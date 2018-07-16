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OHAL Komisyonu kararıyla iade olanların mali hakları, kanun teklifinde yer aldı

OHAL Komisyonu kararıyla dönenlerin mali haklarının geriye doğru ödenmesine dair düzenleme, TBMM'ye sevk edilen kanun teklifinde yer aldı.
16 Temmuz 2018 17:21
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OHAL Komisyonu kararıyla iade olanların mali hakları, kanun teklifinde yer aldı

Daha önce memurlar.net'te bir çok kez ifade edildiği üzere, KHK ile iade edilenlerin mali hakları geriye doğru ödeniyorken, OHAL Komisyonu kararıyla dönenlerin mali hakları ödenmiyordu.

Bu uygulama, 7075 sayılı Kanununda açık bir düzenleme bulunmamasından kaynaklanıyordu.

TBMM'ye 16 Temmuz 2018 tarihi itibariyle sevk edilen ve OHAL sonrası dönemi düzenleyen kanun teklifinin 19. maddesinde şu hüküm yer aldı:

"İlgililerin kamu görevinden çıkarılmasına ilişkin kanun hükmünde kararname hükümleri, bu fıkrada belirtilen kişiler bakımından tüm hüküm ve sonuçlarıyla birlikte ortadan kalkmış sayılır. Bu kapsamda göreve başlayanlara, kamu görevinden çıkarılma tarihlerini takip eden takip eden aybaşından göreve başladıkları tarihe kadar geçen süreye tekabül eden mali ve sosyal hakları ödenir. Bu kişiler, kamu görevinden çıkarılmalarından dolayı herhangi br tazminat talebinde bulunamaz."

DEĞERLENDİRME

Getirilen yeni düzenlemeye göre, OHAL Komisyonu kararıyla göreve iade olanlar da, ihraç edildikleri tarih ile iade edildikleri tarih araısndaki mali haklarını alabilecektir.

TBMM'ye sunulan ve OHAL sonrası dönemi düzenleyen 23 maddelik kanunun teklifinin tam metni
Memurlar.Net - Özel

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