz çıkıyor, pasaportları ile sınırlama kaldırılamıyor.
Bakanlar Kurulu, 15 Temmuz'dan bu yana yayımlanan KHK'larla 125 bine yakın personeli ihraç etti.
İhraç edilen personelin bir kısmı KHK ile bir kısmı ise OHAL Komisyonu kararıyla geri döndü.
Ancak, hem ihraç edilen hem de iade edilen personelin bilgilerinin, her kamu kurumunun personel daire başkanlığında özel şifre verilmiş yetkililerce, internet üzerinden Devlet Personel Başkanlığı bilgi sistemine girilmesi gerekiyor.
Ne yazık ki kamu kurumlarının bir çoğu, iade olan kendi personelinin TC No'larını Devlet Personel Başkanlığı sistemine girmiyor.
Peki girmeyince ne oluyor?
Girmeyince, ihraç edilen personelin kardeşi, oğlu, yani bir yakını işe girmek istediğinde ve güvenlik soruşturması yapıldığında, güvenlik soruşturması olumsuz çıkmaktadır. Veya yakını ihraç göründüğü için pasaportu üzerinde sınırlama çıkabilmektedir.
Sorunun çözümü için, tüm kamu kurumlarının personel birimlerinde özel şifre verilmiş yetkililerin, iade olan personelin TC No ve diğer bilgilerini Devlet Personel Başkanlığı sistemine girmesi gerekmektedir.
Gerek KHK, gerek OHAL Komisyonu gerekse de HSK gibi kurul kararıyla iade olanların ise kurumlarının personel birimlerine ulaşım isimlerini, internet alt yapısı üzerinden DPB'ye bildirip bildirmediklerini kontrol etmeleri gerekmektedir. Aksi halde bir yakınları işe girdiğinde, güvenlik soruşturması olumsuz görünecektir.
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